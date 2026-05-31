Xăng E10 phủ sóng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý của các cơ quan chức năng trong thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu mới.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương, tại Hà Tĩnh, các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu đã chủ động chuẩn bị nguồn lực, cơ sở hạ tầng và hoàn thành việc chuyển đổi từ khá sớm.
Đến ngày 15/5, toàn bộ 36 cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất chuyển đổi sang kinh doanh mặt hàng nhiên liệu mới, sớm hơn lộ trình quy định.
Việc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh hoàn thành chuyển đổi sang xăng E10 trước thời điểm áp dụng chính thức cho thấy sự chủ động trong thực hiện chủ trương của Chính phủ. Đây không chỉ là bước chuyển trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải và xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành nhiều văn bản, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm việc sản xuất, phối trộn và kinh doanh xăng E10 bảo đảm chất lượng theo đúng lộ trình từ ngày 1/6/2026. Cùng đó, ngành công thương tập trung tuyên truyền để người dân hiểu đúng, tin tưởng và sử dụng các loại nhiên liệu sinh học như E5, E10 thay thế xăng khoáng truyền thống. Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh xăng E10 tại các cửa hàng bán lẻ; kịp thời chấn chỉnh những trường hợp chưa thực hiện đúng quy định, đồng thời bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đi lại của người dân
Ông Trần Văn Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Hà Tĩnh
