Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

(Baohatinh.vn) - Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.
Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực. Một trong những thay đổi quan trọng của luật là rút ngắn thời hạn người nộp thuế được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ 10 năm xuống còn 5 năm.
Chiều 29/6, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hiệu quả...
Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đang tạo niềm tin và động lực để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá trong chặng đường tới. Cử tri tin tưởng đây là nền móng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN, đầu tư công, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Từ 15/12/2026, chung cư phải bố trí khu vực đỗ và sạc xe điện riêng, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về khoảng cách an toàn, phòng cháy và giám sát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.