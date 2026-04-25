Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương tham gia livestream quảng bá đặc sản Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phiên livestream trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” đã tạo sức hút trên nền tảng Tiktok, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương và kích cầu tiêu dùng.
Tối 24/4, phiên livestream quảng bá, bán sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra với sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.
Ngoài ra, người theo dõi livestream cũng được tìm hiểu về quy trình chế biến cũng như nét đặc trưng văn hóa gắn liền với các sản phẩm.
Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” diễn ra từ ngày 23–26/4 tại 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Việt Nam và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và gia tăng độ phủ của hàng Việt.
