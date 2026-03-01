Hà Tĩnh xử phạt hành chính 589 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa” tại phường Thành Sen.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sức mua trên địa bàn tăng mạnh, nhất là các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống, may mặc và đồ gia dụng. Thị trường nhìn chung ổn định, hàng hóa dồi dào, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý.

Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; từ đó phát hiện, triệt phá nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng xử lý vụ vận chuyển, kinh doanh 300kg chà bông không rõ nguồn gốc

Trong 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh xử phạt hành chính 589 vụ, tổng trị giá tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 13,8 tỷ đồng; xử lý hình sự 62 vụ/93 đối tượng; tổng trị giá hàng hóa vi phạm 14,9 tỷ đồng.

Hàng hóa vi phạm chủ yếu như cần sa, hồng phiến, ma túy đá, heroin, pháo nổ, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, gạo, thuốc lá, rượu, đường, quần áo, giày dép, phụ kiện điện thoại…

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Hà Tĩnh triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả”.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các kế hoạch cao điểm, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và các mặt hàng cấm như ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, bao che cho vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng.