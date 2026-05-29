Xét xử lưu động 2 vụ án về lừa đảo, sử dụng ma túy

Sáng 29/5, tại hội trường UBND xã Toàn Lưu, Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh mở 2 phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo Đoàn Xuân Thế (SN 1999) và Nguyễn Chiến Thắng (SN 1999), cùng trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và Dương Kim Nhật (SN 1992, trú xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đoàn Xuân Thế (bên phải) và Nguyễn Chiến Thắng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên xử thứ nhất, cáo trạng của Viện KSND khu vực 1 – Hà Tĩnh cho thấy, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Đoàn Xuân Thế và Nguyễn Chiến Thắng đã cấu kết lập các tài khoản facebook giả danh nhà xe mang tên “Xe khách Minh Dũng” và “Xe khách Bảo Nam” để đăng tin bán vé xe khách trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có khách liên hệ mua vé, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng do chúng chuẩn bị sẵn rồi chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Đoàn Xuân Thế khai nhận tại phiên tòa.

Từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026, Thế và Thắng đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo đối với 6 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền 21.950.000 đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng sử dụng một phần để chi trả sinh hoạt chung, số còn lại chia nhau tiêu xài cá nhân.

Căn cứ quy định pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đoàn Xuân Thế 18 tháng tù giam, Nguyễn Chiến Thắng 15 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên xử thứ hai, cáo trạng cho biết, vào khoảng 11 giờ 5 phút ngày 15/12/2025, tại nhà số 56B đường Lê Văn Huân, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Tuấn Anh đã cung cấp địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy và cùng Dương Kim Nhật góp tiền mua Methamphetamine để sử dụng trái phép.

Trong lúc các đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an phường Thành Sen phát hiện, bắt quả tang.

Nguyễn Tuấn Anh (bên trái) và Dương Kim Nhật bị xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án đồng phạm đơn giản, trong đó Nguyễn Tuấn Anh giữ vai trò chính; Dương Kim Nhật là đồng phạm với vai trò giúp sức và thực hành tích cực trong hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại diện Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Căn cứ quy định pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh 7 năm 9 tháng tù giam, Dương Kim Nhật 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.