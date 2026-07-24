Hơn 98% cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh là quấy rối, gọi nhầm

Sau quá trình chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực, từ tháng 5/2026, ngành Y tế Hà Tĩnh chính thức đưa vào vận hành hệ thống cấp cứu ngoại viện. Trong đó, BVĐK tỉnh là đơn vị đầu mối tiếp nhận cuộc gọi qua Tổng đài 115, điều phối nhân lực và phương tiện đến hiện trường cấp cứu.

Từ khi vận hành đến nay, Tổng đài 115 Hà Tĩnh đã tiếp nhận trên 16.921 cuộc gọi.

Qua gần 3 tháng hoạt động, hệ thống cấp cứu ngoại viện đã phát huy hiệu quả, giúp hàng trăm bệnh nhân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu kịp thời. Với sự phối hợp đồng bộ giữa BVĐK tỉnh và các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực, nhiều trường hợp nguy kịch đã được xử trí ban đầu và vận chuyển đến cơ sở điều trị an toàn, góp phần nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Đức Hoàn - Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, BVĐK tỉnh cho biết: "Nhờ sự kết nối chặt chẽ giữa tổ trực cấp cứu ngoại viện tại BVĐK tỉnh với các cơ sở y tế tuyến dưới, ngay khi tiếp nhận thông tin, các kíp cấp cứu cùng phương tiện, thuốc và vật tư y tế nhanh chóng tiếp cận hiện trường để sơ cứu và vận chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị. Nhiều trường hợp mắc bệnh lý nguy hiểm đã được cứu sống kịp thời nhờ mạng lưới cấp cứu được triển khai rộng khắp”.

Qua Tổng đài 115, nhiều bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Tổng đài 115 Hà Tĩnh đang phải đối mặt với tình trạng quá tải bởi số lượng lớn các cuộc gọi không phục vụ mục đích cấp cứu.

Bà Ngô Thị Dung - thành viên Tổ trực cấp cứu ngoại viện, BVĐK tỉnh cho biết: Mỗi ngày tổng đài phải tiếp nhận từ hơn 100 đến trên 200 cuộc gọi quấy nhiễu. Phần lớn là các cuộc gọi nhưng không trao đổi, giữ im lặng, ngắt máy ngay sau khi kết nối, gọi đùa, để trẻ em cười nói hoặc phát tạp âm, nhiều số điện thoại còn gọi lặp đi lặp lại nhiều lần”.

Tuy nhiên Tổng đài 115 đang phải đối mặt với số lượng các cuộc gọi không phục vụ mục đích cấp cứu rất lớn.

Thống kê của BVĐK tỉnh cho thấy, từ khi vận hành đến nay, Tổng đài 115 đã tiếp nhận trên 16.921 cuộc gọi, trong đó, chỉ có 281 cuộc gọi cần điều động cấp cứu và 2 cuộc gọi tư vấn, hướng dẫn y tế qua điện thoại, số còn lại là gọi nhầm, không liên lạc được hoặc không có nhu cầu cấp cứu thực tế.

Các hình thức quấy nhiễu phổ biến như: gọi đến nhưng không trao đổi, giữ im lặng hoặc ngắt máy ngay sau khi tổng đài viên tiếp nhận; gọi báo các trường hợp xảy ra ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, không thuộc phạm vi điều phối của Tổng đài 115, có dấu hiệu cố ý quấy nhiễu hoạt động tiếp nhận và điều phối cấp cứu; gọi đùa, cho trẻ em nói chuyện, cười đùa hoặc phát tạp âm; báo tin giả, cung cấp địa điểm không có người bệnh hoặc không có sự việc cấp cứu...

Theo ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, số lượng lớn các cuộc gọi quấy nhiễu không chỉ làm tăng áp lực cho tổng đài viên mà còn chiếm dụng đường dây cấp cứu, gây lãng phí nhân lực, thời gian và chi phí điều động phương tiện. Đáng lo ngại hơn, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ làm chậm việc tiếp nhận và xử lý các ca cấp cứu thực sự, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của hệ thống cấp cứu ngoại viện trên địa bàn.

Mỗi ngày, các thành viên Tổ trực cấp cứu ngoại viện của BVĐK tỉnh phải tiếp nhận từ 100 - 200 cuộc gọi không vì mục đích cấp cứu.

"Để bảo đảm Tổng đài 115 hoạt động thông suốt, hiệu quả, chúng tôi mong các cơ quan chức năng nghiên cứu các giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi quấy rối, báo tin giả. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân sử dụng đúng mục đích đường dây cấp cứu khẩn cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cấp cứu ngoại viện" - ông Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh nhấn mạnh.