Lãi suất huy động vốn tăng, lãi vay "chịu sức ép"

Cạnh tranh lãi suất huy động

VPBank là ngân hàng đang có lãi suất huy động cạnh tranh cao trên thị trường tại Hà Tĩnh.

Ghi nhận tại thị trường Hà Tĩnh, đầu tháng 4, biểu lãi suất huy động của các ngân hàng trên địa bàn vẫn đang ở mức cao, nhất là kỳ hạn từ 6 - 12 tháng. Mức lãi suất được công bố dao động từ 5,9% đến trên 7%/năm (đối với kỳ hạn 12 tháng). Điều đáng nói, giữa các ngân hàng đang xuất hiện xu hướng “bám đuổi” sát sao về lãi suất huy động, tạo ra cuộc đua thu hút khách hàng sôi động nhất trong nhiều năm.

Từ 30/3, VPBank Hà Tĩnh niêm yết lãi suất tại quầy ở mức 6,4%/năm (đối với kỳ hạn 6 tháng); 6,6%/năm (đối với kỳ hạn 12 tháng); tiết kiệm online là 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 6,8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng; mức cao nhất là 7,1%/năm đối với số tiền gửi trên 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, với các chính sách thu hút, khách hàng có thể được “cộng lãi” và hưởng lãi suất thực nhận lên đến trên 8%năm.

Tương tự, tại MSB áp dụng mức lãi suất 9%/năm cho khách hàng mở sổ tiết kiệm mới hoặc gia hạn đối với các sổ tiết kiệm từ đầu năm 2018, kỳ hạn 12 - 13 tháng (số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên)...

Cuộc đua lãi suất huy động giữa các ngân hàng đang khá quyết liệt.



Ngoài lãi suất “có điều kiện”, nhiều ngân hàng cũng triển khai lãi suất tiến sát mức 7-7,5%/năm (tuỳ kỳ hạn) mà không yêu cầu số tiền gửi lớn. Theo đánh giá, mức "bám đuổi" khá sát sao với mức chênh lệch chỉ khoảng 0,5%/năm giữa các ngân hàng. Trong diễn biến của thị trường, những “ông lớn” như BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank cũng nhập cuộc với việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi trong kỳ hạn 12 - 24 tháng ở mức từ 5,9 - 6,5%/năm, tăng từ 0,6 - 0,7%/năm so với đầu tháng 3.

Cuộc đua lãi suất huy động đang khá quyết liệt. Cạnh tranh càng cao, việc giữ chân khách hàng càng khó, ngân hàng liên tục phải đưa ra các chính sách về lãi suất, trong khi vẫn phải đảm bảo cân đối nguồn vốn và kiểm soát chi phí đầu vào.

Ông Trần Xuân Dũng - Giám đốc Chi nhánh OCB Hà Tĩnh cho biết: “Trong suốt thời gian dài, lãi suất huy động ở mức khá thấp và không có sự chênh lệch lớn giữa các ngân hàng nên ít tác động đến tâm lý khách hàng, thị trường nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, khi mặt bằng lãi suất bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh, diễn biến thị trường thay đổi rõ rệt; hoạt động huy động vốn khó khăn hơn khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển linh hoạt giữa các ngân hàng. Cùng với đó, việc đẩy mạnh huy động vốn cũng buộc các ngân hàng phải đảm bảo thanh khoản ở mức an toàn, cân đối hợp lý giữa nguồn vốn huy động và nhu cầu cho vay, tránh tạo áp lực lên chi phí vốn và hiệu quả kinh doanh”.

Lãi vay "chịu" áp lực

Bắt đầu từ quý II, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vào chu kỳ tăng trưởng mới, cần nguồn vốn lớn.

Cùng với việc lãi suất huy động duy trì ở mức cao thì ở chiều ngược lại, áp lực lãi suất đang tập trung vào mặt bằng cho vay. Theo ghi nhận, mức lãi suất cho vay từ 6 tháng trở lên ở các ngân hàng đã tiệm cận từ 9%.

Tại Hà Tĩnh, đến cuối tháng 3, nguồn huy động vốn tăng 3.153 tỷ đồng (bằng 2,5%) so với đầu năm 2026; cho vay tăng 5.700 tỷ đồng (bằng 4,5%) so với đầu năm. Điều này cho thấy mức tăng huy động vốn vẫn chậm hơn cho vay, các ngân hàng vẫn phải thu hút nguồn vốn đầu vào để đảm bảo thanh khoản và thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng vào cuối năm. Vì thế, khi lãi suất huy động tăng thì chiều vay cũng khó "hạ nhiệt".

Bà Đinh Thị Thủy - đại diện Công ty TNHH TM&DV Đinh Khang (phường Thành Sen) cho hay: “Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa thực phẩm, hàng tiêu dùng. Để chủ động nguồn vốn, chúng tôi thường ưu tiên nguồn vốn vay ngắn hạn (3 - 6 tháng), đảm bảo lưu chuyển linh hoạt hàng hóa và dòng tiền. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực thương mại, phần trăm lợi nhuận không cao, nếu dòng vốn vay đảm bảo 0,5 - 0,6%/tháng (khoảng 6-7%/năm) thì doanh nghiệp mới có lãi; còn hiện nay, chúng tôi đang phải vay vốn ở mức 8,3 – 8,5%/năm, trở thành áp lực trong bối cảnh giá xăng dầu vẫn ở mức cao, diễn biến thị trường nhiều biến động”.

Đối với những lĩnh vực như xây dựng, vận tải - logistics, bất động sản thuộc vào nhóm ngành có chu kỳ thu hồi vốn dài thì càng khó để tìm được “khung cửa hẹp” về lãi suất ưu đãi.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có Công văn số 2342/NHNN-CSTT về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất. Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường; cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế.

Nhiều ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã triển khai các gói tín dụng, giữ bình ổn mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng cá nhân mở rộng sản xuất, kinh doanh cũng như nhu cầu tiêu dùng. Ngoài 4 ngân hàng lớn: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, một số ngân hàng thương mại cổ phần cũng đang có những gói tín dụng khá tốt như: OCB Hà Tĩnh triển khai lãi suất 8,1 – 8,3%/năm đối với hộ kinh doanh với kỳ hạn 3 tháng; gói thấu chi (có tài sản đảm bảo) với mức lãi suất 10,3%/năm trong vòng 1 năm; cho vay mua bất động sản (10,75%/năm) trong 1 năm đầu và cho ân hạn gốc tối đa 5 năm; SHB cũng đang triển khai nhiều sản phẩm tín dụng hướng vào doanh nghiệp…

Dù vậy, theo các doanh nghiệp và người dân, mức lãi suất cho vay vẫn khá cao so với “sức khỏe” của nền kinh tế, khi các lĩnh vực đều bị ảnh hưởng bởi diễn biến bất ổn của thị trường, giá nhiên liệu neo cao, tiêu thụ chậm do người dân bước vào chu kỳ “thắt lưng, buộc bụng”…

Còn theo nhận định của chuyên gia tài chính, trong ngắn hạn, mặt bằng lãi suất huy động vẫn sẽ khó giảm nhanh do áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng vẫn lớn, trong khi nhu cầu vốn cho nền kinh tế đang phục hồi. Do đó, áp lực lên lãi suất cho vay sẽ còn tiếp diễn.