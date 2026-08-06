Giá xăng, dầu cùng giảm

Thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm so với 7 ngày trước do kỳ vọng nguồn cung được cải thiện nếu căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lên.

Gần đây, xung đột tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến việc tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tăng tại một số địa phương khiến áp lực cung ứng gia tăng, buộc doanh nghiệp đầu mối phải điều tiết lượng hàng bán ra trong ngắn hạn.

Cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Công Thương theo dõi sát thị trường xăng dầu, đánh giá cung - cầu và nguồn dự trữ, để bảo đảm không xảy ra thiếu hụt nguồn cung. Bộ này cũng phải chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động nguồn hàng, duy trì bán hàng thường xuyên và báo cáo Thủ tướng về tình hình cung ứng.

Tại kỳ này, nhà điều hành ngừng chi, đồng thời cho trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu 200 đồng một lít với xăng sinh học.

Theo điều hành của liên bộ, giá xăng E10 RON 95-III giảm 530 đồng xuống 22.320 đồng một lít. Giá E5 RON 92 hạ 660 đồng, ở mức 21.720 đồng một lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu diesel, mazut giảm 80 đồng một lít, kg. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 27.540 đồng một lít, mazut là 16.390 đồng một kg.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau: