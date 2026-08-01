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Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Bình An
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(Baohatinh.vn) - Mặc dù nhiều địa điểm công cộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt là các cơ sở y tế đã lắp đặt biển cấm hút thuốc lá, song tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến.

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Tại một số bệnh viện trên địa bàn phường Thành Sen, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người nhà bệnh nhân, thậm chí là bệnh nhân "vô tư" hút thuốc lá.
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Nhiều người vẫn "tranh thủ" hút thuốc nơi góc hành lang. Khi bị nhắc nhở, có người dập tắt thuốc rồi... đi chỗ khác hút tiếp.
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Tàn thuốc lá vương vãi trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.
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Dù các cơ sở y tế đã trang bị biển cấm nhưng tình trạng hút thuốc lá vẫn xảy ra khá thường xuyên.
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“Dù có biển cấm nhưng không khó để bắt gặp tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện. Thực sự, tôi rất khó chịu vì hành động này ảnh hưởng đến người xung quanh, nhất là với các bệnh nhân” – chị Hồ Thị Liên (trú xã Vũ Quang) đang chăm sóc người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ.
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Tại các quán cà phê cũng không khó để bắt gặp hình ảnh người hút thuốc lá.
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Ngay cả khi chờ xe buýt, một người đàn ông vẫn "tranh thủ" hút thuốc.
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Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư và chất độc hại. Theo WHO, trên toàn cầu mỗi năm có 1,2 triệu ca tử vong vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá thụ động; trong đó có gần 760.000 phụ nữ và 180.000 trẻ em. Tại Việt Nam, WHO ước tính mỗi năm có gần 6.000 người chết vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá thụ động.
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Hút thuốc lá nơi công cộng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân người hút và nhiều người xung quanh, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ đang mang thai.
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Để góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, chấm dứt tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.

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Chủ đề Phòng chống thuốc lá

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