Hà Tĩnh: Hạ tầng 35m hóa “vành đai” mở lối đô thị phía Tây, kích hoạt cuộc đua bất động sản chân sóng

Hạ tầng vành đai “xúc tác” cho chu kỳ tăng giá

Sự xuất hiện của các tuyến đường vành đai đang trở thành “đòn bẩy” tái cấu trúc đô thị ở các thành phố lớn, đồng thời ảnh hưởng tích cực tới thị trường bất động sản khu vực. Theo nhiều báo cáo thị trường và dữ liệu giao dịch trong những năm gần đây, các khu vực nằm dọc các tuyến đường vành đai quy hoạch tại Hà Nội và TP.HCM đều ghi nhận mức tăng giá bất động sản mạnh sau khi hạ tầng được quy hoạch hoặc triển khai thực tế. Đây được xem là xu hướng phát triển phổ biến tại nhiều đô thị lớn, khi hạ tầng giao thông đóng vai trò tái định hình không gian đô thị và dịch chuyển dòng dân cư.

Bức tranh bất động sản Hà Nội phân hóa rõ nét giữa các trục vành đai. (Ảnh: Chí Công)

Tại Hà Nội, theo ghi nhận, sau khi thông tin quy hoạch Vành đai 4 được công bố, một số khu vực tại Hoài Đức và Đan Phượng ghi nhận giá đất dao động từ 100-150 triệu đồng/m², trong khi các dự án thấp tầng gần trục vành đai đã thiết lập mặt bằng giá từ 200-350 triệu đồng/m². Dữ liệu từ các khảo sát thị trường cũng cho thấy bất động sản quanh Vành đai 4 Hà Nội tăng trung bình từ 20-50% chỉ trong vòng 2 năm tại nhiều khu vực có hạ tầng triển khai rõ ràng. Một số dự án đã bàn giao tại Hà Đông ghi nhận mức tăng khoảng 47% chỉ trong năm 2025.

Vành đai 3 tiến gần ngày về đích, hoàn thiện mạch kết nối liên vùng và tạo đòn bẩy tăng trưởng vượt bậc cho bất động sản khu Nam TP.HCM (Ảnh: Quốc Dũng)

Ở TP.HCM, các tuyến Vành đai 2, Vành đai 3 và Vành đai 4 cũng tạo hiệu ứng tương tự đối với thị trường bất động sản khu Đông và các đô thị vệ tinh như Nhơn Trạch, Bình Dương hay Long An. Từ thời điểm phê duyệt dự án Vành đai 3 (2011) đến nay, giá bất động sản dọc tuyến này đã tăng khoảng 3-4 lần. Chuyên gia nhận định, các tuyến vành đai giúp rút ngắn thời gian kết nối đến trung tâm, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, từ đó tạo động lực tăng giá cho các dự án nằm dọc tuyến.

Cuộc đua bất động sản ở “chân sóng”

Các tuyến vành đai luôn được xem là “xương sống phát triển” của một đô thị. Theo dấu vành đai, khi hạ tầng đi tới đâu, cư dân - thương mại cũng sẽ dịch chuyển tới đó, bất động sản lân cận cũng thu hút dòng tiền mạnh mẽ.

Trong bức tranh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị,trong đó đường quy hoạch rộng 35m được xem là tuyến vành đai chiến lược của khu vực phía Tây. Và khu đô thị Golden Gateway là dự án duy nhất nằm trực tiếp trên trục phát triển này, tiên phong trong xu hướng phát triển đô thị dọc vành đai.

Golden Gateway là dự án duy nhất hiện diện trên trục đường 35m, tiềm năng trở thành điểm đến của dòng tiền, giá trị dần được xác lập theo thời gian. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Khu đô thị Golden Gateway bám trục đường quy hoạch 35m, hưởng lợi rõ nét từ làn sóng hạ tầng, khả năng kết nối, đồng thời đón đầu quá trình mở rộng đô thị của tỉnh. Khi tuyến đường đi vào vận hành đồng bộ, giá trị của dự án được đánh giá sẽ tăng mạnh theo từng giai đoạn phát triển.

Không dừng lại ở lợi thế hạ tầng và vị trí, Golden Gateway còn được quy hoạch theo định hướng khu đô thị hiện đại, tích hợp công viên, trung tâm thương mại và các tiện ích phục vụ nhu cầu sống hàng ngày. Điều này giúp dự án nhanh chóng hình thành cộng đồng cư dân, tạo ra giá trị sử dụng thực thay vì chỉ dừng ở kỳ vọng. Cùng với đó, việc trung tâm hành chính tập trung của tỉnh được chuyển về khu vực này, đây hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ đầy đủ những yếu tố cho một chu kỳ tăng giá trong tương lai.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng và quy hoạch đô thị đang tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho Golden Gateway. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hạ tầng vành đai không chỉ là câu chuyện giao thông, mà là bước chuyển của cả một không gian đô thị. Trong giai đoạn 2026-2030, quy hoạch đường 35m được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho sự phát triển đô thị và bất động sản, mở ra kỷ nguyên của phía Tây Hà Tĩnh, và Golden Gateway được đánh giá là điểm sáng chiến lược mở ra chu kỳ thịnh vượng mới cho nhà đầu tư có tầm nhìn.

