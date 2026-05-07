Video ngắn: “Trợ thủ” đắc lực của hộ kinh doanh thời số

Sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng video ngắn như TikTok, Facebook Reels hay YouTube Shorts đang làm thay đổi cách người tiêu dùng tiếp cận thông tin sản phẩm. Thay vì chỉ xem hình ảnh hay bài viết quảng cáo, nhiều khách hàng hiện có xu hướng tìm kiếm các video trải nghiệm thực tế trước khi quyết định mua hàng. Nắm bắt xu hướng này, nhiều hộ kinh doanh tại Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng nội dung video ngắn để giới thiệu sản phẩm nhằm tăng tương tác và mở rộng tệp khách hàng.

Là chủ của 6 cơ sở “Nem nướng 7 ngày”, anh Nguyễn Thành Chung (phường Thành Sen) duy trì sản xuất mỗi ngày 1 video ngắn để đăng tải lên kênh TikTok “Tèo Phong F&B”. Nội dung các video chủ yếu ghi lại quá trình chế biến, nướng nem, phục vụ khách và không khí đông đúc tại quán. Nhờ cách truyền tải gần gũi, chân thực, nhiều video đạt từ vài chục nghìn đến hơn 200 nghìn lượt xem, giúp kênh thu hút lượng lớn người theo dõi chỉ sau thời gian ngắn.

Anh Nguyễn Thành Chung thường tự quay và chỉnh sửa video để đăng tải lên kênh TikTok quảng bá thương hiệu "Nem nướng 7 ngày".

“Nội dung các video ngắn chủ yếu được hỗ trợ bởi các công cụ AI, còn khâu dựng video tôi sử dụng CapCut. Thời gian đầu, nhiều video chỉ vài chục lượt xem nhưng tôi vẫn duy trì đăng đều mỗi ngày để rút kinh nghiệm. Sau 3 tháng, một số video bắt đầu lên xu hướng, lượng khách nhắn tin hỏi địa chỉ và đặt hàng tăng rõ rệt. Nếu trước đây khách chủ yếu là người quen trong khu vực thì hiện nay, nhiều người từ các địa phương khác, thậm chí ngoài tỉnh cũng tìm đến nhờ xem video trên TikTok” - anh Chung chia sẻ.

Không chỉ lĩnh vực ăn uống, nhiều cửa hàng kinh doanh công nghệ cũng xem video ngắn là kênh tiếp cận khách hàng hiệu quả. Tại cửa hàng “Mr Nguyen Mobile” (đường Lê Duẩn, phường Thành Sen), các video được đầu tư bài bản từ khâu lên ý tưởng, xây dựng kịch bản đến quay, dựng nhằm giới thiệu sản phẩm và tăng độ nhận diện thương hiệu. Nội dung chủ yếu xoay quanh mở hộp điện thoại mới, đánh giá camera, pin, hiệu năng hay chia sẻ trải nghiệm sử dụng thực tế.

Cửa hàng "Mr Nguyen Mobile" đầu tư xây dựng nội dung video nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu trên môi trường số.

Anh Lê Văn Nguyện - chủ cửa hàng “Mr Nguyen Mobile” cho biết: Trung bình mỗi tháng, cửa hàng sản xuất khoảng 4 - 5 video ngắn để đăng tải trên TikTok và Facebook. Mỗi video đều được lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và chỉnh sửa khá kỹ để vừa bắt kịp xu hướng, vừa phù hợp với nhu cầu người xem. Nhiều video đạt hơn 100 nghìn lượt xem, lượng khách nhắn tin hỏi mua và đặt hàng tăng rõ rệt sau khi đăng tải. Hiện, khoảng 60% khách đến cửa hàng đều từng xem video của shop trên TikTok hoặc Facebook”.

Theo báo cáo Digital 2025 của DataReportal, Việt Nam hiện có hơn 76 triệu người dùng mạng xã hội. Người Việt cũng dành khoảng 2 tiếng mỗi ngày để xem video ngắn trên TikTok và các nền tảng tương tự. Điều này cho thấy, video ngắn đang dần trở thành kênh tiếp cận khách hàng quan trọng đối với nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Chị Trần Thu Hà (xã Trường Lưu) cho biết: “Tôi thường xem TikTok trước khi chọn quán ăn hay mua đồ vì video thực tế giúp dễ hình dung hơn. Có những quán trước đây tôi chưa từng biết nhưng sau khi xem clip đông khách, món ăn hấp dẫn thì lưu lại để cuối tuần đi thử. Khi đến trải nghiệm thực tế thấy khá giống trên video nên tôi cũng tin tưởng hơn”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, video ngắn đang trở thành công cụ quảng bá hiệu quả đối với nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại Hà Tĩnh. Không chỉ giúp tiếp cận khách hàng với chi phí thấp, hình thức này còn mở ra cơ hội xây dựng thương hiệu và lan tỏa sản phẩm địa phương trên môi trường số. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, điều quan trọng không nằm ở việc tạo ra video “viral” mà là giữ được chất lượng sản phẩm và sự chân thực trong trải nghiệm khách hàng

Video ngắn đang trở thành xu hướng quảng bá hiệu quả đối với nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ nhờ khả năng lan tỏa nhanh và chi phí thấp. Thông qua mạng xã hội, nhiều sản phẩm địa phương và cửa hàng nhỏ có cơ hội tiếp cận lượng lớn khách hàng mà trước đây khó thực hiện bằng hình thức quảng cáo truyền thống. Tuy nhiên, để phát triển lâu dài, các hộ kinh doanh cần chú trọng sự trung thực trong nội dung và chất lượng thực tế của sản phẩm. Nếu chỉ chạy theo lượt xem hoặc quảng cáo quá mức sẽ dễ làm mất niềm tin của khách hàng. Vì vậy, bên cạnh đầu tư nội dung số, các hộ kinh doanh cũng cần nâng cao chất lượng dịch vụ để xây dựng thương hiệu bền vững. Ông Nguyễn Tiến Trình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh