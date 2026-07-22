6 tháng, Hà Tĩnh thu hơn 1.200 tỷ đồng từ khai thác hải sản

Không khí sôi động tại cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà) vào mỗi buổi sáng sớm.

Dù giá nhiên liệu, tiền công lao động và các chi phí phục vụ sản xuất tăng cao nhưng hơn nửa năm nay, ngư dân Trần Ngọc Sơn ở thôn Hải Bằng (xã Lộc Hà) cùng 7 bạn nghề vẫn duy trì nhịp sản xuất đều đặn, linh hoạt và hiệu quả trên biển. Bình quân mỗi chuyến xa khơi, tàu cá HT-90192 TS khai thác trong khoảng 1 tuần, đánh bắt được 6 tạ hải sản có giá trị kinh tế cao như: cá thu, cá nục, cá bạc má, cá chim, cá hồng, mực...

Ông Trần Ngọc Sơn chia sẻ: “Dù vất vả nhưng anh em chúng tôi vẫn kiên trì lao động, mỗi tháng vươn khơi khoảng 3 – 4 chuyến. Mỗi chuyến biển thu về khoảng 70 triệu đồng; sau khi trừ chi phí, thuyền viên thu nhập khoảng 500 nghìn đồng/ngày/người”.

Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác hải sản toàn xã Lộc Hà ước đạt khoảng 1.700 tấn

Để nâng cao hiệu quả khai thác gắn với bảo vệ ngư trường, phát triển nghề cá bền vững, năm nay, xã Lộc Hà đã thành lập 5 tổ tự quản chống khai thác IUU với 25 thành viên là các chủ tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ và 1 tổ cộng đồng nghề cá ven bờ với 198 thành viên. Cùng với đó, địa phương triển khai hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển nghề cá, phát huy vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác và thường xuyên vận động ngư dân bám biển vươn khơi, đảm bảo sinh kế, nâng cao thu nhập.

Bà Phạm Thị Loan - công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà cho biết: “Toàn xã hiện có gần 300 tàu cá, trong đó 63 tàu chiều dài từ 12 m trở lên hoạt động ở vùng lộng và vùng khơi; số còn lại khai thác ven bờ. Nhờ ngư dân chăm chỉ lao động cùng sự quan tâm của các cấp, ngành, từ đầu năm đến nay sản lượng khai thác hải sản toàn xã ước đạt khoảng 1.700 tấn, giá trị sản xuất khoảng 83 tỷ đồng”.

Những loại hải sản tươi ngon, có giá trị cao được ngư dân Hà Tĩnh đánh bắt về bày bán ở chợ đầu mối hải sản Thạch Kim (xã Lộc Hà).

Những tháng đầu năm nay, giá nhiên liệu nhiều thời điểm tăng cao, nguồn lao động biển thiếu hụt cùng nhiều yếu tố bất lợi khác đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác của ngư dân Hà Tĩnh, nhất là đội tàu xa bờ. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, ngư dân các địa phương vẫn tích cực đầu tư ngư cụ, chủ động bám biển, nâng cao hiệu quả sản xuất. Cùng đó, bà con ngày càng nâng cao ý thức chấp hành Luật Thủy sản, thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ông Lê Hồng Nhật ở TDP Tam Hải (phường Hải Ninh) cho biết: “Tàu cá công suất 420 CV của gia đình tôi luôn duy trì sản xuất đều đặn ở vùng biển cách bờ từ 30 – 35 hải lý bằng nghề lưới vây rút. Mỗi chuyến vươn khơi có 12 lao động, sản xuất từ 7 – 10 ngày, mang về khoảng 6 - 7 tấn hải sản, cho giá trị khoảng 80 - 85 triệu đồng/chuyến. Sau khi trừ chi phí, mỗi bạn nghề có thu nhập khoảng 400 - 500 nghìn đồng/ngày".

Ông Lê Hồng Nhật ở TDP Tam Hải (bên trái) kiểm tra ngư cụ để chuẩn bị chuyến biển tiếp theo.

Để duy trì nhịp sản xuất trên biển và nâng cao giá trị khai thác hải sản, các địa phương cũng luôn tích cực đồng hành cùng bà con ngư dân. Ông Hoàng Kim Túy – Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thiên Cầm thông tin: “Trên địa bàn xã hiện có 352 tàu cá, trong đó 225 tàu chiều dài từ 6m trở lên. Tính đến ngày 30/6, đội tàu của xã đã khai thác khoảng 3.040 tấn hải sản (đạt 65% kế hoạch năm), giá trị kinh tế khoảng 158 tỷ đồng”.

Ngư dân xã Thiên Cầm sẵn sàng vật tư, hậu cần cho chuyến đánh bắt mới.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.892 tàu cá đã đăng ký; trong đó có 60 tàu cá dài từ 15m trở lên hoạt động ở vùng khơi, 268 tàu dài từ 12 – 15m khai thác vùng lộng và 3.564 tàu dưới 12m hoạt động ở vùng biển ven bờ.

Trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng khai thác hải sản toàn tỉnh đạt 23.016 tấn, bằng 51,2% kế hoạch năm 2026 do UBND tỉnh giao, tăng gần 2,6% so với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, cá bạc má đạt 1.200 tấn, giá trị gần 66 tỷ đồng; cá cơm gần 2.000 tấn, giá trị 93 tỷ đồng; cá thu 300 tấn, giá trị 24 tỷ đồng...

Lực lượng biên phòng, công an, đoàn viên thanh niên hỗ trợ ngư dân Hải Ninh sơn sửa số hiệu tàu thuyền.

Ông Bùi Tuấn Sơn – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NN&MT Hà Tĩnh) cho biết: “Kết quả khai thác hải sản trong 6 tháng đầu năm không chỉ phản ánh tinh thần vượt khó của ngư dân mà còn cho thấy hiệu quả từ sự đồng hành của các cấp, ngành trong phát triển nghề cá. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với địa phương hướng dẫn ngư dân khai thác đúng quy định, thực hiện nghiêm các giải pháp chống khai thác IUU, hiện đại hóa đội tàu, chuyển đổi nghề khai thác theo hướng thân thiện với môi trường, nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng nghề cá Hà Tĩnh phát triển bền vững”.