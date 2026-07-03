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Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm?

P.V
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(Baohatinh.vn) - Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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