(Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh vừa tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 157 cán bộ làm công tác phòng, chống tác hại thuốc lá thuộc các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.
Cả 3 lớp tập huấn đều đã được tổ chức trong tháng 7/2026, nhằm chuẩn bị cho đợt triển khai điều tra tình hình sử dụng thuốc lá năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến mục tiêu, nội dung và phương pháp triển khai điều tra; hướng dẫn quy trình rà soát, lập danh sách hộ gia đình; kỹ năng phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu điện tử; cách ghi nhận, kiểm tra, quản lý số liệu...; những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình điều tra thực tế về tình hình sử dụng thuốc lá ở trên địa bàn.
Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn được thực hành trên phần mềm thu thập dữ liệu, thảo luận các tình huống thực tế và thống nhất quy trình triển khai nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, đồng bộ của thông tin thu thập.
Các lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ điều tra viên, đảm bảo việc điều tra tình hình sử dụng thuốc lá tại các địa phương được triển khai đúng tiến độ, đúng phương pháp, chất lượng. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá thực trạng sử dụng thuốc lá trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ xây dựng các giải pháp truyền thông, can thiệp và phòng, chống tác hại của thuốc lá phù hợp, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân.
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