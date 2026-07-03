Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/7: Ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa 03/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/7: Mây thay đổi đến nhiều mây, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, nhiệt độ 26 - 33 độ C.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự 02/07/2026 20:58 Chiều 2/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Vấn đề hôm nay: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn 02/07/2026 20:20 Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.

[Motion graphic] 10 hành vi bị coi là trốn thuế 02/07/2026 08:39 Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.

Sân chơi Đội: Bồi đắp bản lĩnh, vững bước hội nhập 02/07/2026 07:31 Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I là sân chơi để thiếu nhi Hà Tĩnh giao lưu bạn bè toàn quốc, thể hiện tài năng, lan tỏa bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/7: nắng gián đoạn, mưa rào và giông 02/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/7: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ 26 - 34 độ C.

Gần dân: Dấu ấn từ chính quyền địa phương 2 cấp 01/07/2026 13:29 Một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đổi mới điều hành, gần dân, sát dân, nâng hiệu quả phục vụ và thúc đẩy phát triển bền vững.

[Motion Graphic] Cách tính tiền bản quyền khi quán cà phê sử dụng nhạc 01/07/2026 09:00 Từ ngày 1/7, các quán cà phê sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền. Mức chi trả được tính theo lương cơ sở và hệ số điều chỉnh dựa trên diện tích quán.

[Motion graphic] 5 điểm mới về khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ ngày 1/7/2026 01/07/2026 05:05 Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực. Một trong những thay đổi quan trọng của luật là rút ngắn thời hạn người nộp thuế được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ 10 năm xuống còn 5 năm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/7: Kết thúc nắng nóng 01/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/7: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ 26 - 35°C.

Từ cú chạm màn hình đến hành trình khám phá Hà Tĩnh 30/06/2026 14:00 Những thước phim ngắn, những hình ảnh giàu cảm xúc về các điểm đến ở Hà Tĩnh đang góp phần thay đổi cách du khách tiếp cận và lựa chọn hành trình khám phá đất và người nơi đây.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/6: Ngày nắng, chiều có mưa dông 30/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/6: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 27 - 35 độ C.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026 29/06/2026 21:00 Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 29/06/2026 19:13 Chiều 29/6, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

[Motion graphic] Những quy định mới đối với viên chức có hiệu lực từ ngày 1/7 29/06/2026 12:40 Luật Viên chức năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Luật Viên chức hiện hành với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/6: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa 29/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/6: Có mây, không mưa, ngày nắng nóng; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ 27 - 38 độ C.

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng 28/06/2026 09:55 Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

[Motion graphic] Chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trực tuyến 28/06/2026 08:00 Theo Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH năm 2026, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trực tuyến từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026.

Câu chuyện đẹp của những" người thầy" mang sắc phục công an 28/06/2026 05:20 Trong vai trò của "người thầy", những chiến sĩ Công an xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đang viết nên câu chuyện đẹp về sự gắn bó, sẻ chia với người dân địa phương.

Hà Tĩnh có hơn 80% thôn, tổ dân phố sẽ mang tên gọi mới 27/06/2026 15:38 Quá trình sắp xếp, Hà Tĩnh có hơn 80% thôn, tổ dân phố sẽ mang tên gọi mới. Dẫu có những tiếc nuối khi tên cũ mất đi nhưng người dân đều đồng thuận vì sự phát triển chung.

Nỗi lo sạt lở bên sông Ngàn Mọ 27/06/2026 11:05 Nhiều năm nay, người dân sống dọc bờ sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) luôn bất an khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/6: Chiều tối có mưa rào và dông 27/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/6: ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối khả năng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 30 - 39 độ C.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện các nghị quyết 26/06/2026 19:05 Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hiệu quả...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/6: Tiếp tục nắng nóng gay gắt 26/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/6: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 30 - 39°C.

"Lá chắn xanh" bám chặt địa bàn phòng, chống ma túy 26/06/2026 05:00 Trước tình hình tội phạm ma túy còn tiềm ẩn phức tạp, công an các xã, phường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh bám sát địa bàn, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Cử tri Hà Tĩnh đặt niềm tin vào mục tiêu tăng trưởng hai con số 25/06/2026 19:42 Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đang tạo niềm tin và động lực để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá trong chặng đường tới. Cử tri tin tưởng đây là nền móng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cần có những quyết sách đúng đắn, kịp thời và đột phá để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số 25/06/2026 14:15 Trong khuôn khổ kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, sáng 25/6 đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng.

Khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX 25/06/2026 11:30 Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN, đầu tư công, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Tài chính thị trường ngày 25/6: Chung cư phải bố trí chỗ đậu, sạc xe điện riêng 25/06/2026 07:45 Từ 15/12/2026, chung cư phải bố trí khu vực đỗ và sạc xe điện riêng, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về khoảng cách an toàn, phòng cháy và giám sát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/6: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 25/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/6: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ từ 29 - 39°C.

Xem thêm