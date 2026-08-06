Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Giá xăng, dầu cùng giảm

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Từ 15h hôm nay (6/8), giá xăng, dầu trong nước cùng giảm, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng giảm so với 7 ngày trước do kỳ vọng nguồn cung được cải thiện nếu căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lên.

Gần đây, xung đột tại Trung Đông đã ảnh hưởng đến việc tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tăng tại một số địa phương khiến áp lực cung ứng gia tăng, buộc doanh nghiệp đầu mối phải điều tiết lượng hàng bán ra trong ngắn hạn.

Cuối tuần trước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Công Thương theo dõi sát thị trường xăng dầu, đánh giá cung - cầu và nguồn dự trữ, để bảo đảm không xảy ra thiếu hụt nguồn cung. Bộ này cũng phải chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động nguồn hàng, duy trì bán hàng thường xuyên và báo cáo Thủ tướng về tình hình cung ứng.

Tại kỳ này, nhà điều hành ngừng chi, đồng thời cho trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu 200 đồng một lít với xăng sinh học.

Theo điều hành của liên bộ, giá xăng E10 RON 95-III giảm 530 đồng xuống 22.320 đồng một lít. Giá E5 RON 92 hạ 660 đồng, ở mức 21.720 đồng một lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu diesel, mazut giảm 80 đồng một lít, kg. Hiện mỗi lít dầu diesel có giá 27.540 đồng một lít, mazut là 16.390 đồng một kg.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/gia-xang-dau-moi-nhat-hom-nay-6-8-5105965.html

Tin liên quan

Tags:

#giá xăng #giá dầu #thị trường xăng dầu #nguồn cung #căng thẳng Mỹ Iran

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giá xăng tiếp tục tăng

Giá xăng tiếp tục tăng

Từ 15h hôm nay (30/7), giá xăng, dầu trong nước cùng điều chỉnh phiên thứ 3 liên tiếp, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Giá vật liệu công bố vì sao còn "vênh" với thực tế?

Giá vật liệu công bố vì sao còn "vênh" với thực tế?

Việc thu hẹp khoảng chênh lệch giữa giá công bố và giá bán thực tế đối với đất san lấp, cát xây dựng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

Thị trường bất động sản phục hồi thận trọng nhưng giá nhà vẫn được dự báo tăng 5-7% trong nửa cuối năm do nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!