Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Người dùng ngày càng chuộng VinFast VF 9 vì trải nghiệm sang, chi phí dễ thở

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ thiết kế bề thế, nội thất cao cấp cho tới chi phí vận hành tối ưu hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc, VinFast VF 9 đang được nhiều người dùng Việt xem là một khoản đầu tư thông minh cho cả công việc lẫn gia đình.

SUV fullsize “càng đi càng kinh tế”

“Trước đây tôi nghĩ xe điện là câu chuyện về công nghệ. Nhưng khi dùng VF 9, tôi nhận ra đây còn là một khoản đầu tư thông minh”, anh Đăng Hoàng, một quản lý cấp cao trong lĩnh vực tài chính, chia sẻ sau gần một năm sử dụng VinFast VF 9.

Trước đây, anh Hoàng từng dùng SUV xăng cỡ lớn nhiều năm. Thời điểm ấy, mỗi tháng đổ xăng cả chục triệu đồng là chuyện bình thường với anh. Khi chuyển sang VF 9, anh vô cùng bất ngờ khi gần như không còn phải lo gì về chi phí “nhiên liệu” hàng tháng. Nguyên nhân bởi các dòng xe điện VinFast đang được miễn phí 100% tiền sạc tại các trạm công cộng V-Green.

“Dùng xe một năm, tôi chạy khoảng 20.000-25.000 km. Trước đây tiền xăng là khoản cố định rất lớn, lên tới cả trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, năm nay, tôi không tốn đồng nào. Theo chính sách của VinFast thì 3 năm đầu dùng xe tôi gần như không cần quan tâm tới chi phí vận hành”, canh Hoàng nhận định.

1.jpg

Ngoài ra, dù đã sử dụng xe tương đối nhiều nhưng anh chỉ cần đi bảo dưỡng một lần với chi phí khoảng 500.000 đồng (xe điện VinFast có mốc bảo dưỡng định kỳ 15.000 km hoặc một năm). Cùng quãng đường đã di chuyển, nếu là xe xăng, anh đã phải đi bảo dưỡng ít nhất 4 lần với chi phí vài triệu đồng/lần.

Chưa kể, VF 9 được bảo hành tới 10 năm cho cả xe và pin, khiến anh hoàn toàn yên tâm nếu phát sinh sự cố. “Chi phí sử dụng đã tối ưu, giờ thêm chính sách bảo hành dài hạn nên tôi gần như không còn áp lực khi dùng xe”, vị khách hàng tổng kết.

Một chiếc xe cho mọi nhu cầu

Bên cạnh chi phí tiết kiệm, anh Hoàng cho biết lý do quan trọng để chọn VF 9 là ngoại hình. “VF 9 có dáng rất bề thế, hiện đại, đi gặp đối tác tôi cũng thấy tự tin hơn hẳn”, anh nhận xét.

VF 9 có kích thước dài 5.119 mm x 2.254 mm x 1.697 mm, lớn hơn đáng kể so với các dòng xe cùng phân khúc E-SUV. Chiều dài cơ sở 3.149 mm trên VF 9 cũng thuộc hàng lớn nhất trong tầm giá, mang đến không gian nội thất rộng rãi. Anh Hoàng đặc biệt đánh giá cao cảm giác sang trọng có được từ trần kính toàn cảnh trong xe.

Ở góc nhìn gia đình, chị Mai Anh, chủ một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm tại TP Hồ Chí Minh, lại tiếp cận VF 9 theo cách thực tế hơn. “Gia đình tôi cần một chiếc xe rộng, đi xa thoải mái, nhưng cũng phải "hầm hố". VF 9 đáp ứng đầy đủ nhu cầu này”, chị chia sẻ.

vin2.jpg

Theo chị, VF 9 được thiết kế để tối ưu trải nghiệm từ hàng ghế sau. Nội thất trong xe theo chị là “thừa” tiện nghi cho các chuyến đi dài. Ghế ngồi rất thoải mái, có massage, sưởi, làm mát và bệ tì tay tích hợp sạc không dây (phiên bản 6 chỗ với hàng “ghế cơ trưởng”). Các con chị ngồi hàng ghế thứ ba cũng cảm thấy dễ chịu, đi xa không bị mệt.

Về vận hành, cảm nhận chung của gia đình chị là sự êm ái và chắc chắn. “Xe rất đầm, tăng tốc mượt, không bị giật. Hệ thống treo khí nén làm xe chạy êm hơn rõ rệt”, anh Thế Hùng, chồng chị Mai Anh và là người cầm lái chính cho biết.

Đặc biệt, việc sở hữu mẫu xe với động cơ lên tới 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm này đang nằm trong tầm với của nhiều khách hàng Việt nhờ loạt chính sách ưu đãi từ VinFast trong tháng 5/2026.

Hiện tại, khi lựa chọn VF 9, khách hàng được hỗ trợ 10% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” của VinFast. Chuyển đổi từ xe xăng của thương hiệu bất kỳ sang xe điện tới 31/5, chủ xe nhận thêm 3% ưu đãi. Tổng mức giảm trực tiếp bởi thế có thể lên tới 195-220 triệu đồng tùy phiên bản – mức ưu đãi “hiếm có khó tìm” trên thị trường xe hiện nay.

Trường hợp chưa sắp xếp được tài chính ngay, người dùng cũng có thể mua xe trả góp mà không phải trả đồng nào vốn đối ứng, đồng thời được chọn giữa khoản hỗ trợ 10% trên giá bán hoặc chính sách cố định lãi suất 5%/năm trong 3 năm đầu.

Từ thiết kế bề thế, sức mạnh ấn tượng tới nội thất cao cấp, VF 9 đang làm hài lòng nhiều nhóm người dùng, từ những doanh nhân, quản lý cấp cao cần một phương tiện di chuyển hợp xu hướng cho tới gia đình tìm kiếm chiếc xe lý tưởng cho những chuyến đi dài. Đi kèm với loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn và mức chi phí vận hành thấp hơn hẳn các dòng xe xăng đồng hạng, VF 9 được cho là “khoản đầu tư” có lợi cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng.

Tin liên quan

Tags:

#VinFast #VF 9 #xe điện #SUV cao cấp #chính sách ưu đãi #chi phí thấp #bảo hành dài hạn

Chủ đề Vingroup

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Tài chính thị trường ngày 7/5: Kim loại quý biến động mạnh, nên giữ vàng hay tăng tỷ trọng bạc?

Giá vàng và bạc đang biến động mạnh trước áp lực lãi suất cao, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên giữ vàng, tăng tỷ trọng bạc hay phân bổ ra sao trong 5 năm tới? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Doanh thu của Vinamilk trong quý I năm 2026 khởi sắc

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại; trong khi đó, thị trường nước ngoài vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động ở khu vực Trung Đông.
Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.
Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Diễn ra trong 3 ngày 24-26/4 tại Vincom Hà Tĩnh, chương trình “Hào khí sông Lam” là dịp để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận và đưa ra đánh giá chân thực về xe điện. Nhiều khách hàng sau khi cầm lái đã thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện.
Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
Lan tỏa đặc sản Hà Tĩnh giữa lòng Thủ đô

Lan tỏa đặc sản Hà Tĩnh giữa lòng Thủ đô

“Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần quảng bá đặc sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Thận trọng với "ảo giá" khuyến mại

Thận trọng với "ảo giá" khuyến mại

“Sale sốc”, “khuyến mại”… đang tràn ngập thị trường Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy là không ít chiêu thức tinh vi, khiến người mua dễ rơi vào “bẫy” giảm giá.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!