Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương tham gia livestream quảng bá đặc sản Hà Tĩnh

Tài chính thị trường ngày 23/4: Lãi suất huy động giảm chưa đáng kể 23/04/2026 07:45 Dù nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, mặt bằng lãi suất tiền gửi trên thị trường vẫn neo ở mức tương đối cao, trên 8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Chưa phát hiện sản phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc chuột tại Hà Tĩnh 22/04/2026 08:08 Dù chưa phát hiện sản phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc chuột tại Hà Tĩnh, ngành chức năng khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng, ưu tiên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Tài chính thị trường ngày 22/4: Nhà thứ hai bỏ hoang có thể bị thu phí lũy tiến 22/04/2026 07:45 Đề xuất áp phí lũy tiến với nhà, đất bỏ hoang nhằm hạn chế đầu cơ, đưa bất động sản về đúng nhu cầu sử dụng thực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đề xuất cho doanh nghiệp vay vàng trong dân 21/04/2026 19:08 Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đề xuất chính sách vay vàng trong dân và nhập khẩu vàng với thuế 0% nhằm thúc đẩy ngành vàng trang sức, giảm phụ thuộc nhập khẩu, tăng xuất khẩu.

Giá xăng giảm về sát 23.000 đồng 21/04/2026 15:54 Từ 16h ngày 21/4, giá xăng dầu cùng giảm 660-3.190 đồng một lít, kg, tùy mặt hàng.

Chủ xe VinFast VF 6: “Tôi thấy may vì đã mua xe điện sớm” 21/04/2026 11:50 Nhờ chính sách sạc pin 0 đồng lên tới 3 năm và khả năng tiết kiệm chi phí cho chủ xe suốt vòng đời sử dụng, VF 6 mở ra cơ hội sở hữu ô tô dễ dàng, lâu dài cho người dùng Việt.

Tài chính thị trường ngày 21/4: Chợ truyền thống sẽ có ki-ốt tự động, livestream bán hàng 21/04/2026 07:48 Bộ Công Thương được giao phối hợp địa phương nâng cấp, hiện đại hóa chợ truyền thống, ứng dụng công nghệ số và kết hợp các mô hình bán lẻ mới như siêu thị mini, ki ốt tự động... Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

30 ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi, mặt bằng tiếp tục hạ nhiệt 20/04/2026 12:33 Làn sóng giảm lãi suất huy động tiếp tục lan rộng khi đã có 30 ngân hàng điều chỉnh đi xuống, kéo mặt bằng lãi suất trên thị trường hạ nhiệt và phân hóa rõ hơn giữa các kỳ hạn.

Tài chính thị trường ngày 20/4: Nhiều ngân hàng dừng dịch vụ chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng 20/04/2026 07:40 Các ngân hàng Eximbank, TPBank, VPBank vừa thông báo dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

"Cháy vé" xe khách chiều đi lẫn về Hà Tĩnh dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 19/04/2026 14:43 Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày khiến nhu cầu về quê, du lịch tăng mạnh. Nhiều nhà xe Hà Tĩnh chạy tuyến Hà Nội, các tỉnh miền Trung và chiều ngược lại đã “kín chỗ”, đặc biệt trong các ngày cao điểm.

Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà từ 0-6% trong 5 năm 18/04/2026 16:41 Chính sách siêu hỗ trợ lãi suất áp dụng đồng loạt cho tất cả dự án Vinhomes đang bán trên toàn quốc đến hết ngày 20/7/2026.

Khi quà lưu niệm Hà Tĩnh chưa thành “sứ giả du lịch” 18/04/2026 16:03 Quà lưu niệm được xem là “sứ giả du lịch”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người tới du khách. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, dòng sản phẩm này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng du lịch của địa phương.

Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng trở lại 18/04/2026 11:38 Giá vàng thế giới hôm nay 18/4, bật tăng mạnh mẽ trước thông tin Iran mở lại việc lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz, giao dịch ở mức 4.829,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 172 triệu đồng/lượng và 171,5 triệu đồng/lượng.

Tài chính thị trường ngày 17/4: Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh 17/04/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng của hộ kinh doanh, thay vì cố định 500 triệu đồng như hiện hành. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Khi đồ chơi hóa thành mối nguy 16/04/2026 16:07 Đồ chơi thế hệ mới slime đang trở thành "cơn sốt" trong giới học sinh. Thế nhưng, đằng sau sự thú vị của loại chất dẻo này là những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe.

Tài chính thị trường ngày 16/4: Bưởi và chanh Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc 16/04/2026 07:37 Bộ NN&MT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc, mở ra cơ hội xuất khẩu chính ngạch cho mặt hàng nông sản chủ lực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá dầu diesel giảm 2.000 đồng/lít từ ngày 16/4 16/04/2026 07:03 Từ 0h ngày 16/4, giá dầu tiếp tục giảm mạnh. Trong đó, giá dầu diesel giảm mạnh gần 2.000 đồng/lít.

Tài chính thị trường ngày 15/4: Lãi suất cho vay giảm chậm 15/04/2026 07:45 Việc giảm lãi suất cho vay vẫn diễn ra chậm và chưa đồng đều khi chỉ mới một số ít ngân hàng công khai điều chỉnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ngân hàng ở Hà Tĩnh đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất 14/04/2026 15:30 Sau chỉ đạo "nóng" của Ngân hàng Nhà nước, đồng loạt các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đã chính thức điều chỉnh bảng lãi suất mới, giảm dao động từ 0,1 - 0,5%/năm tùy kỳ hạn.

Nâng cao năng lực pháp lý, phòng ngừa rủi ro trong đầu tư, kinh doanh 14/04/2026 11:31 Hội nghị cập nhật chính sách thuế mới 2026, kỹ năng quản trị rủi ro đấu thầu và giải quyết tranh chấp thương mại tại Hà Tĩnh, thu hút gần 200 đại biểu.

Du lịch vào mùa, hải sản được giá, ngư dân phấn khởi vươn khơi 14/04/2026 09:37 Vào mùa du lịch, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng mạnh cùng thời tiết thuận lợi đã tạo động lực cho ngư dân các địa phương ven biển Hà Tĩnh tích cực bám biển, vươn khơi.

Tài chính thị trường ngày 14/4: Việt Nam bắt đầu sản xuất pin lưu trữ điện 14/04/2026 07:45 Việt Nam lần đầu sản xuất pin lưu trữ năng lượng trong nước, góp phần giảm áp lực lưới điện và chủ động nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Trao chuẩn sống an cư quốc tế đi kèm quà tặng giá trị: S1 - The Sentosa “tăng nhiệt” tại thị trường xứ Thanh 13/04/2026 08:29 Hàng ngàn cư dân tương lai cùng khách hàng và nhà đầu tư đã có mặt tại sự kiện “Chất sống thượng đỉnh - Đón ánh bình minh cùng The Sentosa” diễn ra vào ngày 11/4. Tại đây, tòa S1 - Đảo An Nhiên mở ra cơ hội để khách hàng nhận nhiều quà tặng giá trị, ưu đãi tài chính hiếm gặp và triển vọng an cư, đầu tư gắn với nhịp tăng trưởng sôi động của xứ Thanh.

Tài chính thị trường ngày 13/4: Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 – 1/5 tăng vọt 13/04/2026 07:45 Cận kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, giá vé máy bay tăng mạnh, có chặng lên tới 9–10 triệu đồng/người, nhiều tuyến rơi vào tình trạng khan hiếm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Du lịch Hà Tĩnh đẩy mạnh liên kết chéo dịch vụ, tăng sức cạnh tranh 12/04/2026 15:17 Thời gian qua, ngành du lịch Hà Tĩnh tập trung thúc đẩy liên kết chéo dịch vụ nhằm tăng giá trị trải nghiệm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Chuẩn hoá tài khoản kinh doanh - từ tiện ích đến minh bạch tài chính 12/04/2026 14:00 Trong hơn 3 tháng qua, các ngân hàng đã đồng hành giúp hàng chục nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản phục vụ sản xuất kinh doanh, hướng tới minh bạch dòng tiền và nâng cao hiệu quả quản lý.

Đưa trầm hương vươn xa từ những cú chạm màn hình 11/04/2026 14:57 Giữa đồi dó trầm xanh ngát ở Phúc Trạch (Hà Tĩnh), “vàng thơm” không còn là ký ức làng nghề cũ. Người trẻ đang viết lại câu chuyện ấy qua những chiếc điện thoại, video ngắn và khát vọng làm giàu. Từ làng quê yên ả, trầm hương đang bước vào thế giới số, hòa quyện giữa hơi thở truyền thống với nhịp sống hiện đại.

Được đầu tư khang trang, nhiều chợ dân sinh vẫn đìu hiu 11/04/2026 09:11 Nhiều chợ dân sinh ở Hà Tĩnh được đầu tư khang trang, kỳ vọng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, nhưng thực tế nhiều ki-ốt vẫn bỏ trống, tiểu thương không mặn mà kinh doanh.

Thị trường ô tô cũ "về đâu" khi thực hiện quy định khí thải? 11/04/2026 07:40 Sau khi quy định về khí thải có hiệu lực, thị trường ô tô cũ Hà Tĩnh ghi nhận sự chuyển biến, các dòng xe được “định giá lại” theo khả năng đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải.