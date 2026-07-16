Xây dựng môi trường kinh doanh không khói thuốc tại chợ Hà Tĩnh

Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp để xây dựng môi trường kinh doanh không khói thuốc.

Có mặt tại khu vực đình chợ 2 tầng của chợ Hà Tĩnh, nơi chủ yếu tập trung buôn bán, kinh doanh mặt hàng quần áo, vào một ngày cuối tuần, chúng tôi thấy có rất nhiều người đến trao đổi, mua bán. Dù lượng khách hàng đông nhưng tuyệt nhiên không bắt gặp hình ảnh người hút thuốc hay mùi khói thuốc lá.

Bà Trần Thị Hoà - một tiểu thương chia sẻ: “Không chỉ đối với người chủ động hút thuốc mà những người vô tình hít phải khói thuốc cũng bị ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, có nguy cơ cao mắc các bệnh về tim mạch, ung thư phổi... Do đó, hầu hết những người quanh năm buôn bán tại chợ như tôi đều rất sợ khói thuốc. Rất may mắn, nhiều năm trở lại đây, tình trạng hút thuốc tại chợ đã giảm hẳn”.

Biển "Cấm hút thuốc lá" được treo ở những điểm dễ quan sát.

Được biết, để tăng cường kiểm soát, hạn chế tình trạng hút thuốc lá tại chợ Hà Tĩnh, Ban Quản lý chợ đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, hữu hiệu. Hàng ngày, thông qua hệ thống loa phát thanh của đơn vị, Đội Bảo vệ chợ thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh cũng như khách hàng ra, vào tại chợ chấp hành nghiêm quy định Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng tại khu vực chợ.

Nội dung truyền thông cũng phổ biến cho người dân những kiến thức cơ bản về tác hại của hút thuốc lá: làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Biển "Cấm hút thuốc" được treo ở khu vực cầu thang lên tầng 2 đình chợ.

Song song với đó, các biển báo “Cấm hút thuốc” đều được treo tại các lối ra vào, nơi dễ quan sát, khu vực kinh doanh hàng hoá tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ.

Nhờ vậy, việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại chợ Hà Tĩnh đã đi vào nề nếp. Anh Nguyễn Công Hoè (phường Hà Huy Tập) - một khách hàng chia sẻ: “Tình trạng hút thuốc tại chợ đã được hạn chế rất nhiều, riêng tại khu vực đình chợ 2 tầng thì hầu như tất thảy mọi người đã “nói không” với thuốc lá. Tôi rất vui, bởi sự thay đổi này đã góp phần tạo dựng một môi trường sống khỏe mạnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng”.

Tiểu thương và khách hàng tại chợ Hà Tĩnh chấp hành quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực chợ.

Ông Võ Thái Hoà – Phó ban Quản lý chợ Hà Tĩnh cho biết: “Chợ Hà Tĩnh hiện có diện tích 33.000m2, với gần 1.800 hộ kinh doanh, khoảng 2.300 quầy, ki-ốt. Đây là trung tâm kinh doanh, buôn bán của tỉnh, thường xuyên thu hút một lượng lớn khách hàng đến mua sắm. Bởi vậy, việc xây dựng môi trường không khói thuốc là nhiệm vụ hàng đầu của đơn vị, nhằm đảm bảo an toàn PCCC, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo môi trường kinh doanh văn minh lịch sự, phục vụ tốt nhu cầu mua bán của Nhân dân.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ, treo poster, biển “Cấm hút thuốc” tại các cổng ra vào và nơi tập trung đông người, chúng tôi sẽ đẩy mạnh truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá thông qua các hội, nhóm trên Facebook, Zalo... của đội ngũ CBVC-LĐ, các tổ chức đoàn thể, Chi hội Phụ nữ chợ Hà Tĩnh. Qua đó, nâng cao nhận thức của tiểu thương và khách hàng, góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc tại chợ Hà Tĩnh".