Tài chính thị trường ngày 20/7: Chuyên gia dự báo giá vàng tiếp tục giảm

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/7: Ngày nắng nóng, có nơi trên 37 độ C 20/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/7: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ dao động từ 28 - 37 độ C.

Khi AI viết văn, điều gì giữ giá trị của người cầm bút? 19/07/2026 15:17 Trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra nhiều cơ hội mới cho sáng tạo văn học. Tuy nhiên, việc sử dụng AI cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm nghề nghiệp, tính trung thực đối với người cầm bút.

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video 19/07/2026 13:37 Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.

Tây Tiến - Sức sống mới trên miền quê đáng sống 19/07/2026 10:05 Thôn Tây Tiến, xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn Trần Phú và Bắc Trị, mở ra không gian phát triển mới, hướng tới khu dân cư văn minh, giàu đẹp.

Sống khoẻ cùng BHT: Dinh dưỡng cho tuổi dậy thì, "chìa khoá vàng" phát triển 19/07/2026 10:00 Bác sỹ Hoàng Quỳnh Thơ - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về chế độ dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong giai đoạn dậy thì.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/7: Ngày nắng, có nơi 37 độ C 19/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/7: Toàn tỉnh đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ 28 - 37 độ C.

Kỳ diệu hành trình tìm thấy mộ liệt sỹ quê Hà Tĩnh nhờ mạng xã hội 18/07/2026 13:34 Từ thông tin được chia sẻ trên không gian mạng, một người đàn ông ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy phần mộ của người chú ruột là liệt sỹ sau 59 năm thất lạc thông tin.

Trang bị kiến thức tiền hôn nhân cho người trẻ Hà Tĩnh 18/07/2026 10:19 Việc trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân đang được Hà Tĩnh chú trọng, giúp người trẻ chuẩn bị hành trang vững vàng trước khi bước vào cuộc sống gia đình.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/7: Ngày nắng, cao nhất 35 độ C 18/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/7: Mây thay đổi, phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 27 - 35 độ C.

Đoàn lãnh đạo TP Hải Phòng và tỉnh Lai Châu dâng hương tưởng niệm tại Hà Tĩnh 17/07/2026 15:12 Sáng 17/7, đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã đến dâng hương tại các di tích lịch sử trên địa bàn Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/7: Mây thay đổi, ngày nắng 17/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/7: Mây thay đổi, phổ biến không mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ 27 - 35 độ C.

Vấn đề hôm nay: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn? 16/07/2026 20:15 Gần đây, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài đã xảy ra nhiều vụ cháy không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn những hậu quả khó lường đối với tính mạng con người. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Cần những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn?

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, tặng quà người có công 16/07/2026 18:03 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 16/7, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng tại các xã: Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên.

Xác định phát triển nông nghiệp hữu cơ là mũi nhọn kinh tế bền vững tại Hà Tĩnh 16/07/2026 14:39 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức; xác định nông nghiệp sinh thái là hướng phát triển chủ đạo, nông nghiệp hữu cơ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Dữ liệu số thay đổi cách giải quyết thủ tục hành chính 15/07/2026 16:06 Tại Hà Tĩnh, việc kết nối, đồng bộ và tái sử dụng dữ liệu số đang được các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ, qua đó, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 15/07/2026 14:54 Sáng 15/7, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7.

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ 15/07/2026 12:19 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong 15/07/2026 10:05 Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/7: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng 15/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/7: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động từ 27 - 35 độ C.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh có tân Chính ủy 14/07/2026 19:03 Chiều 14/7, tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tri ân gia đình chính sách, người có công 14/07/2026 15:01 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương.

Người dân Hoành Sơn mòn mỏi chờ dòng điện ổn định 14/07/2026 14:58 Gần 17 năm không được đầu tư, nâng cấp, hệ thống điện do HTX Tiền Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) quản lý đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/7: Đêm có mưa rào, ngày trời nắng 14/07/2026 05:01 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/7: Có mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào, ngày trời nắng, nhiệt độ 26 - 32 độ C.

[Motion graphic] 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử 13/07/2026 13:43 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2026/TT-BTC Quy định một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 254/2026/NĐ-CP, trong đó, có quy định chi tiết 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Lặng thầm cống hiến vì đô thị xanh - sạch - đẹp 13/07/2026 11:15 Đằng sau diện mạo khang trang của đô thị là sự cống hiến thầm lặng của những người công nhân thu gom rác, công nhân thoát nước ở Hà Tĩnh. Mỗi ngày, họ cần mẫn làm sạch đường phố, khơi thông cống rãnh, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/7: Có mưa rào và dông rải rác 13/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/7: Có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ: 26 - 32 độ C.

Ngược dòng ký ức về "tọa độ lửa" Bãi Dừa 12/07/2026 12:46 Từng là "tọa độ lửa" trong kháng chiến, Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đã trở thành một "địa chỉ đỏ", góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Sống khỏe cùng BHT: Đục thủy tinh thể - nhận biết sớm, can thiệp kịp thời 12/07/2026 10:00 Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, bệnh có thể điều trị được nếu can thiệp đúng thời điểm. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Văn hóa giao thông ở Hà Tĩnh: Vì sao vẫn “lỗi nhịp”? 12/07/2026 07:53 Khi hạ tầng đô thị Hà Tĩnh đang dần được đồng bộ, văn hóa giao thông vẫn còn “lỗi nhịp” bởi sự thiếu ý thức của không ít người cầm lái.

Những người đăng ký hiến tạng ở Hà Tĩnh: Cho đi để sự sống được tiếp nối 12/07/2026 05:16 Nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký hiến tạng với mong muốn mang lại cơ hội sống cho những người khác. Với họ, cho đi để sự sống được tiếp nối...

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