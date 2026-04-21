Mua ma túy qua mạng, lĩnh án 42 tháng tù

Ngày 21/4, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Sinh (sinh năm 1995, hộ khẩu tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai; tạm trú tại Tổ dân phố Liên Phú, phường Hoành Sơn) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Văn Sinh tại phiên toà.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 28/12/2025, tại tổ dân phố Liên Phú, phường Hoành Sơn, lực lượng Công an phường Hoành Sơn phối hợp với Đồn Công an Khu kinh tế Vũng Áng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Sinh đang tàng trữ 2 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng (phòng trọ), cơ quan chức năng thu giữ thêm 5 gói ni lông chứa chất tương tự như trên.

Kết luận giám định xác định toàn bộ số tang vật là ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng 1,54 gam.

Quá trình điều tra làm rõ, Sinh là người sử dụng ma túy, đã liên hệ mua ma túy qua mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng, sau đó chia nhỏ thành nhiều gói để sử dụng dần. Khi đang mang ma túy đi tìm nơi sử dụng, Sinh bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ quy định pháp luật, Hội đồng xét xử TAND khu vực 2 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sinh 42 tháng tù (3 năm 6 tháng) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.