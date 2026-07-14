Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh xác định chủ nhân giải thưởng ô tô VinFast VF7 Eco

Sáng 14/7, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức lễ quay số mở thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mừng xuân Bính Ngọ 2026” được triển khai từ ngày 5/1/2026 đến hết ngày 2/7/2026 với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 360 giải may mắn.

Trong thời gian triển khai chương trình, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã phát hành 90.000 mã dự thưởng, thu hút 5.645 khách hàng tham gia với tổng số vốn huy động đạt hơn 1.147 tỷ đồng.

Chương trình quay số mở thưởng được Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức công khai, minh bạch.

Căn cứ kết quả quay số mở thưởng, chương trình đã tìm ra 1 giải đặc biệt là 1 xe ô tô VinFast VF7 Eco trị giá hơn 757 triệu đồng thuộc về chủ nhân của mã số dự thưởng 67415.

Chương trình cũng tìm ra 1 giải nhất là 1 xe máy Honda SH Mode phiên bản đặc biệt trị giá 69 triệu đồng thuộc về chủ nhân có mã số dự thưởng 55009; 2 giải nhì, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng thuộc về khách hàng có các mã số dự thưởng là: 61255 và 21810; 5 giải ba, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng thuộc về khách hàng có mã số dự thưởng là: 75245, 33080, 71462, 50721, 33583.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh cũng đã xác định 360 giải may mắn, mỗi giải là quà tặng tiền mặt trị giá 500.000 đồng.