Hà Tĩnh siết quản lý, ngăn trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội

Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội (NOXH) trong tình hình mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các địa phương rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch; trong đó, quy hoạch nhà ở trong mọi phân khúc phải gắn liền với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, thiết chế văn hoá, y tế, giáo dục,… trước hết tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu vực đô thị hóa nhanh; chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê. Đồng thời, các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách; kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở.

Chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án thí điểm NOXH tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen).

Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, thời gian qua, Hà Tĩnh đã chủ động cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Trong đó, nhiều dự án đã được khởi công, sẵn sàng bổ sung số lượng lớn NOXH trong thời gian tới như: Dự án thí điểm NOXH tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen) với 509 căn; Dự án NOXH tại phường Trần Phú với hơn 1.500 căn; Dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ với 538 căn...

Việc nhiều dự án NOXH đang được triển khai, nhu cầu của người dân tăng cao cũng đang đặt ra yêu cầu Hà Tĩnh phải siết chặt công tác tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, tăng cường hậu kiểm nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Hà Tĩnh đang triển khai nhiều dự án, sẵn sàng bổ sung nguồn cung lớn NOXH trong thời gian tới.

Tại dự án thí điểm NOXH giai đoạn 2 phường Thành Sen, nhu cầu đăng ký mua nhà của người dân hiện đang rất lớn. Đến nay, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã tiếp nhận 1.800 bộ hồ sơ, cao gấp nhiều lần so với số lượng căn hộ mở bán đợt này.

Chị T.T.H (phường Trần Phú) cho biết: “Gia đình có nhu cầu mua NOXH từ lâu. Khi dự án mở bán, chúng tôi chủ động tìm hiểu thông tin, được cán bộ Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh hỗ trợ hướng dẫn nên thủ tục cơ bản đã hoàn thành, tránh được các thông tin "cò mồi", môi giới trên mạng”.

Ông Hồ Anh Tuấn - Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh cho biết: “Để đảm bảo tính minh bạch, toàn bộ hồ sơ, danh sách đăng ký đã được chuyển sang Sở Xây dựng để rà soát, xác định danh sách những người đăng ký chưa từng mua, thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở của Nhà nước dưới mọi hình thức. Sau khi có kết quả, Quỹ sẽ niêm yết công khai danh sách hồ sơ đủ và chưa đủ điều kiện. Với những hồ sơ chưa đạt, Quỹ sẽ gửi trả lại kèm theo lý do cụ thể để khách hàng hiểu rõ. Trường hợp số lượng hồ sơ đủ điều kiện vượt quá số căn hộ mở bán sẽ tổ chức bốc thăm công khai dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng theo quy định”.

Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) làm việc với T.T.L (SN 1992, trú tại xã Cẩm Bình) vì đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về dự án NOXH ở phường Trần Phú.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh, hiện nay, cùng với sự sôi động của thị trường, tình trạng lợi dụng chính sách NOXH để trục lợi đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước với các phương thức như: môi giới gom hồ sơ, bán suất mua nhà để thu tiền chênh lệch; nhờ người khác đứng tên; kê khai không trung thực về thu nhập, tình trạng nhà ở; làm giả hồ sơ; rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “mua sớm”…

Tại Hà Tĩnh cũng đã xuất hiện một số đối tượng tự xưng có mối quan hệ với các đơn vị thẩm định, xét duyệt hồ sơ để tiếp cận người có nhu cầu mua nhà, yêu cầu chuyển từ 50 - 100 triệu đồng nhằm “lo suất”, “đảm bảo trúng hồ sơ”; tung tin sai sự thật, mạo danh chủ đầu tư để nhận tư vấn, nhận “giữ chỗ” trái quy định hoặc thu “phí tư vấn” hỗ trợ thủ tục mua NOXH.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xác định các thông tin, xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: "Nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ về NOXH được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê mua NOXH theo quy định. Chủ đầu tư dự án NOXH có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký; lập danh sách đối tượng đủ điều kiện mua, thuê mua NOXH gửi cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh để kiểm tra; thực hiện công khai danh sách đăng ký, danh sách đủ điều kiện. Sở cũng sẽ tăng cường hậu kiểm để kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai không trung thực, không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH. Trường hợp phát hiện việc mua, thuê mua NOXH không đúng đối tượng, không đủ các điều kiện theo quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Đối với các chủ đầu tư dự án NOXH, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, rà soát, xét duyệt hồ sơ; công khai đầy đủ điều kiện, tiêu chí, danh sách đăng ký và kết quả xét duyệt nhằm bảo đảm đúng chính sách, đúng đối tượng thụ hưởng”.

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng và chủ đầu tư, người dân cũng phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin theo các lời hứa “lo suất”, “giữ chỗ”, tránh tiếp tay cho các hành vi lợi dụng chính sách NOXH để trục lợi.