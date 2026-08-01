Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người có công với cách mạng 26/07/2026 10:59 300 người có công ở các phường Bắc Hồng Lĩnh và Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã được các y, bác sĩ tiến hành khám tổng quát, xét nghiệm, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Sống khỏe cùng BHT: Ung thư cổ tử cung - hiểu đúng để tầm soát sớm 26/07/2026 10:00 Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh phổ biến ở phụ nữ nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm nếu được tầm soát định kỳ. Bác sĩ CKI Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao năng lực phòng, chống tác hại thuốc lá 26/07/2026 09:57 Trong năm 2026, ngành y tế Hà Tĩnh sẽ tổ chức 12 lớp tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế cơ sở, y tế thôn bản và cộng tác viên với khoảng 660 học viên tham gia.

Hà Tĩnh ghi nhận hơn 280 ca dương tính Adenovirus từ đầu năm, ngành y tế khuyến cáo 24/07/2026 15:00 Những ngày gần đây, số trẻ đến khám, điều trị do nhiễm Adenovirus tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ lây lan bệnh trong mùa hè khi trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động tập trung, vui chơi, học bơi và tiếp xúc đông người.

Hơn 98% cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh là quấy rối, gọi nhầm 24/07/2026 08:35 Từ khi đi vào hoạt động đến nay, hơn 98% trong tổng số 16.921 cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh là gọi nhầm, quấy rối hoặc báo tin giả, làm gia tăng áp lực và tiềm ẩn nguy cơ chậm trễ cấp cứu người bệnh.

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở 23/07/2026 17:09 Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.

Mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng, thu hẹp nguy cơ lây nhiễm HIV 22/07/2026 05:05 Ngành y tế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm người nhiễm HIV để đưa vào quản lý điều trị, giảm nguy cơ lây nhiễm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Tán sỏi bằng laser công suất cao: Giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục 21/07/2026 05:10 Kỹ thuật tán sỏi bằng laser công suất cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã giúp người dân được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, giảm đau, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sống khoẻ cùng BHT: Dinh dưỡng cho tuổi dậy thì, "chìa khoá vàng" phát triển 19/07/2026 10:00 Bác sỹ Hoàng Quỳnh Thơ - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về chế độ dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong giai đoạn dậy thì.

Phát hiện 3 trường hợp mắc lao phổi nghi do hút thuốc lá 19/07/2026 08:30 Thông qua chương trình khám sàng lọc cho người dân tại cộng đồng, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã phát hiện 3 trường hợp mắc lao phổi ở nhóm người có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm.

Mối nguy từ khói thuốc lá thụ động 18/07/2026 14:00 Khói thuốc lá thụ động đang là mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Ngành y tế Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trang bị kiến thức tiền hôn nhân cho người trẻ Hà Tĩnh 18/07/2026 10:19 Việc trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân đang được Hà Tĩnh chú trọng, giúp người trẻ chuẩn bị hành trang vững vàng trước khi bước vào cuộc sống gia đình.

Cơ sở y tế đầu ngành Hà Tĩnh thiếu hụt trầm trọng nguồn máu 17/07/2026 14:31 Việc không duy trì được các đợt hiến máu tình nguyện đã khiến cho nguồn máu dự trữ tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh xuống mức thấp, ảnh hưởng lớn đến công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Phấn đấu trên 310.000 lượt khám, chữa bệnh bằng đông y mỗi năm 17/07/2026 11:46 Đại hội đại biểu Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi năm khám, chữa bệnh cho trên 310.000 lượt người dân và nâng tỷ lệ khám chữa bệnh bằng đông y ở cấp xã lên 40%.

Xuất hiện ca mắc sốt xuất huyết ở xã Cẩm Trung 17/07/2026 11:16 Ca bệnh sốt xuất huyết mới được phát hiện là em P.N.M.K (10 tuổi) trú thôn Trung Lĩnh, xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh).

Xây dựng môi trường kinh doanh không khói thuốc tại chợ Hà Tĩnh 16/07/2026 12:25 Tăng cường phòng, chống tác hại thuốc lá tại chợ Hà Tĩnh là biện pháp quan trọng bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lịch sự.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh điều trị thành công ca đa nhân xơ, giữ trọn tử cung cho người bệnh 16/07/2026 09:00 Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 43 tuổi mắc đa nhân xơ tử cung kèm u nang buồng trứng phải.

Hà Tĩnh tăng tốc khám sức khỏe toàn dân, chủ động phòng chống dịch bệnh 15/07/2026 17:59 Trong những tháng đầu năm 2026, ngành y tế Hà Tĩnh đã khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 609.000 người dân, đạt 45,63% kế hoạch năm; công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Có tiền sử hút thuốc lá, một bệnh nhân xuất hiện khối bất thường ở phổi 14/07/2026 06:43 Có tiền sử hút thuốc lá gần 20 năm nên khi đến thăm khám tại Trung tâm Y tế Tiên Điền (Hà Tĩnh), bệnh nhân Q. phát hiện mình có một khối bất thường ở phổi.

Kiểm soát, ngăn chặn, bảo vệ thế hệ trẻ trước thuốc lá điện tử 12/07/2026 13:53 Trước những nguy hại mà thuốc lá điện tử gây ra cho sức khỏe cộng đồng, người dân Hà Tĩnh đều mong muốn ngành chức năng xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá thế hệ mới.