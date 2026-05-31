Kinh tế

Thị trường

Xăng E10 phủ sóng hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Ngọc Loan - Thu Phương
(Baohatinh.vn) - Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý của các cơ quan chức năng trong thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu mới.

Theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng khoáng truyền thống RON95 sẽ được phối trộn ethanol để trở thành xăng sinh học E10 RON95-III (gọi tắt là E10) sử dụng cho các phương tiện động cơ xăng trên phạm vi cả nước. Ngoài ra, sẽ tiếp tục triển khai phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.
Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường, giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương, tại Hà Tĩnh, các doanh nghiệp đầu mối và phân phối xăng dầu đã chủ động chuẩn bị nguồn lực, cơ sở hạ tầng và hoàn thành việc chuyển đổi từ khá sớm.
Là một trong những đơn vị tiên phong, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVOil Vũng Áng) bắt đầu kinh doanh xăng E10 tại Hà Tĩnh từ tháng 2/2026.
Đến ngày 15/5, toàn bộ 36 cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất chuyển đổi sang kinh doanh mặt hàng nhiên liệu mới, sớm hơn lộ trình quy định.
Ông Vũ Hồng Minh – Phó Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng cho biết: “Năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu sản lượng 350.000 m﻿3, cao hơn 10% so với năm 2025. Thực hiện chủ trương chuyển đổi xăng E10, từ cuối năm 2025, chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng pha chế, phối trộn bằng hệ thống intank, inline và nguyên liệu xăng khoáng, ethanol, đảm bảo đáp ứng sản lượng xuất bán ra thị trường từ 20.000-25.000 m﻿3/tháng”.
Tương tự, từ ngày 20 - 30/5/2026, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam - chi nhánh Hà Tĩnh cũng đã hoàn thành chuyển đổi tại toàn bộ 9 cửa hàng bán lẻ trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Đối với hơn 20 đại lý nhượng quyền trên địa bàn, doanh nghiệp đã thông báo và hướng dẫn các đơn vị chủ động chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 theo đúng lộ trình.
Trụ bơm xăng RON95 tại cửa hàng xăng dầu Thạch Đỉnh (xã Thạch Khê) của Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam - chi nhánh Hà Tĩnh đã ngừng hoạt động từ ngày 30/5.
Hệ thống kho xăng dầu Giang Nam tại KKT Vũng Áng có 5 bồn chứa ethanol tổng dung tích 500 m﻿3 để phục vụ kinh doanh xăng sinh học E10.
Ông Đinh Hồng Long – đại diện Công ty Xăng dầu Giang Nam - chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Để triển khai kinh doanh nhiên liệu mới, công ty đã huy động nguồn lực nhập khẩu xăng khoáng và ethanol, đầu tư hệ thống phối trộn hiện đại với công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, đơn vị vừa đưa vào vận hành kho chứa quy mô 60.000 m3 tại KKT Vũng Áng với 9 bồn chứa xăng dầu và 5 bồn chứa ethanol, bảo đảm nguồn cung ổn định, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất kinh doanh của khách hàng”.
Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Tĩnh - doanh nghiệp chiếm thị phần bán lẻ lớn nhất trên địa bàn với 82 cửa hàng cũng đã hoàn thành việc phủ sóng xăng E10 tại toàn bộ hệ thống từ ngày 22/5/2026.
Trước đó, Petrolimex Hà Tĩnh đã triển khai kinh doanh mặt hàng này từ cuối tháng 4/2026 và đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu rõ về đặc tính, chất lượng cũng như lợi ích môi trường của nhiên liệu sinh học.
Theo thống kê của ngành công thương, hiện toàn tỉnh có 242 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và đến nay cơ bản đã hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10. Nhiều doanh nghiệp lớn như Petrolimex, PVOil, Phúc Lộc Ninh. Giang Nam… đều triển khai và hoàn thành trước thời hạn ngày 1/6.
Song song với quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát tại các cửa hàng bán lẻ. Nội dung tập trung phổ biến các quy định liên quan đến lộ trình chuyển đổi sang xăng E10; hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng hàng hóa, đo lường, ghi nhãn, niêm yết giá và bảo đảm nguồn cung phục vụ người dân.
Việc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh hoàn thành chuyển đổi sang xăng E10 trước thời điểm áp dụng chính thức cho thấy sự chủ động trong thực hiện chủ trương của Chính phủ. Đây không chỉ là bước chuyển trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải và xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành nhiều văn bản, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm việc sản xuất, phối trộn và kinh doanh xăng E10 bảo đảm chất lượng theo đúng lộ trình từ ngày 1/6/2026. Cùng đó, ngành công thương tập trung tuyên truyền để người dân hiểu đúng, tin tưởng và sử dụng các loại nhiên liệu sinh học như E5, E10 thay thế xăng khoáng truyền thống. Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh xăng E10 tại các cửa hàng bán lẻ; kịp thời chấn chỉnh những trường hợp chưa thực hiện đúng quy định, đồng thời bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đi lại của người dân

Ông Trần Văn Lâm - Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Hà Tĩnh

