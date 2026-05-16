Giá vàng thế giới xuống thấp nhất gần 2 tuần

Đôla Mỹ đắt lên và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao khiến giá vàng thế giới mất hơn 100 USD phiên cuối tuần.
Đóng cửa phiên giao dịch 15/5, giá vàng thế giới giao ngay giảm 112 USD xuống còn 4.539 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm xuống sát 4.510 USD, thấp nhất kể từ phiên 4/5. Tính chung cả tuần, kim loại quý mất 2,5%.
Thị trường đi xuống khi giá đôla Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cùng đi lên. Bên cạnh đó, lo ngại lạm phát do chiến sự Trung Đông càng tăng cao, củng cố kỳ vọng lãi suất có thể tăng.
"Có nhiều yếu tố gây ra bán tháo trên thị trường kim loại quý. Đồng đôla hôm nay khá mạnh. Bên cạnh đó, không chỉ Mỹ, lợi suất trái phiếu nói chung trên toàn cầu cũng đang tăng", Edward Meir - nhà phân tích tại Marex giải thích.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tiến sát đỉnh một năm, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ công cụ không trả lãi như vàng. Dollar Index - chỉ số đo sức mạnh đồng tiền này với 6 tiền tệ lớn khác - cũng tăng 5 phiên liên tiếp, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất 2 tháng với 1,5%. USD mạnh lên khiến vàng đắt đỏ hơn với người mua ngoài Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này cho biết ông sắp hết "kiên nhẫn" với Iran. Đoàn Mỹ cũng rời Trung Quốc mà không có thông báo đột phá nào về thương mại hoặc nỗ lực chấm dứt chiến sự Trung Đông.
Giá dầu thô toàn cầu đã tăng hơn 40% từ khi chiến sự nổ ra cuối tháng 2, khiến lạm phát toàn cầu tăng tốc. Các ngân hàng trung ương có xu hướng nâng lãi suất trong thời kỳ lạm phát, khiến vàng kém hấp dẫn do không trả lãi. Công cụ theo dõi FedWatch Tool của CME cho thấy nhà đầu tư hiện không còn đặt cược Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất năm nay.
Giá bạc thế giới giảm 9% phiên cuối tuần, còn 75,8 USD một ounce. Rhona O'Connell - nhà phân tích tại StoneX cho rằng bạc đã bị mua vào quá đà và đang trong thời kỳ điều chỉnh. Palladium và bạch kim mất lần lượt 2,2% và 3,6%. Tất cả đều ghi nhận tuần giảm giá.
