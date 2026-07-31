Giá vàng “đi ngang” ở vùng thấp, nhà đầu tư mòn mỏi chờ tín hiệu phục hồi

Giá vàng thế giới khoảng 1 tháng nay duy trì quanh vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce. Dù có những phiên tăng, giảm song biên độ biến động nhìn chung không lớn. Ghi nhận chiều 30/7, giá vàng thế giới ở mức khoảng 4.074 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh từng thiết lập khoảng 5.600 USD/ounce (cuối tháng 1/2026).

Giá vàng "đi ngang" ở vùng thấp, giao dịch mua bán vàng tại Hà Tĩnh giảm mạnh.

Diễn biến này đã tác động đến thị trường vàng trong nước. Giá vàng nhẫn của các thương hiệu lớn gần 1 tháng nay dao động quanh mức 14 – 14,3 triệu đồng/chỉ bán ra. Tại thị trường Hà Tĩnh chiều 30/7, vàng nhẫn tư nhân được các tiệm niêm yết giá bán ra khoảng 13,2 triệu đồng/chỉ, mua vào 13,1 triệu đồng/chỉ. Đây là vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm đến nay và thấp hơn gần 5 triệu đồng/chỉ so với mức giá cao nhất được ghi nhận cách đây 6 tháng.

Không còn không khí sôi động, chen chúc, xếp hàng mua vàng như những ngày giá vàng biến động tăng mạnh, hoạt động giao dịch kim loại quý này hiện khá vắng vẻ. Tại một số cửa hàng vàng bạc ở Hà Tĩnh, lượng khách đến mua, bán vàng thưa thớt. Các chủ tiệm cho biết, tình trạng này đã kéo dài trong vài tháng gần đây, lượng giao dịch giảm khoảng 50 – 70% so với khi giá vàng tăng cao.

Anh Lê Hoàng Phúc mua vàng khi giá đã giảm mạnh so với những tháng đầu năm.

Theo ghi nhận, thời điểm giá thấp này, một bộ phận người dân tranh thủ mua tích lũy dài hạn nhưng chủ yếu với số lượng vừa phải. Thay vì kỳ vọng kiếm lời trong ngắn hạn như trước đây, người mua có xu hướng phân bổ từng khoản nhỏ, vừa tận dụng mặt bằng giá hiện tại, vừa hạn chế rủi ro nếu thị trường tiếp tục biến động.

Anh Lê Hoàng Phúc (xã Cẩm Xuyên) cho biết: “Qua theo dõi diễn biến thị trường, tôi nhận thấy giá vàng hiện đang khá thấp, trong khi gia đình có một khoản tài chính dư dả nên tôi quyết định mua 1,5 chỉ vàng, vừa có thể sử dụng làm trang sức, vừa xem như một hình thức tích lũy tài sản”.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Hà Tĩnh hiện ở mức 13,2 triệu đồng/chỉ bán ra.

Chị Bùi Thị Thắm - chủ tiệm vàng Ngọc Hà Thắm (phường Thành Sen) cho biết: "Giá vàng thế giới và trong nước thời gian gần đây dao động trong biên độ hẹp, chưa có dấu hiệu bứt phá. Giá vàng hiện đang ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay nên một số khách hàng tranh thủ mua để tích lũy. Tuy nhiên, nhìn chung thị trường khá vắng, không còn cảnh chạy theo đám đông mua vàng, cả khách mua và khách bán đều sụt giảm. Những giao dịch với số lượng lớn hiện rất ít. Còn nhu cầu mua vàng trang sức phục vụ cưới hỏi vẫn tương đối ổn định. Các sản phẩm như nhẫn cưới, kiềng cổ, vòng tay… vẫn được người dân lựa chọn mua”.

Trang sức vàng phục vụ việc cưới hỏi vẫn có sức bán tương đối ổn định.

Nếu với người có tiền nhàn rỗi, giá vàng giảm là cơ hội để mua tích lũy thì với những người từng mua vàng ở vùng giá cao, mỗi nhịp giảm lại tạo thêm áp lực. Điều họ chờ đợi hơn cả là một nhịp phục hồi đủ mạnh để có thể thu hẹp khoản lỗ và “về bờ”, bởi nếu bán vàng ở thời điểm hiện tại, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận khoản lỗ đáng kể.

Chị Nguyễn Kim Oanh (xã Xuân Lộc) đang “đau đầu” với 1 cây vàng mua ở mức 175 triệu đồng. Với giá thị trường hiện nay, nếu bán ra, chị ước tính phải chấp nhận khoản lỗ gần 45 triệu đồng. Chị Kim Oanh cho biết: “Vợ chồng tôi đang có dự định gom tiền để mua đất nên cũng cần tính toán lại khoản vàng đang nắm giữ. Mấy tuần nay tôi vẫn nấn ná chờ xem giá có phục hồi không, nhưng chưa thấy tín hiệu khả quan. Nếu khoảng một tháng nữa giá vẫn không tăng, có lẽ tôi vẫn phải bán để xoay tiền”.

Trong khi đó, chị Trần Thị Anh Thư (phường Thành Sen) cũng đang chờ một nhịp phục hồi để giảm khoản lỗ khi mua vàng ở vùng giá cao. Chị Anh Thư cho hay: "Tôi và người thân trong gia đình từng mua 8 cây vàng với mức giá từ 15,7 - 18 triệu đồng/chỉ, trong đó có gần 1,5 cây mua ở mức 18 triệu đồng/chỉ. Thời điểm mua, giá vàng tăng liên tục, gia đình tôi xác định sẽ mua trong 2-3 tháng sẽ bán nhưng sau đó giá vàng giảm sâu nên bị “mắc kẹt”. Cách đây vài tháng, do cần tiền, gia đình đã phải bán 3 cây với giá 15,75 triệu đồng/chỉ. Số vàng còn lại chúng tôi đang cố gắng giữ lại, chờ giá phục hồi. Thực sự tôi cũng lo vì không biết phải chờ bao lâu giá vàng mới có thể quay lại mức cao như thời điểm gia đình mua. Nhưng nếu bán lúc này sẽ phải chịu khoản lỗ rất lớn”.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - chủ tiệm vàng Kiều Ngọc (phường Thành Sen) cho biết: “Lượng khách giao dịch hiện nay vắng ở cả chiều mua và bán. Khách mua chủ yếu là những người có nhu cầu thực tế, thường chọn nhẫn tròn với giá trị nhỏ hoặc mua trang sức cưới hỏi. Trong khi đó, khách bán phần lớn là những người thực sự cần tiền mới bán. Khách hàng đã mua vàng ở vùng giá cao phần lớn vẫn đang giữ hàng, chờ khi giá tăng trở lại”.

Tiệm vàng Kiều Ngọc ghi nhận lượng khách vắng ở cả chiều bán và mua.

Trong bối cảnh hiện nay, thị trường vàng vẫn chưa xuất hiện tín hiệu đủ rõ để xác lập một xu hướng mới. Giá vàng thế giới dù liên tục chịu tác động bởi các thông tin về chính sách tiền tệ, lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sức mạnh đồng USD và những biến động của kinh tế toàn cầu, song các yếu tố này chưa tạo được lực đẩy đủ mạnh để giá bứt phá khỏi vùng dao động hiện tại. Đặc biệt, sau giai đoạn liên tục lập đỉnh và tăng nhanh hồi đầu năm, giá vàng hiện đã giảm mạnh, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Cùng với đó, những vụ việc gần đây liên quan đến thị trường kim loại quý như kim cương, đá quý cũng phần nào tác động đến tâm lý một số người dân khi giao dịch các tài sản có giá trị lớn.