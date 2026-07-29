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Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát thị trường thuốc lá nhập ngoại

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập ngoại đang được Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đẩy mạnh, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngày 21/7/2026, trong quá trình kiểm tra phương tiện lưu thông trên địa bàn Hà Tĩnh, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) dừng kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 77H-031.35 do ông Trương Minh T. (trú phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 400 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

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Đội QLTT số 3 phát hiện xe tải do ông Trương Minh T. điều khiển vận chuyển 400 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhưng không xuất trình được hóa đơn.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận là chủ sở hữu số thuốc lá trên và khai nhận đã mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời. Qua xác minh, Đội QLTT số 3 xác định ông T. có hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng từ 300 đến dưới 500 bao. Đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá nhập lậu theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hảo – Đội trưởng Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) cho biết: "Thuốc lá nhập lậu được tiêu thụ bằng nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn bán thuốc lá nhập lậu".

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Đội QLTT số 1 kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh thuốc lá tại một cơ sở trên địa bàn.

Không chỉ tập trung xử lý các vụ việc vi phạm, Chi cục QLTT Hà Tĩnh còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 461/KH-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng QLTT cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không kinh doanh thuốc lá nhập lậu, góp phần xây dựng môi trường thương mại lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

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Ông Phan Tuấn Anh chia sẻ về việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá hợp pháp tại cửa hàng.

Ông Phan Tuấn Anh – Chủ Siêu thị Amart (đường Vũ Quang, phường Thành Sen) cho biết: "Ngay từ khi đăng ký kinh doanh bán lẻ thuốc lá, chúng tôi đã được phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật, nắm rõ những sản phẩm được phép kinh doanh và những sản phẩm bị cấm kinh doanh. Thuốc lá nhập lậu thường không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được kiểm soát về chất lượng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người sử dụng. Hiện nay, nhận thức của người tiêu dùng cũng đã thay đổi, đa số khách hàng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng nên rất hiếm khi có người hỏi mua thuốc lá ngoại nhập lậu như trước".

Ông Võ Viết Linh – Đội trưởng Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) trao đổi: "Đội QLTT số 1 quản lý địa bàn gồm 22 xã, phường với nhiều cơ sở kinh doanh thuốc lá. Vì vậy, đơn vị thường xuyên bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu. Gần đây, đơn vị đã xử phạt một cơ sở kinh doanh thuốc lá nhập lậu với số tiền 4 triệu đồng và sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm".

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Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện song song với hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định của pháp luật.

Theo thống kê của Chi cục QLTT Hà Tĩnh, sau gần 2 tháng triển khai quyết liệt Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã phát hiện, xử lý 2 vụ kinh doanh thuốc lá nhập lậu, xử phạt vi phạm hành chính 24 triệu đồng và buộc tiêu hủy 450 bao thuốc lá các loại. Song song với công tác xử lý, 100% đội QLTT trực thuộc đã tăng cường bám sát địa bàn, tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật đến các cơ sở kinh doanh, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hạn chế tình trạng kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường.

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Lực lượng QLTT hướng dẫn cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Đình Khoa – Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Để đấu tranh hiệu quả với thuốc lá nhập lậu cần có sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng QLTT với công an, hải quan, biên phòng và các lực lượng chức năng khác. Bên cạnh đó, mỗi người dân và cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu và chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội sẽ tạo sức mạnh để kiểm soát hiệu quả thuốc lá nhập lậu, bảo vệ thị trường, quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh".

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Tags:

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Chủ đề Phòng chống thuốc lá

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