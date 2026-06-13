Lãi suất cho vay cao, thị trường bất động sản ở Hà Tĩnh hiện nay thế nào?

Những tháng gần đây, thị trường bất động sản Hà Tĩnh ghi nhận sự trầm lắng ở hầu hết các phân khúc. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc lãi suất cho vay bất động sản trung và dài hạn tại nhiều ngân hàng thương mại vẫn duy trì ở mức cao (trên 12%/năm), tạo áp lực lớn đối với cả nhà đầu tư lẫn người mua nhà.

Lãi suất cho vay bất động sản cao, thị trường đang có xu hướng chững lại.

Nếu như trước đây, dòng tiền đổ mạnh vào đất nền với kỳ vọng sinh lời nhanh thì nay, chi phí vốn tăng cao khiến hoạt động đầu cơ, “lướt sóng” gần như chững lại. Thay vào đó, thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển sang nhóm khách hàng có nhu cầu thực và các nhà đầu tư dài hạn.

Ông Trương Bá Hải - Giám đốc Công ty Bất động sản Đất Sen cho biết: “Trong khoảng 2 tháng gần đây, giao dịch bất động sản trên địa bàn giảm mạnh. Lượng giao dịch hiện giảm khoảng 20% so với thời điểm cuối năm 2025 và giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy vậy, giá đất vẫn giữ ổn định. Tại các khu vực trung tâm, giá đất hiện dao động từ 25 - 40 triệu đồng/m² tùy vị trí và hạ tầng. Trong khi đó, các địa bàn có động lực phát triển công nghiệp như: xã Thạch Xuân, xã Toàn Lưu, phường Vũng Áng, phường Bắc Hồng Lĩnh... vẫn duy trì sức hút nhất định nhờ làn sóng đầu tư mới. Giá đất tại một số khu vực này tăng từ 30 - 40% so với đầu năm 2025”.

Anh Lê Văn Sơn (xã Đồng Lộc) chia sẻ: “Chúng tôi vừa mua một lô đất tại phường Vũng Áng để đón đầu cơ hội phát triển dịch vụ, thương mại. KKT Vũng Áng đang thu hút nhiều dự án lớn và lực lượng lao động ngày càng đông. Tôi cho rằng, nhu cầu về nhà ở, dịch vụ trong tương lai sẽ tăng lên nên quyết định đầu tư dài hạn tại đây”.

Nhà đầu tư hiện ưu tiên những lô đất tiềm năng, có giá trị từ 3 tỷ đồng trở xuống.

Khảo sát thực tế cho thấy, trong bối cảnh thị trường không còn dễ kiếm lời như trước, nhà đầu tư ngày càng thận trọng hơn khi lựa chọn sản phẩm. Thay vì chạy theo các "cơn sốt đất" ngắn hạn, nhiều người ưu tiên những khu vực có quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và gắn với các dự án phát triển kinh tế lớn. Những lô đất có giá trị dưới 3 tỷ đồng đang được quan tâm nhiều hơn nhờ phù hợp với khả năng tài chính của đa số khách hàng.

Theo ghi nhận, hiện nay, các doanh nghiệp phát triển dự án cũng đang đối mặt khó khăn khi chi phí vốn gia tăng, trong khi sức bán giảm.

Ông Tô Huy Phương - Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng cho biết: “Dự án Khu đô thị Hà Mỹ Hưng tại phường Hà Huy Tập có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 7 ha; gồm 77 căn shophouse, 30 lô biệt thự và 82 lô đất liền kề với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Qua theo dõi cho thấy, khách hàng hiện nay thận trọng hơn trong chiến lược đầu tư trước sức ép của lãi suất vay vốn. Điều này khiến tốc độ bán hàng chậm lại so với kỳ vọng của doanh nghiệp”.

Dự án Khu đô thị Hà Mỹ Hưng (phường Hà Huy Tập). Ảnh: Mạnh Hải.

Nhìn chung, bên cạnh yếu tố lãi suất, các quy định mới liên quan đến đất đai và đấu giá quyền sử dụng đất cũng đang tác động mạnh đến thị trường bất động sản. Từ đầu năm 2026, bảng giá đất mới được áp dụng khiến chi phí chuyển nhượng bất động sản gia tăng. Ngoài ra, theo quy định mới của Chính phủ, người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đặt trước 50% giá khởi điểm và chịu các chế tài nghiêm khắc nếu vi phạm nghĩa vụ tài chính sau khi trúng đấu giá. Các chuyên gia đánh giá, những chính sách này đang góp phần loại bỏ dần tình trạng đầu cơ, “thổi giá”, hạn chế các nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính và dần đưa thị trường trở về giá trị thực. Trên thực tế, một số nhà đầu tư sử dụng vốn vay ngân hàng đang phải chấp nhận bán cắt lỗ khi áp lực lãi vay ngày càng lớn. Trong khi đó, không ít người lựa chọn đứng ngoài thị trường, chờ đợi mặt bằng lãi suất giảm trước khi quyết định "xuống tiền".

Các chuyên gia tư vấn, trong bối cảnh lãi suất cho vay bất động sản cao, nhà đầu tư cần thận trọng, chủ động về tài chính để tránh phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy vay vốn. Cùng đó, ưu tiên lựa chọn những sản phẩm bất động sản có giá trị thực, pháp lý rõ ràng gắn với nhu cầu sử dụng thực tế và có tiềm năng nhằm tăng hiệu quả đầu tư.

Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã tiếp nhận 1.800 bộ hồ sơ đề xuất mua nhà tại dự án nhà ở xã hội giai đoạn II phường Thành Sen.

Trong khi đó, phân khúc nhà ở xã hội đang thu hút người dân bởi mức giá phù hợp, môi trường sống tiện ích và chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng Kế hoạch - Thẩm định, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh cho biết: “Dự án nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong thời gian tiếp nhận hồ sơ (từ ngày 21/4-21/5/2026), chúng tôi đã nhận 1.800 hồ sơ đăng ký mua nhà, trong khi dự án chỉ có 509 căn hộ. Chúng tôi phấn đấu bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý IV/2026”.

Dự án nhà ở xã hội ở phường Trần Phú do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh làm chủ đầu tư đang được triển khai.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng): Lãi suất cho vay tăng đang tạo áp lực nhất định đối với thị trường bất động sản Hà Tĩnh khi cả doanh nghiệp và người dân đều phải cân nhắc kỹ hơn về hiệu quả đầu tư cũng như khả năng tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để thị trường điều chỉnh theo hướng lành mạnh và bền vững hơn. Khi chi phí vốn tăng, các hoạt động đầu cơ ngắn hạn sẽ giảm, dòng tiền sẽ tập trung nhiều hơn vào những dự án có giá trị thực, pháp lý rõ ràng và đáp ứng nhu cầu thực của người dân. Tôi cho rằng, khó khăn hiện nay chủ yếu mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc kiểm soát tín dụng hợp lý sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, ổn định thị trường và tạo nền tảng vững chắc cho bất động sản Hà Tĩnh phát triển bền vững, gắn với quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.