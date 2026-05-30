Siết chặt kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Thực hiện Công điện số 38 ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các sở, ngành, địa phương tại Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự thị trường, bảo vệ môi trường kinh doanh.

Lực lượng QLTT kiểm tra hàng hoá tại một cửa hàng kinh doanh quần áo ở xã Cẩm Xuyên.

Từ đầu tháng 5/2026 đến nay, qua công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 thuộc Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã kiểm tra, xử lý 4 cơ sở kinh doanh quần áo, giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại địa bàn các xã: Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 32 triệu đồng, buộc tiêu hủy số hàng hóa vi phạm trị giá hơn 24 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Hảo - Đội trưởng Đội QLTT số 3 cho biết: “Khi phát hiện các cơ sở kinh doanh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông nhằm cảnh báo người tiêu dùng, góp phần hạn chế việc tiêu thụ hàng giả, hàng nhái”.

Cán bộ Đội trưởng Đội QLTT số 1 kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo tại phường Thành Sen.

Tại phường Thành Sen, từ đầu tháng 5 đến nay, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 5 cơ sở kinh doanh quần áo, giày dép giả mạo nhãn hiệu, kiểu dáng của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính tổng số tiền 30 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy nhiều hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 13 triệu đồng.

Ông Võ Viết Linh – Đội trưởng Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, thủ đoạn kinh doanh hàng giả nhãn mác, thương hiệu của các hãng nổi tiếng như Adidas, Nike, Hermes diễn biến rất tinh vi. Các đối tượng không tập kết hàng hóa tại một địa điểm hay một cửa hàng cố định mà phân tán nhỏ lẻ ở nhiều nơi nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Vì vậy, khi bị phát hiện, số lượng hàng hóa vi phạm thu giữ thường không lớn, dẫn đến mức xử phạt chưa đủ sức răn đe.”

Theo báo cáo của lực lượng QLTT, sau gần một tháng triển khai đợt cao điểm từ 5 - 28/5, toàn tỉnh đã xử lý 12 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 88 triệu đồng; buộc tiêu hủy số hàng hóa vi phạm trị giá hơn 52,7 triệu đồng. Trong đó có 5 vụ liên quan hoạt động kinh doanh trên không gian mạng và 7 vụ thuộc hình thức kinh doanh truyền thống.

Hàng hóa vi phạm chủ yếu là quần áo, giày dép, đồ thời trang giả mạo nhãn hiệu. Ông Nguyễn Đình Khoa - Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh khẳng định: “Ngoài tăng cường kiểm tra trên môi trường mạng, các đội QLTT còn thường xuyên bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện vi phạm, phối hợp đồng bộ với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Toàn bộ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đều được tiêu hủy nhằm răn đe, phòng ngừa tái phạm”.

Đội QLTT số 3 đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh nâng cao nhận thức, chủ động lựa chọn nguồn hàng rõ xuất xứ, đảm bảo chất lượng để kinh doanh.

​Song song với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh nâng cao nhận thức, chủ động lựa chọn nguồn hàng rõ xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Chị Nguyễn Thị Nhung (cửa hàng Việt Nhung, xã Cẩm Xuyên) cho biết, sau khi được lực lượng quản lý thị trường tuyên truyền, nhắc nhở, cửa hàng luôn ưu tiên nhập hàng từ các công ty uy tín, có hợp đồng, hóa đơn chứng từ đầy đủ nhằm tránh nguy cơ kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Cùng chung quan điểm, chị Nguyễn Thị Hiệp - đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HD Mart tại xã Yên Hòa chia sẻ: “Trước đây, nhiều hộ kinh doanh thường chạy theo nhu cầu thị trường mà chưa chú trọng nguồn gốc hàng hóa. Tuy nhiên, qua các đợt kiểm tra, tuyên truyền, chúng tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng để cung cấp cho khách hàng”.

Cán bộ Đội QLTT 3 kiểm tra tại cửa hàng HD Mart ở xã Yên Hoà.

Không chỉ tăng cường kiểm tra, các đội QLTT còn ký kết quy chế phối hợp với chính quyền các xã, phường trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Hoàng Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết: "Toàn xã hiện có khoảng 700 hộ sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, đợt cao điểm kiểm tra theo Công điện số 38 ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ được xem là dịp quan trọng để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Thông qua đợt kiểm tra, địa phương cũng kỳ vọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường thương mại lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo điều kiện cho các cơ sở làm ăn chân chính phát triển bền vững".

Thực tế cho thấy, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và lâu dài của các ngành chức năng. Đợt cao điểm triển khai theo Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ mang tính thời điểm mà còn tạo nền tảng để tiếp tục siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính, tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững.