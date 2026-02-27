Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá gây tai nạn ở hồ Thác Bà

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, ngày 21/2, Nguyễn Văn Thâm được Công ty Cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam phân công làm thuyền trưởng điều khiển tàu chở đá biển số YB-0919H.

Lái tàu Nguyễn Văn Thâm tại cơ quan công an.

Khoảng 17h cùng ngày, Thâm cùng máy trưởng Nguyên Mạnh Cường (SN 1979) điều khiển tàu xuất phát từ bến tập kết tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân trên hồ Thác Bà di chuyển về bến của Công ty Cổ phần xi măng Yên Bình.

Đến khoảng 18h, trời tối dần và xuất hiện sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn. Mặc dù đã bật đèn hành trình và đèn cảnh báo, Thâm không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu, tín hiệu theo quy định và không bố trí người cảnh giới tại các vị trí cần thiết trên phương tiện.

Khoảng 18h45, khi tàu đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, Thâm phát hiện phía trước có một phương tiện di chuyển ngược chiều. Đó là tàu khách biển số YB-0876H do Triệu Văn Nội (SN 1995) điều khiển.

Hai bên đã điều khiển phương tiện để tránh nhau, tuy nhiên do khoảng cách gần và tầm nhìn hạn chế, mạn trái phần đuôi tàuYB-0876H đã va vào góc lưỡi phà bên trái của tàu YB-0919H, khiến tàu khách bị lật, làm 6 người tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thâm về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” theo khoản 3 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.