Người đi bộ… "mất" lối đi vì cây cảnh

Thục Anh
(Baohatinh.vn) - Tại nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn Hà Tĩnh, không gian vỉa hè đang bị chiếm dụng bởi hàng loạt chậu cây cảnh của các hộ gia đình, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông...

Thời gian qua, trên địa bàn các phường trung tâm của Hà Tĩnh, rất nhiều khu vực vỉa hè đang bị chiếm dụng, trở thành nơi “trưng bày” cây cảnh của không ít hộ gia đình.
Trên các trục đường huyết mạch như đường Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Huy Tự,… nhiều chậu cây cảnh "án ngữ" vỉa hè. Nếu người đi bộ muốn di chuyển, dĩ nhiên phải đi xuống lòng đường.
Trước một ngôi nhà trên đường Quang Trung (phường Trần Phú), không chỉ cây cảnh mà các thùng xốp trồng rau cũng được các gia chủ đặt ngay trên vỉa hè, khiến không gian đô thị trở nên nhếch nhác và mất mỹ quan.
Từ vỉa hè những cung đường lớn đến các ngõ phố nhỏ, đâu đâu cũng thấy xuất hiện "vườn cây di động". Không gian sinh hoạt chung vốn đã chật hẹp nay càng thêm bí bách, dễ xảy ra va chạm giao thông hơn.
Tại một ngõ phố thuộc đường Phan Đình Phùng, vỉa hè vốn đã chật hẹp, việc các hộ dân để cây cảnh lấn chiếm không gian ít ỏi đó lại càng khiến người đi bộ di chuyển khó khăn hơn.
Trước 1 ngôi nhà trong ngõ 181 đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, “ma trận” chậu cây đủ kích cỡ, chủng loại bủa vây các góc cua và lối rẽ, làm khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Những chậu cây tưởng chừng như đang trang trí không gian nhà cửa, thế nhưng thực tế lại trở thành những vật cản đối với người đi bộ trên vỉa hè.
Những thùng xốp, chậu cây cũ kỹ trồng rau xen kẽ cây cảnh của các hộ gia đình ảnh hưởng lớn đến bộ mặt đô thị văn minh mà địa phương đang hướng tới. Trong ảnh: Cây cảnh và thùng xốp trồng rau của một hộ dân chiếm trọn vỉa hè tại một ngõ phố trên đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen.
Để di chuyển, người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường vì vỉa hè không còn chỗ...
Tình trạng này đang diễn ra tràn lan cho thấy tâm lý coi vỉa hè là sân riêng của nhiều hộ dân. Chị Phạm Ngọc Vinh, sống tại xã Thạch Hà bức xúc: "Khi di chuyển trên nhiều tuyến đường trung tâm tại các khu vực đô thị của Hà Tĩnh, tôi thấy nhiều hộ dân tự ý đặt cây cảnh của gia đình ở vỉa hè. Các chậu cây chiếm trọn không gian của người đi bộ khiến họ phải di chuyển dưới lòng đường, rất nguy hiểm".
Thực trạng này diễn ra công khai cho thấy sự thờ ơ của một bộ phận người dân đối với lợi ích cộng đồng.
Không ít hộ dân còn để cây cảnh ngay dưới lòng đường.
Những hàng cây "án ngữ" ngay dưới biển báo giao thông và cột đèn chiếu sáng, cho thấy sự thiếu quyết liệt trong công tác kiểm tra, nhắc nhở của lực lượng chức năng.
Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, các cơ quan chức năng cần vào cuộc đồng bộ từ việc nâng cao ý thức tự giác đến các biện pháp xử phạt nghiêm minh, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người dân. Trong ảnh: Chậu cây cảnh được đặt sát ngay mép đường chính trên tuyến đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen.
Một chậu cây có thể làm đẹp cho riêng một ngôi nhà, nhưng nếu đặt sai chỗ, nó sẽ làm xấu đi cả một tuyến phố và gây phiền hà cho cả cộng đồng.

Hiện nay, một số hộ gia đình lấn chiếm vỉa hè làm nơi đặt cây cảnh, chậu hoa, thùng xốp trồng rau gây ảnh hưởng đến mỹ quan và an toàn giao thông. Để lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung triển khai các giải pháp như cử cán bộ phối hợp cùng các tổ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát cụ thể các điểm vi phạm. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, đơn vị sẽ phối hợp với lực lượng công an phường tiến hành thu giữ, giải tỏa theo đúng quy định của pháp luật. Mọi hành vi tái lấn chiếm sẽ bị xử lý nghiêm để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các hộ dân".

Ông Đậu Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, UBND phường Thành Sen

