Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu xăng dầu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Ngày 22/5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức đoàn giám sát để nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc công tác chống buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng dầu tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Vương Trường Nam; lãnh đạo Sở Công thương cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự buổi làm việc.

Đại uý Trần Văn Hà - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo báo cáo công tác chống buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng dầu trên khu vực biên giới.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nằm trên tuyến quốc lộ 8, là tuyến kết nối quan trọng giữa Việt Nam - Lào - Đông Bắc Thái Lan, đồng thời kết nối với các cảng biển lớn khu vực miền Trung như Cửa Lò, Vũng Áng, Sơn Dương. Khu vực cửa khẩu có địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, sương mù dày đặc quanh năm. Hiện trên địa bàn xã Sơn Kim 1 có 3 cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam hoạt động kinh doanh xăng dầu thuần túy.

Từ ngày 15/12/2025 đến 30/4/2026, tình hình buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng dầu tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp do giá xăng dầu thế giới tăng cao, trong khi phía nước bạn Lào thiếu nguồn cung phục vụ hoạt động vận tải và sản xuất. Lưu lượng phương tiện qua cửa khẩu có chiều hướng gia tăng kéo theo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu lớn hơn.

Theo các lực lượng chức năng, một số chủ phương tiện đã cất giấu xăng dầu trong các can, thùng phi với số lượng nhỏ để sử dụng khi lưu thông tại nước ngoài. Một số người dân Lào khu vực biên giới cũng có ý định nhập cảnh vào Việt Nam mua xăng dầu rồi vận chuyển về nước sử dụng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lê Trung Phước cho biết: “Hiện nay, 69 xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đều đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng duy trì đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân".

Các lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan, công an, quản lý thị trường đã phối hợp triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát, tăng cường soi chiếu hàng hóa, sử dụng công cụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho người dân, doanh nghiệp về phòng chống buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng dầu. Lực lượng bộ đội biên phòng và hải quan đã tổ chức 68 lượt tuần tra chung tại khu vực cửa khẩu và tuyến biên giới.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị cho rằng hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Các đối tượng có thể tiếp tục lợi dụng địa hình hiểm trở, lưu lượng hàng hóa và phương tiện lớn để chia nhỏ, cất giấu xăng dầu trong hàng hóa, phương tiện vận tải nhằm vận chuyển trái phép qua biên giới. Do đó, cần triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để ngăn chặn, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Vương Trường Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Vương Trường Nam đánh giá cao sự vào cuộc của Hà Tĩnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Từ tỉnh đến cơ sở đã kiện toàn ban chỉ đạo 389, các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền nên tình hình buôn lậu hàng hóa được kiểm soát, đặc biệt chưa để xảy ra tình trạng buôn lậu xăng dầu trên địa bàn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục quyết liệt xử lý tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu; duy trì phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin phục vụ kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời tăng cường rà soát hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, kiểm soát các phương tiện trọng tải lớn, xe đường dài lắp thêm bình xăng phụ để vận chuyển, mua bán xăng dầu trái phép; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về phòng chống buôn lậu trong tình hình mới.