Xăng E10 phủ sóng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Tài chính thị trường ngày 28/5: Các nước khơi thông nguồn vàng trong dân như thế nào? 28/05/2026 07:45 Theo ước tính, người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 500 tấn vàng. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai các mô hình huy động nguồn vàng trong dân và ghi nhận những kết quả tích cực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh siết quản lý, ngăn trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội 27/05/2026 16:30 Trước thực trạng xuất hiện các hành vi lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi, Hà Tĩnh đang siết chặt công tác xét duyệt hồ sơ, tăng cường hậu kiểm nhằm bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.

“Khát đâu uống đó” và nỗi lo an toàn thực phẩm 27/05/2026 09:50 Phía sau sự hấp dẫn và bắt mắt của những ly nước giải nhiệt được bày bán trên lề đường vào những ngày nắng nóng ở Hà Tĩnh là không ít nỗi lo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tài chính thị trường ngày 27/5: Việt Nam lần đầu vào Top 10 nước sản xuất thép lớn nhất thế giới 27/05/2026 07:53 Việt Nam lần đầu vượt Italy để vào top 10 quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới, phản ánh sự mở rộng mạnh của công nghiệp luyện kim và năng lực sản xuất trong nước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Hạ tầng 35m hóa “vành đai” mở lối đô thị phía Tây, kích hoạt cuộc đua bất động sản chân sóng 27/05/2026 05:00 Đường quy hoạch 35m được xem là “vành đai” chiến lược phía Tây Hà Tĩnh, mở dư địa tăng trưởng mới và kích hoạt làn sóng đầu tư bất động sản đón đầu hạ tầng.

Hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 26/05/2026 08:37 Tổ chức triển khai Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của công tác tiết kiệm, chống lãng phí...

Tài chính thị trường ngày 26/5: Đề xuất áp dụng khung giờ điện cao điểm mới ngay tháng 6 26/05/2026 07:45 Khung giờ cao điểm tính giá điện mới được đề xuất áp dụng ngay trong tháng 6, trong bối cảnh công suất và sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc liên tiếp lập kỷ lục. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng thế giới phục hồi 25/05/2026 10:25 Giá vàng thế giới phục hồi ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới, thậm chí có thời điểm lên sát 4.580 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD trở nên suy yếu.

Tài chính thị trường ngày 25/5: Mua hàng online sắp mất lợi thế giá rẻ 25/05/2026 07:45 Shopee, TikTok Shop và Lazada đồng loạt tăng phí bán hàng, khiến chi phí kinh doanh online đội lên và giá hàng trên sàn có thể không còn rẻ như trước, thậm chí cao hơn so với mua tại siêu thị hoặc cửa hàng truyền thống. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Bộ Tài chính bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế 25/05/2026 07:40 Bộ Tài chính bỏ đề xuất yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế trong dự thảo mới.

[Infographic] Những điều cần biết về xăng E10 22/05/2026 08:14 Xăng E10 là giải pháp nhiên liệu thân thiện với môi trường, giúp giảm đáng kể lượng khí thải độc hại. Đến nay, Hà Tĩnh đã sẵng sàng "phủ sóng" loại xăng này trên toàn địa bàn.

Tài chính thị trường ngày 22/5: Không ưu tiên tín dụng riêng cho lĩnh vực bất động sản 22/05/2026 07:55 Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều hành tín dụng phải bảo đảm cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và an toàn hệ thống, do đó không thể dành ưu tiên riêng cho lĩnh vực bất động sản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h hôm nay 21/05/2026 15:05 Từ 15h ngày 21/5, giá xăng, dầu cùng điều chỉnh theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Tài chính thị trường ngày 21/5: Hộ kinh doanh chịu áp lực chi phí khi chuyển sang kê khai thuế 21/05/2026 07:45 Nhiều hộ kinh doanh phải thuê kế toán, mua phần mềm hóa đơn điện tử và lo rủi ro sai thủ tục khi chuyển sang kê khai thuế online. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Minh bạch hóa chuỗi giá trị, Vinamilk tái định nghĩa chất lượng sữa Việt 20/05/2026 13:33 Trong khi thị trường sữa nở rộ với hàng loạt sản phẩm đánh vào thị hiếu bằng những thông điệp hấp dẫn, yếu tố cốt lõi lại dễ bị bỏ quên: minh bạch về nguyên liệu và quy trình sản xuất. Là doanh nghiệp tiên phong trong ngành, Vinamilk xác định minh bạch là trọng tâm trong mọi hành động, hướng tới việc củng cố niềm tin và sức khỏe của người tiêu dùng Việt.

Tài chính thị trường ngày 20/5: Cuộc đua lãi suất ngân hàng "nóng" trở lại 20/05/2026 07:45 Từ đầu tháng 5/2026, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động, đặc biệt ở kênh gửi tiền trực tuyến. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 19/5: Sàn thương mại điện tử tăng phí, người bán chịu áp lực lợi nhuận 19/05/2026 07:45 Shopee và TikTok Shop đồng loạt tăng phí bán hàng, khiến nhiều người bán đối mặt áp lực lợi nhuận khi tổng chi phí vận hành có thể vượt 25% doanh thu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Lý do Vinamilk Green Farm nhận nhiều giải quốc tế 19/05/2026 06:52 Vinamilk Green Farm gây chú ý nhờ chất lượng ổn định, vị sữa đặc trưng và tiêu chuẩn kiểm soát nghiêm ngặt.

Khách hàng thứ 2 ở Hà Tĩnh trúng thưởng chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” của Vietcombank 18/05/2026 16:08 Khách hàng của Vietcombank Hà Tĩnh tiếp tục may mắn trúng giải nhất chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” trong đợt quay thưởng lần thứ hai.

Chủ xe VinFast VF 7: “Quyết định chuyển sang xe điện là rất hợp lý” 18/05/2026 14:58 Từng có nhiều năm sử dụng ô tô và làm trong lĩnh vực dịch vụ ô tô, anh Hoàng Văn Hiền ở Nghệ An thừa nhận, điều khiến anh tiếc nhất sau khi mua VinFast VF 7 là… không chuyển sang xe điện sớm hơn.

Quy định mới sẽ chấm dứt "loạn" giá điện nhà trọ? 18/05/2026 14:05 Việc giá điện được tính đúng quy định không chỉ góp phần giảm gánh nặng chi phí cho sinh viên, công nhân, người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh mà còn tạo môi trường cho thuê ổn định, minh bạch.

Đìu hiu làng nghề đóng tàu truyền thống ở Hà Tĩnh 18/05/2026 08:34 Không còn cảnh nhộn nhịp như thời hoàng kim, các xưởng đóng tàu truyền thống tại thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2 (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) hiện đang phải đối mặt với cảnh đìu hiu.

Tài chính thị trường ngày 18/5: Tiêu thụ điện lập kỷ lục, đề xuất hỗ trợ vốn lắp điện mặt trời 18/05/2026 07:45 Bộ Công thương đề xuất cơ chế hỗ trợ vốn và tín dụng ưu đãi cho hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng thế giới xuống thấp nhất gần 2 tuần 16/05/2026 07:24 Đôla Mỹ đắt lên và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao khiến giá vàng thế giới mất hơn 100 USD phiên cuối tuần.

Để bánh mì không thành nguồn gây ngộ độc thực phẩm 15/05/2026 14:50 Các vụ ngộ độc bánh mì gần đây cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm đường phố vẫn hiện hữu, đòi hỏi việc kiểm soát từ nguyên liệu đến chế biến, bảo quản tại Hà Tĩnh phải được siết chặt hơn.

Tài chính thị trường ngày 15/5: Đề xuất phân bổ dần khoản lỗ của EVN vào giá điện 15/05/2026 08:07 Bộ Công Thương đề xuất cơ chế phân bổ dần các chi phí điện chưa được tính đủ vào các kỳ điều chỉnh sau, nhằm xử lý khoản lỗ lũy kế của EVN theo lộ trình phù hợp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá xăng, dầu cùng giảm 14/05/2026 15:55 Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Tài chính thị trường ngày 14/5: Petrolimex công bố giá xăng E10, PVOIL dừng bán RON95 14/05/2026 07:44 Petrolimex đã công bố giá bán xăng sinh học E10, áp dụng từ 0h ngày 13/5. Cùng với đó, PV OIL sẽ triển khai bán rộng khắp xăng E10 và chính thức dừng kinh doanh xăng RON 95 từ 15/5. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 13/5: Giá dầu neo cao, châu Á đứng trước cú sốc năng lượng mới 13/05/2026 07:45 Xung đột Trung Đông kéo dài khiến giá nhiên liệu neo cao, đẩy nhiều nền kinh tế châu Á vào áp lực mới về lạm phát, trợ giá và chi phí sinh hoạt. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.