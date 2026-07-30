Giá xăng tiếp tục tăng

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng so với 7 ngày trước do tác động từ xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran.

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Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục ngừng trích lập, đồng thời cho chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu. Cụ thể, mức chi sử dụng quỹ với xăng sinh học là 500 đồng một lít, dầu diesel 1.000 đồng một lít, mazut 500 đồng một kg.

Theo điều hành của liên Bộ, giá xăng E10 RON 95-III tăng 1.420 đồng lên 22.850 đồng một lít. Giá E5 RON 92 đồng thêm 1.500 đồng, ở mức 22.380 đồng một lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu diesel, mazut tăng 910-1.860 đồng một lít, kg. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 27.620 đồng một lít, mazut là 16.470 đồng một kg.

Gần đây, nhiều doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội, TP HCM và một số địa phương phản ánh tình trạng thiếu xăng dầu, nhất là dầu diesel. Có thời điểm xe bồn phải chờ 3-4 ngày mới lấy được hàng, một số cửa hàng hạn chế hoặc tạm ngừng bán do không đủ nguồn hàng.

Theo Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh, xung đột tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến việc tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tăng tại một số địa phương khiến áp lực cung ứng gia tăng, buộc doanh nghiệp đầu mối phải điều tiết lượng hàng bán ra trong ngắn hạn.

Dù vậy, theo ông, nguồn cung xăng dầu trên cả nước vẫn được đảm bảo, song có thể xảy ra thiếu cục bộ, đặc biệt với dầu diesel. Ông cũng không loại trừ trường hợp doanh nghiệp bán cầm chừng chờ tăng giá.