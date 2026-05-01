Từ 1/5, người hết nghiện ma túy được vay vốn tới 200 triệu đồng

Đây là nội dung trong Quyết định 08/2026 về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, có hiệu lực từ hôm nay.

Quyết định đưa ra nhiều chính sách giúp người sau cai nghiện được tiếp cận được nguồn tín dụng để học nghề, làm ăn; đồng thời có nhiều ưu đãi vay vốn cho cả cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện.

Vay tối đa 200 triệu đồng, lãi suất như với hộ nghèo

Diện được vay vốn là người sau cai nghiện ma túy đủ 12 tuổi trở lên, được chính quyền cấp xã xác nhận đủ điều kiện đã hoàn thành cai nghiện cách thời điểm vay vốn không quá 10 năm. Số tiền được vay phụ thuộc mục đích sử dụng.

Cụ thể, nếu công dân cần vốn để đào tạo nghề sẽ được cho vay một khoản bằng chương trình tín dụng với học sinh, sinh viên. Mức tối đa hiện tại áp dụng là 4 triệu đồng/tháng/người. Nếu để sản xuất, kinh doanh, người sau cai nghiện có thể được vay tối đa tới 200 triệu đồng.

Học viên tại Trại cai nghiện số 1 Thanh Hóa. Ảnh: Phạm Dự

Sự linh hoạt trong mục đích sử dụng vốn đảm bảo rằng người sau cai nghiện có thể lựa chọn con đường phù hợp nhất với năng lực và hoàn cảnh của mình, dù là bắt đầu từ việc học một nghề hay trực tiếp khởi nghiệp sản xuất.

Trong các trường hợp này, cá nhân người sau nghiện không được tự đứng ra vay vốn mà phải thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình hoặc người giám hộ - những người sẽ đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nếu không có người giám hộ thì người sau cai nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên được trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Lãi suất và thời hạn vay cũng được thiết kế hết sức ưu đãi nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho người hoàn lương. Lãi suất cho vay được ấn định bằng với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ (hiện là 6,24%). Nếu có nợ quá hạn thì lãi suất sẽ bằng 130% lãi suất cho vay

Cá nhân vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay, thời hạn cho vay tối đa được kéo dài lên đến 120 tháng.

Công ty được vay tới 2 tỷ đồng nếu sử dụng lao động là người sau cai nghiện

Bên cạnh các cá nhân, chính sách còn khuyến khích các tổ chức kinh tế tham gia vào quá trình tạo việc làm cho đối tượng này.

Theo đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh, nếu có tối thiểu 10% tổng số lao động là người sau cai nghiện ma túy và có hợp đồng lao động hợp pháp thì sẽ thuộc diện được vay vốn ưu đãi.

Tiền phải được sử dụng để chi trả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm mà pháp luật không cấm.

Việc quy định rõ các điều kiện này, theo Bộ Công an, sẽ giúp việc xét duyệt hồ sơ vay vốn trở nên minh bạch và dễ dàng hơn, đồng thời đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích.

Lãi suất và thời hạn cho vay tương tự như với cá nhân, tức tối đa 120 tháng, lãi suất như áp dụng với hộ nghèo.

Đây là động thái tích cực nhằm tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ khép kín, nơi người sau cai nghiện không chỉ được vay vốn cá nhân mà còn được làm việc trong những môi trường doanh nghiệp có sự hỗ trợ về tài chính từ Chính phủ.

Bộ Công an thống kê, đến 15/9/2025, cả nước có hơn 92.000 người nghiện ma túy và hơn 31.000 người bị quản lý sau cai nghiện. Họ hầu hết là nhóm người đặc thù, trình độ hạn chế, tâm lý còn mặc cảm. Các chủ doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh vẫn e ngại khi tiếp nhận họ vào làm việc nên tình trạng thất nghiệp, tái nghiện còn tỷ lệ cao.