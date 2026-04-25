Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương tham gia livestream quảng bá đặc sản Hà Tĩnh

Ngọc Loan - Ngân Giang
(Baohatinh.vn) - Phiên livestream trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” đã tạo sức hút trên nền tảng Tiktok, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương và kích cầu tiêu dùng.

Tối 24/4, phiên livestream quảng bá, bán sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra với sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.

Phiên livestream diễn ra từ 19 - 22h trên kênh Tiktok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.
Chương trình livestream có sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương; ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương; ông Lê Trung Phước - Giám đốc Sở Công thương và ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Tiktok Việt Nam.
Phiên livestream đã giới thiệu các sản phẩm của 6 đơn vị gồm: bánh ram Anh Thu, nước mắm Luận Nghiệp, bánh đa vừng Nguyên Lâm, mật ong Cường Nga, trầm hương Tâm Thiên Hương và kẹo cu đơ Lệ Phương. Đây đều là những sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh.
Sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương – gương mặt quen thuộc với công chúng đã tạo sức hút cho phiên livestream, giúp các sản phẩm địa phương được giới thiệu một cách sinh động, gần gũi và tạo hiệu ứng tương tác tích cực.
Tại phiên livestream, các doanh nghiệp tham gia đã chủ động áp dụng chính sách ưu đãi và cùng với sự đồng hành trợ giá từ sàn Tiktokshop, nhiều khách hàng đã nhanh tay “chốt đơn”, mua sản phẩm với mức giá “mềm” so với giá gốc của sản phẩm, đặc biệt là các deal 0 đồng.
Ngoài ra, người theo dõi livestream cũng được tìm hiểu về quy trình chế biến cũng như nét đặc trưng văn hóa gắn liền với các sản phẩm.
Phiên livestream đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh trên môi trường số và tiếp tục khẳng định hiệu quả của chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” diễn ra từ ngày 23–26/4 tại 62 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Việt Nam và Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và gia tăng độ phủ của hàng Việt.

