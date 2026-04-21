Mua ma túy qua mạng, lĩnh án 42 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Với hành vi mua ma túy qua mạng xã hội về sử dụng, Nguyễn Văn Sinh (trú tại phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) bị tuyên phạt 42 tháng tù giam.
Ngày 21/4, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1995, hộ khẩu tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai; tạm trú tại Tổ dân phố Liên Phú, phường Hoành Sơn) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 28/12/2025, tại tổ dân phố Liên Phú, phường Hoành Sơn, lực lượng Công an phường Hoành Sơn phối hợp với Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Sinh đang tàng trữ 2 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng (phòng trọ), cơ quan chức năng thu giữ thêm 5 gói ni lông chứa chất tương tự như trên.
Kết luận giám định xác định toàn bộ số tang vật là ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng 1,54 gam.
Quá trình điều tra làm rõ, Sinh là người sử dụng ma túy, đã liên hệ mua ma túy qua mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng, sau đó chia nhỏ thành nhiều gói để sử dụng dần. Khi đang mang ma túy đi tìm nơi sử dụng, Sinh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Căn cứ quy định pháp luật, Hội đồng xét xử TAND khu vực 2 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sinh 42 tháng tù (3 năm 6 tháng) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Phiên tòa xét xử 117 bị cáo trong đường dây tội phạm tại Hà Tĩnh không chỉ làm rõ phương thức hoạt động tinh vi của các đối tượng mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, tuyên truyền pháp luật và những hệ lụy xã hội phía sau các “công ty” lừa đảo xuyên biên giới.
Từ đầu năm 2026 lại nay, Hà Tĩnh xẩy ra 20 vụ cháy, trong đó có 12 vụ do sự cố về điện. Tình trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng.
Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Khóa huấn luyện PCCC&CNCH sẽ góp phần nâng cao kỹ năng, ý thức phòng ngừa và khả năng ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.