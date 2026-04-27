“Thành công kép” của Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô

"Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô" đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến trải nghiệm, mua sắm.

Diễn ra từ ngày 23 - 26/4 tại khu vực trung tâm Hà Nội – nơi có mật độ dân cư và du khách đông đúc, "Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô" đã tận dụng hiệu quả lợi thế vị trí để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Dù không gian trưng bày không quá rộng, song cách bài trí hợp lý cùng sự đa dạng của các sản phẩm đặc trưng như: kẹo cu đơ, nước mắm, nhung hươu, trầm hương, mật ong… đã tạo được sức hút lớn, nhờ đó gian hàng luôn trong nhộn nhịp, sôi động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và lãnh đạo Sở Công thương tham quan, động viên các doanh nghiệp trưng bày hàng hóa tại "Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô".

Không chỉ đơn thuần là hoạt động mua bán, chương trình còn mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm văn hóa thông qua các câu chuyện gắn với sản phẩm. Đây chính là yếu tố tạo nên chiều sâu cho hoạt động quảng bá, giúp hàng hóa Hà Tĩnh không chỉ được người tiêu dùng biết đến mà còn được “ghi nhớ”. Nhiều khách hàng sau khi tham quan đã bày tỏ sự thích thú khi hiểu thêm về nguồn gốc, quy trình sản xuất cũng như giá trị truyền thống của từng sản phẩm.

Khách hàng tìm hiểu về sản phẩm trầm hương Hà Tĩnh tại "Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô".

Ông Nguyễn Văn Dũng – khách hàng tại Hà Nội chia sẻ: “Tôi là người Hà Tĩnh, đã sinh sống hơn 40 năm tại Hà Nội. Khi biết có gian hàng giới thiệu sản phẩm quê hương tại Thủ đô, tôi tranh thủ đến tham quan và mua sắm. Những sản phẩm như kẹo cu đơ, bánh đa vừng, nước mắm, mật ong không chỉ phục vụ gia đình mà còn rất ý nghĩa để làm quà biếu người thân, bạn bè. Tôi cũng đã giới thiệu cho nhiều người đến tham quan, ủng hộ sản phẩm Hà Tĩnh".

Cùng chung cảm nhận, chị Bảo Linh (phường Láng, Hà Nội) cho biết: “Gian hàng có nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh. Khi đến đây tham quan, tôi không chỉ mua được hàng hóa mà còn có thể tìm hiểu về những câu chuyện gắn với sản phẩm như kẹo cu đơ, bánh ram, trầm hương…”.

Sản phẩm kẹo cu đơ Lệ Phương được nhiều khách hàng khen ngợi và chọn mua.

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chương trình đã mang lại cơ hội để quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường.

Là một trong 7 doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm, chị Trần Thị Huyền - Giám đốc Công ty CP Sản xuất, Xuất nhập khẩu Lệ Phương (xã Thạch Hà) chia sẻ: “Tham gia chương trình là cơ hội lớn để chúng tôi quảng bá thương hiệu kẹo cu đơ Lệ Phương đến với đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là được tạo điều kiện để mở rộng kênh tiêu thụ thông qua nền tảng số. Trong thời gian diễn ra, kẹo cu đơ đã được nhiều khách hàng khen ngợi khi thưởng thức và quyết định chọn mua, nhờ đó doanh thu của chúng tôi đạt hơn 30 triệu đồng. Đây là động lực, niềm vui để chúng tôi tiếp tục quảng bá, phát triển đặc sản địa phương”.

Các sản phẩm Hà Tĩnh trưng bày tại sự kiện là sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là phiên livestream trên nền tảng Tiktok vào tối 24/4 với sự tham gia của Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương cùng đại diện các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Theo thống kê, phiên phát trực tiếp đã thu hút hơn 200 nghìn lượt xem, chốt gần 350 đơn hàng với doanh thu gần 40 triệu đồng. Sau khi kết thúc, nhiều đơn hàng vẫn tiếp tục được người tiêu dùng trên cả nước liên hệ đặt mua, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sản phẩm “made in hà Tĩnh” trên nền tảng số.

Không chỉ hiệu quả trên không gian số, hoạt động bán hàng trực tiếp tại sự kiện cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong suốt thời gian diễn ra, các mặt hàng của 7 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất thường xuyên “cháy hàng” và liên tục bổ sung nguồn cung để đáp ứng nhu cầu.

Anh Đặng Đình Minh – đại diện HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh) cho biết: “Với sức tiêu thụ tốt, chúng tôi đã liên tục vận chuyển hàng hóa từ Hà Tĩnh ra để phục vụ khách hàng. Nhờ đó, doanh thu đạt gần 70 triệu đồng. Đặc biệt, chỉ với khoảng 30 phút livestream trên Tiktok, sản phẩm nước mắm Luận Nghiệp của chúng tôi đã được quảng bá rộng rãi và chốt gần 100 đơn hàng với doanh thu hơn 13 triệu đồng”.

HTX Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng đạt doanh thu gần 70 triệu đồng từ “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.

Theo đánh giá của Sở Công thương, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” kết hợp trưng bày trực tiếp và quảng bá trên nền tảng số đã tạo được thành công về cả quảng bá lẫn tiêu thụ sản phẩm. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp tham gia chương trình đạt gần 250 triệu đồng.

Ông Dương Hữu Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh (Sở Công thương) cho biết: “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô là chương trình Sức sống hàng Việt đầu tiên được dành để trưng bày, quảng bá toàn bộ sản phẩm của chỉ riêng một địa phương, và tỉnh Hà Tĩnh được lựa chọn là đơn vị đầu tiên trong cả nước để tổ chức sự kiện.

Chương trình đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong hoạt động quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của Hà Tĩnh. Tham gia sự kiện lần này, các doanh nghiệp bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối, nâng cao nhận diện sản phẩm địa phương. Các doanh nghiệp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Công thương, UBND tỉnh và Sở Công thương trong việc tạo điều kiện tham gia nhiều chương trình, sự kiện xúc tiến thương mại tương tự trong thời gian tới”.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, yêu cầu đối với sản phẩm địa phương không chỉ dừng lại ở chất lượng mà còn nằm ở khả năng tiếp cận thị trường. Những kết quả đạt được từ "Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô" cho thấy, khi có sự đồng hành của cơ quan quản lý, sự chủ động của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ, hàng Việt hoàn toàn có thể khẳng định vị thế trên thị trường.

Thành công của chương trình không chỉ dừng ở doanh thu mà quan trọng hơn là tạo dựng được niềm tin, mở rộng tệp khách hàng. Với nền tảng này, Hà Tĩnh có thêm cơ sở để tiếp tục lựa chọn, phát triển các sản phẩm tiềm năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từng bước đưa hàng hóa địa phương vươn xa và phát triển bền vững.