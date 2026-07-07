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Bộ Y tế triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu y tế

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Bộ Y tế xác định đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công, đồng thời tạo nền tảng để kết nối, chia sẻ.

Bộ Y tế vừa ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế.

Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ được triển khai từ tháng 7-9/2026 trên phạm vi toàn quốc nhằm rà soát, chuẩn hóa và duy trì dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu đáp ứng các tiêu chí: Đúng-Đủ-Sạch-Sống-Thống nhất-Dùng chung-Đồng bộ-Xuyên suốt.

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Bộ Y tế xác định đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công, đồng thời tạo nền tảng để kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trong toàn ngành y tế cũng như liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo quy định.

Chiến dịch còn hướng tới hình thành quy trình vận hành thường xuyên sau khi kết thúc, giúp dữ liệu được cập nhật, kiểm tra, cảnh báo lỗi và duy trì ở trạng thái "dữ liệu sống."

Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ tập trung chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế gồm: Cơ sở dữ liệu cơ sở trợ giúp xã hội; Cơ sở dữ liệu đối tượng trợ giúp xã hội; Cơ sở dữ liệu lĩnh vực dự phòng, HIV/AIDS; Cơ sở dữ liệu môi trường cơ sở y tế; Cơ sở dữ liệu người khuyết tật; Cơ sở dữ liệu người làm công tác xã hội; Cơ sở dữ liệu quản lý trẻ em; Cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm; Cơ sở dữ liệu khám, chữa bệnh; Cơ sở dữ liệu nhân lực y tế; Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; Hệ thống thông tin sức khỏe bà mẹ, trẻ em và sức khỏe sinh sản.

Bộ Y tế yêu cầu toàn bộ quá trình triển khai phải bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu sức khỏe, dữ liệu trẻ em và các dữ liệu nhạy cảm khác; không tự động xóa, gộp hoặc thay đổi trạng thái hồ sơ khi chưa đủ căn cứ nghiệp vụ.

Theo kế hoạch, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được đề nghị chỉ đạo Sở Y tế cùng các sở, ngành liên quan, ủy ban nhân dân cấp xã, công an địa phương, tư pháp - hộ tịch và các đơn vị phát sinh dữ liệu phối hợp triển khai chiến dịch.

Sở Y tế là đầu mối tổ chức thực hiện tại địa phương, xây dựng kế hoạch cấp tỉnh, phân công đầu mối theo từng cơ sở dữ liệu, tổ chức tập huấn, giao chỉ tiêu xử lý dữ liệu và thực hiện kiểm tra, phúc tra.

Các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng, cơ sở điều trị HIV/AIDS, cơ sở trợ giúp xã hội, đơn vị quản lý nhân lực y tế, đơn vị phụ trách môi trường y tế và an toàn thực phẩm đều được giao nhiệm vụ rà soát, cập nhật, đối chiếu dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý.

Ở cấp xã, ủy ban nhân dân xã thành lập Tổ dữ liệu cấp xã; công an xã phối hợp xác minh thông tin cư trú, số định danh cá nhân; tư pháp-hộ tịch xác minh dữ liệu khai sinh, khai tử; trạm y tế rà soát dữ liệu sức khỏe; cán bộ văn hóa-xã hội, cộng tác viên dân số, y tế, trưởng thôn, tổ dân phố hỗ trợ xác minh thực tế các trường hợp thiếu hoặc sai thông tin.

Theo Bộ Y tế, chiến dịch 90 ngày không chỉ nhằm xử lý các tồn tại về dữ liệu hiện nay mà còn hướng tới xây dựng nền tảng dữ liệu y tế thống nhất, đồng bộ và có khả năng chia sẻ giữa các hệ thống.

Kết quả của chiến dịch sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản trị ngành y tế, hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đồng thời phục vụ quá trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số và chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực y tế.

Đặc biệt, việc thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Y tế, các địa phương và các cơ quan liên quan sẽ giúp hình thành quy trình cập nhật, kiểm tra và duy trì dữ liệu thường xuyên, bảo đảm các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế luôn chính xác, đầy đủ và phản ánh kịp thời thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

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Tags:

#Chiến dịch 90 ngày #làm sạch chuẩn hóa dữ liệu y tế #chuẩn hóa dữ liệu y tế #12 cơ sở dữ liệu

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

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