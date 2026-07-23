131 sản phẩm tiêu biểu của Hà Tĩnh được giới thiệu trên triển lãm trực tuyến

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Tĩnh (Sở Công Thương) vừa tổ chức triển lãm trực tuyến sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Triển lãm trực tuyến sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 được tổ chức tại địa chỉ https://hatinh.fairs.vn.

Triển lãm được tổ chức tại địa chỉ https://hatinh.fairs.vn, tái hiện không gian hội chợ trong môi trường số với công nghệ thực tế ảo 3600. Khách hàng có thể tham quan các gian hàng, xem sản phẩm, nghe thuyết minh bằng âm thanh như có hướng dẫn viên đồng hành và kết nối trực tiếp với các đơn vị để mua bán, giao dịch.

Nhiều sản phẩm được tích hợp công nghệ hiển thị 3D, cho phép người xem xoay, phóng to, thu nhỏ để quan sát từ nhiều góc độ, mang lại trải nghiệm chân thực như trực tiếp cầm nắm sản phẩm.

Triển lãm có quy mô 68 gian hàng, giới thiệu 131 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc sản của tỉnh.

Thời gian diễn ra triển lãm từ tháng 7/2026 đến hết tháng 12/2026. Triển lãm có quy mô 68 gian hàng, giới thiệu, quảng bá, mua bán 131 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc sản của tỉnh. Các sản phẩm chủ yếu như nước mắm, hải sản khô, nhung hươu, gạo, miến gạo, tinh bột nghệ, trầm hương, chè, giò chả, kẹo cu đơ, bánh ram…

Khách hàng có thể tham quan các gian hàng, xem sản phẩm, nghe thuyết minh bằng âm thanh như có hướng dẫn viên đồng hành và kết nối trực tiếp với các đơn vị để mua bán, giao dịch.

Triển lãm nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm chủ lực Hà Tĩnh đến đông đảo khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước; tạo cơ hội để các nhà sản xuất và doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm của mình và tìm kiếm các đối tác kinh doanh mới thông qua kênh trực tuyến.

Đây cũng là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, từng bước mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số.