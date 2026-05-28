Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Vàng miếng SJC rớt thảm, giá đã chạm đáy của năm

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Giá mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn rơi thêm gần 2 triệu đồng, chính thức về vùng đáy của năm 2026.

Giá vàng miếng SJC đã chính thức mất mốc 160 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.
Giá vàng miếng SJC đã chính thức mất mốc 160 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm tới gần 2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước (27/5).

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đã lần lượt kéo giá vàng miếng giảm sâu, về tương đương với SJC.

Đáng chú ý, đây là vùng giá đáy của vàng miếng trong năm 2026. Trước đó, mặt hàng này cũng từng khởi động năm 2026 quanh vùng giá này rồi vọt tăng để lập đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 1. Sau đó, giá vàng miếng liên tục có những đợt tăng - giảm mạnh lên tới cả triệu đồng trong tháng 2 và tháng 3 trước khi đi vào chu kỳ giảm sâu kéo dài từ tháng 4 tới nay.

Như vậy, so với mức đỉnh lịch sử mà mặt hàng này từng thiết lập được, hiện vàng miếng đã giảm tới 32 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm ròng gần 20%. Và người mua vàng miếng ở vùng đỉnh lịch sử hiện đã lỗ tới 35 triệu đồng mỗi lượng do chênh lệch từ giá mua vào rồi bán ra.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng giảm tới gần 2 triệu trong phiên giao dịch sáng nay. Sau điều chỉnh, Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng neo giá vàng nhẫn ở 156 - 159 triệu đồng/lượng. Mức giá bán này ngang bằng với giá giao dịch của mặt hàng vàng miếng SJC hiện tại.

Riêng Công ty Mi Hồng có mức niêm yết giá vàng nhẫn 999 khác mặt bằng chung của thị trường. Nhà bán vàng nổi tiếng tại TP.HCM này đang giao dịch vàng nhẫn với người dân ở mức 156 - 158 triệu đồng/lượng, tức bán ra rẻ hơn các thương hiệu khác.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, kể từ đầu năm đến nay, biến động của vàng nhẫn cũng đi cùng chiều với vàng miếng. Mặt hàng này từng lập đỉnh lịch sử năm 2026 ở mức trên 191 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ trong vài tháng qua, người mua lỡ đu đỉnh mặt hàng này hiện cũng đã lỗ khoảng 35 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm sâu của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu tới từ sự suy yếu của giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay chứng kiến mức giảm gần 60 USD (-1,2%) so với giá chốt phiên liền trước, hiện đã lao thẳng về vùng trũng 4.400 USD/ounce.

Vàng thế giới giảm mạnh do chịu áp lực từ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong bối cảnh chiến sự tại khu vực Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhà đầu tư hiện phải ngóng chờ thêm dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ công bố vào hôm nay là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 nhằm tìm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới. Nếu lãi suất vẫn neo cao sẽ gây bất lợi cho vàng.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/vang-mieng-sjc-rot-tham-gia-da-cham-day-cua-nam-post1654895.html

Tags:

#Vàng SJC #giá vàng #vàng miếng #thị trường vàng #giá vàng thế giới #đáy năm 2026 #lãi suất Fed

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 25/5: Mua hàng online sắp mất lợi thế giá rẻ

Tài chính thị trường ngày 25/5: Mua hàng online sắp mất lợi thế giá rẻ

Shopee, TikTok Shop và Lazada đồng loạt tăng phí bán hàng, khiến chi phí kinh doanh online đội lên và giá hàng trên sàn có thể không còn rẻ như trước, thậm chí cao hơn so với mua tại siêu thị hoặc cửa hàng truyền thống. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
[Infographic] Những điều cần biết về xăng E10

[Infographic] Những điều cần biết về xăng E10

Xăng E10 là giải pháp nhiên liệu thân thiện với môi trường, giúp giảm đáng kể lượng khí thải độc hại. Đến nay, Hà Tĩnh đã sẵng sàng "phủ sóng" loại xăng này trên toàn địa bàn.
Minh bạch hóa chuỗi giá trị, Vinamilk tái định nghĩa chất lượng sữa Việt

Minh bạch hóa chuỗi giá trị, Vinamilk tái định nghĩa chất lượng sữa Việt

Trong khi thị trường sữa nở rộ với hàng loạt sản phẩm đánh vào thị hiếu bằng những thông điệp hấp dẫn, yếu tố cốt lõi lại dễ bị bỏ quên: minh bạch về nguyên liệu và quy trình sản xuất. Là doanh nghiệp tiên phong trong ngành, Vinamilk xác định minh bạch là trọng tâm trong mọi hành động, hướng tới việc củng cố niềm tin và sức khỏe của người tiêu dùng Việt.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ

Giữ khách thời cạnh tranh - không chỉ ngon là đủ

Các dịch vụ ăn uống, cà phê, giải trí tại Hà Tĩnh đang phát triển sôi động nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt. Nhiều cơ sở "sớm nở tối tàn" song một số vẫn trụ vững nhờ tạo được sự khác biệt.
Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

Năng lượng sạch Solar Taiyou đồng hành cùng mái nhà Việt

Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!