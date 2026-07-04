Khảo sát nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử

Sở Công Thương Hà Tĩnh đang triển khai khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử và nhu cầu hỗ trợ thương mại điện tử, xúc tiến thương mại đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các chuyên viên Phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương) triển khai chương trình khảo sát.

Nội dung khảo sát tập trung vào tình hình ứng dụng thương mại điện tử và khảo sát các nhu cầu như: hỗ trợ đưa sản phẩm lên nền tảng thương mại điện tử trung gian (hay còn được gọi là sàn thương mại điện tử); quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh; đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử, chuyển đổi số, livestream bán hàng, marketing online; tư vấn xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và các hoạt động xúc tiến thương mại khác phù hợp với điều kiện, nhu cầu của từng đơn vị…

Nội dung phiếu khảo sát được xây dựng bám sát nhu cầu thực tiễn của các đơn vị.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để Sở Công Thương Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp, đồng thời tăng cường kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh với các nền tảng thương mại điện tử, hệ thống phân phối và các chương trình xúc tiến thương mại trong thời gian tới.

Nhiều cơ sở kinh doanh tại Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử.



Thông qua đợt khảo sát này, Sở Công Thương Hà Tĩnh tiếp tục kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh có nhu cầu tham gia chương trình Shopee MII. Đây là mô hình hợp tác do Shopee trực tiếp triển khai, trong đó các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá cả và khả năng cung ứng sẽ được Shopee lựa chọn để phân phối trên các gian hàng chính thức của nền tảng Shopee.

Hợp tác xã Thu mua và Chế biến thủy hải sản Chiến Thắng (phường Hải Ninh) tăng cường quảng bá sản phẩm trên nền tảng số.

Với chương trình này, doanh nghiệp không phải tự xây dựng hay vận hành gian hàng trên nền tảng Shopee mà chỉ cần chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thực hiện đóng gói theo yêu cầu. Các hoạt động như quảng bá, tiếp thị, xử lý đơn hàng, vận chuyển và phân phối đến người tiêu dùng sẽ do Shopee thực hiện. Qua đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh có thêm cơ hội mở rộng thị trường, gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng trên môi trường số, đồng thời giảm chi phí vận hành và hoạt động marketing.

Sở Công Thương Hà Tĩnh đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn tích cực tham gia khảo sát để cơ quan chuyên môn có cơ sở xây dựng các chương trình hỗ trợ sát với nhu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm Hà Tĩnh.

Đơn vị có nhu cầu tham gia, liên hệ đến Sở Công Thương Hà Tĩnh theo zalo: 0858.540.177. Thời gian khảo sát từ ngày 26/6 đến hết ngày 15/7/2026.

Đường link khảo sát tại đây