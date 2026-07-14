Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh xác định chủ nhân giải thưởng ô tô VinFast VF7 Eco

Thu Phương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Khách hàng có mã dự thưởng 67415 đã may mắn trúng giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF7 Eco trị giá hơn 757 triệu đồng từ chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mừng xuân Bính Ngọ 2026” do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức.

Sáng 14/7, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức lễ quay số mở thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mừng xuân Bính Ngọ 2026”.

bqbht_br_2.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mừng xuân Bính Ngọ 2026” được triển khai từ ngày 5/1/2026 đến hết ngày 2/7/2026 với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 360 giải may mắn.

Trong thời gian triển khai chương trình, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã phát hành 90.000 mã dự thưởng, thu hút 5.645 khách hàng tham gia với tổng số vốn huy động đạt hơn 1.147 tỷ đồng.

bqbht_br_20.jpg
Chương trình quay số mở thưởng được Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức công khai, minh bạch.

Căn cứ kết quả quay số mở thưởng, chương trình đã tìm ra 1 giải đặc biệt là 1 xe ô tô VinFast VF7 Eco trị giá hơn 757 triệu đồng thuộc về chủ nhân của mã số dự thưởng 67415.

Chương trình cũng tìm ra 1 giải nhất là 1 xe máy Honda SH Mode phiên bản đặc biệt trị giá 69 triệu đồng thuộc về chủ nhân có mã số dự thưởng 55009; 2 giải nhì, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng thuộc về khách hàng có các mã số dự thưởng là: 61255 và 21810; 5 giải ba, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng thuộc về khách hàng có mã số dự thưởng là: 75245, 33080, 71462, 50721, 33583.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh cũng đã xác định 360 giải may mắn, mỗi giải là quà tặng tiền mặt trị giá 500.000 đồng.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng được Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức thường niên nhằm tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm huy động vốn, gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền, tăng cường sự gắn kết giữa khách hàng với Agribank và tăng cường quảng bá, nâng cao hình ảnh, uy tín, thương hiệu của Agribank trên thị trường.

Đây cũng là một kênh thu hút nguồn vốn hấp dẫn để Agribank chi nhánh Hà Tĩnh tạo thêm nguồn lực, tiếp tục đồng hành tiếp vốn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư các dự án sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tin liên quan

Tags:

#Agirbank #Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh #lễ quay số mở thưởng #chương trình tiết kiệm dự thưởng #Mừng xuân Bính Ngọ 2026 #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 6/7: Xăng giảm, quản lý thị trường mạnh tay xử lý hàng hóa đứng giá

Tài chính thị trường ngày 6/7: Xăng giảm, quản lý thị trường mạnh tay xử lý hàng hóa đứng giá

Dù giá xăng dầu liên tục giảm, giá nhiều mặt hàng vẫn chưa giảm theo. Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng tuần 29/6 - 5/7: Cú lội ngược dòng sau bốn tuần giảm giá

Giá vàng tuần 29/6 - 5/7: Cú lội ngược dòng sau bốn tuần giảm giá

Thị trường vàng vừa trải qua một tuần giao dịch đầy kịch tính khi giá thế giới đảo chiều tăng mạnh sau bốn tuần giảm liên tiếp, kéo giá vàng trong nước bật tăng gần 7 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh đó, những thay đổi về chính sách quản lý thị trường vàng cũng đang định hình lại tâm lý và chiến lược của nhà đầu tư.
Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 16h hôm nay (2/7), giá xăng, dầu cùng giảm 690-1.050 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Từ quốc gia không có lợi thế làm sữa đến thành tích chưa từng có ở đấu trường sữa thế giới

Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải. Điều gì giúp đại diện từ Việt Nam tạo nên kỳ tích đặc biệt này?
Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế

Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế

Từ 1/7/2026, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm sẽ thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Người lao động còn có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế, giáo dục, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp

Trong dòng chảy phát triển kinh tế của Hà Tĩnh, cộng đồng doanh nghiệp luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Đồng hành trên hành trình ấy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh không chỉ là nơi kết nối, sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực để doanh nghiệp bền bỉ vượt khó vươn lên.
Tài chính thị trường ngày 29/6: Rơm rạ, CO₂ trở thành nguồn thu mới

Tài chính thị trường ngày 29/6: Rơm rạ, CO₂ trở thành nguồn thu mới

Không chỉ rơm rạ, ngay cả CO₂ cũng đang được nhiều doanh nghiệp thu hồi để tạo giá trị, mở ra hướng phát triển kinh tế xanh và tăng thêm nguồn thu từ những tài nguyên từng bị bỏ phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng có thể giảm tiếp tuần này

Giá vàng có thể giảm tiếp tuần này

Theo các chuyên gia, giá vàng có thể giảm tuần này do chịu áp lực từ việc lãi suất cao và đà bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Du lịch Hà Tĩnh: nhiều sản phẩm ít liên kết

Du lịch Hà Tĩnh: nhiều sản phẩm ít liên kết

Thời gian gần đây, các khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh ngày càng có thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng khi chưa có sự kết nối thành chuỗi trải nghiệm cho du khách.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Từ 15h hôm nay, giá xăng dầu cùng giảm 770-1.670 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!