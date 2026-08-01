Điểm ủy quyền VinaPhone Hà Tĩnh năm 2026: “Hợp tác bền chặt - Kết nối thành công”

VNPT Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị điểm ủy quyền VinaPhone 2026 với chủ đề “Hợp tác bền chặt - Kết nối thành công”, tôn vinh những điểm uỷ quyền có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm và thống nhất những mục tiêu phát triển trong thời gian tới.
Trong hành trình phát triển của VNPT Hà Tĩnh, hệ thống điểm ủy quyền luôn giữ một vị trí hết sức quan trọng. Đó không chỉ là cánh tay nối dài đưa các sản phẩm, dịch vụ của VNPT và VinaPhone đến gần hơn với khách hàng, mà còn là những đại diện trực tiếp xây dựng hình ảnh, uy tín và chất lượng phục vụ của thương hiệu trên từng địa bàn. Mỗi điểm ủy quyền là một điểm chạm với khách hàng. Mỗi sự tư vấn tận tâm, mỗi giao dịch chính xác, mỗi phản hồi được xử lý kịp thời đều góp phần hình thành niềm tin của khách hàng đối với VinaPhone và VNPT Hà Tĩnh.
Thay mặt lãnh đạo VNPT Hà Tĩnh, ông Nguyễn Phùng Hải Nam - Phó Giám đốc VNPT Hà Tĩnh phát biểu bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các điểm ủy quyền đã luôn tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng VNPT Hà Tĩnh trong suốt thời gian qua. Đồng thời, VNPT Hà Tĩnh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các điểm ủy quyền một cách thiết thực và hiệu quả hơn; thường xuyên cập nhật các cơ chế, chính sách kinh doanh; tăng cường đào tạo kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng; hỗ trợ truyền thông, nhận diện thương hiệu; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bán hàng và phục vụ khách hàng.
VNPT Hà Tĩnh xác định, sự phát triển của hệ thống điểm ủy quyền cũng chính là sự phát triển của VNPT Hà Tĩnh. Thành công của mỗi điểm ủy quyền sẽ góp phần tạo nên sức mạnh chung của thương hiệu VinaPhone trên địa bàn toàn tỉnh.
Cũng tại hội nghị, VNPT Hà Tĩnh đã phổ biến các cơ chế, chính sách bán hàng và chương trình khuyến khích dành cho kênh điểm ủy quyền trong các tháng cuối năm 2026 với chủ đề “Hợp tác bền chặt - Kết nối thành công”.
Đây không chỉ là thông điệp của một chương trình, mà còn là định hướng xuyên suốt trong mối quan hệ hợp tác giữa VNPT Hà Tĩnh và hệ thống điểm ủy quyền VinaPhone trên địa bàn Hà Tĩnh, tạo sự đồng thuận và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh.
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