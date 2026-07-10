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Tài chính thị trường ngày 10/7: Bộ Tài chính nói gì về nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 3 tỷ đồng?

P.V
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(Baohatinh.vn) - Bộ Tài chính cho biết chưa có cơ sở điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm và sẽ tiếp tục đánh giá sau thời gian áp dụng chính sách mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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