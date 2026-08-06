Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h hôm nay (6/8), giá xăng, dầu trong nước cùng giảm, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm so với 7 ngày trước do kỳ vọng nguồn cung được cải thiện nếu căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lên.
Gần đây, xung đột tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến việc tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tăng tại một số địa phương khiến áp lực cung ứng gia tăng, buộc doanh nghiệp đầu mối phải điều tiết lượng hàng bán ra trong ngắn hạn.
Cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Công Thương theo dõi sát thị trường xăng dầu, đánh giá cung - cầu và nguồn dự trữ, để bảo đảm không xảy ra thiếu hụt nguồn cung. Bộ này cũng phải chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động nguồn hàng, duy trì bán hàng thường xuyên và báo cáo Thủ tướng về tình hình cung ứng.
Tại kỳ này, nhà điều hành ngừng chi, đồng thời cho trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu 200 đồng một lít với xăng sinh học.
Theo điều hành của liên bộ, giá xăng E10 RON 95-III giảm 530 đồng xuống 22.320 đồng một lít. Giá E5 RON 92 hạ 660 đồng, ở mức 21.720 đồng một lít.
Tương tự, các mặt hàng dầu diesel, mazut giảm 80 đồng một lít, kg. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 27.540 đồng một lít, mazut là 16.390 đồng một kg.
7 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 13.235 tỷ đồng, bằng 70% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thị trường vàng Hà Tĩnh đang trầm lắng khi giá neo ở vùng thấp thời gian dài. Người tích lũy chủ yếu mua số lượng nhỏ, trong khi nhiều nhà đầu tư từng "xuống tiền" ở vùng giá cao vẫn đang “gồng lỗ”, chờ ngày giá vàng phục hồi để thu hồi vốn.
Với kết quả tích cực đạt được từ đầu năm cùng sự đồng hành của các cấp, ngành, doanh nghiệp trong Hà Tĩnh đang nỗ lực hoàn thành và vượt các mục tiêu năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Thị trường kim hoàn đang trải qua đợt biến động mạnh, khi hàng loạt cửa hàng vàng, kim cương, đá quý đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập ngoại đang được Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đẩy mạnh, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Phần lớn người mua nhà vẫn muốn vay vốn, nhưng chỉ sẵn sàng xuống tiền khi lãi suất dưới 9%/năm và khoản trả góp không vượt quá 40% thu nhập. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng xây dựng cơ chế cho phép người dùng cài thời gian chờ khi chuyển tiền tới tài khoản mới, nhằm tăng khả năng ngăn chặn lừa đảo trực tuyến. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
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Triển lãm trực tuyến sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 giới thiệu 131 sản phẩm đặc trưng của địa phương trên nền tảng số, góp phần mở rộng cơ hội quảng bá, kết nối giao thương.
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Từ 21/7, PNJ áp hạn mức thanh toán mỗi ngày khi mua lại kim cương và trang sức kim cương do nhu cầu bán tăng mạnh, gây áp lực thanh khoản. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ ngày 1/3/2027, giao dịch chuyển tiền trực tuyến từ 400 triệu đồng trở lên có thể phải chờ tối thiểu 24 giờ nếu khách hàng không đăng ký hạn mức và thời gian chờ khác. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan đang chi phối thị trường vàng khi 79% chuyên gia dự báo giá sẽ giảm trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Việc thu hẹp khoảng chênh lệch giữa giá công bố và giá bán thực tế đối với đất san lấp, cát xây dựng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.
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