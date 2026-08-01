Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh phổ biến ở phụ nữ nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm nếu được tầm soát định kỳ. Bác sĩ CKI Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Những ngày gần đây, số trẻ đến khám, điều trị do nhiễm Adenovirus tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ lây lan bệnh trong mùa hè khi trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động tập trung, vui chơi, học bơi và tiếp xúc đông người.
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, hơn 98% trong tổng số 16.921 cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh là gọi nhầm, quấy rối hoặc báo tin giả, làm gia tăng áp lực và tiềm ẩn nguy cơ chậm trễ cấp cứu người bệnh.
Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.
Ngành y tế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm người nhiễm HIV để đưa vào quản lý điều trị, giảm nguy cơ lây nhiễm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Khói thuốc lá thụ động đang là mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Ngành y tế Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm khám, chữa bệnh cho trên 310.000 lượt người dân và nâng tỷ lệ khám chữa bệnh bằng đông y ở cấp xã lên 40%.
Trong những tháng đầu năm 2026, ngành y tế Hà Tĩnh đã khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 609.000 người dân, đạt 45,63% kế hoạch năm; công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả.
Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, bệnh có thể điều trị được nếu can thiệp đúng thời điểm. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
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