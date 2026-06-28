Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

[Motion graphic] Chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trực tuyến 28/06/2026 08:00 Theo Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH năm 2026, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trực tuyến từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026.

Câu chuyện đẹp của những" người thầy" mang sắc phục công an 28/06/2026 05:20 Trong vai trò của "người thầy", những chiến sĩ Công an xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đang viết nên câu chuyện đẹp về sự gắn bó, sẻ chia với người dân địa phương.

Hà Tĩnh có hơn 80% thôn, tổ dân phố sẽ mang tên gọi mới 27/06/2026 15:38 Quá trình sắp xếp, Hà Tĩnh có hơn 80% thôn, tổ dân phố sẽ mang tên gọi mới. Dẫu có những tiếc nuối khi tên cũ mất đi nhưng người dân đều đồng thuận vì sự phát triển chung.

Nỗi lo sạt lở bên sông Ngàn Mọ 27/06/2026 11:05 Nhiều năm nay, người dân sống dọc bờ sông Ngàn Mọ (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) luôn bất an khi tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/6: Chiều tối có mưa rào và dông 27/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/6: ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối khả năng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 30 - 39 độ C.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện các nghị quyết 26/06/2026 19:05 Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hiệu quả...

Tài chính thị trường ngày 26/6: Nhật Bản tăng phí visa gấp 5 lần 26/06/2026 07:45 Từ ngày 1/7/2026, mức phí visa nhập cảnh nhiều lần vào Nhật Bản đối với người Việt sẽ là 5.170.000 đồng, tăng gấp 5 lần so với hiện nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/6: Tiếp tục nắng nóng gay gắt 26/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/6: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ dao động từ 30 - 39°C.

"Lá chắn xanh" bám chặt địa bàn phòng, chống ma túy 26/06/2026 05:00 Trước tình hình tội phạm ma túy còn tiềm ẩn phức tạp, công an các xã, phường phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh bám sát địa bàn, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Cử tri Hà Tĩnh đặt niềm tin vào mục tiêu tăng trưởng hai con số 25/06/2026 19:42 Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đang tạo niềm tin và động lực để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá trong chặng đường tới. Cử tri tin tưởng đây là nền móng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cần có những quyết sách đúng đắn, kịp thời và đột phá để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số 25/06/2026 14:15 Trong khuôn khổ kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, sáng 25/6 đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng.

Khai mạc Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX 25/06/2026 11:30 Tại Kỳ họp thường lệ giữa năm, HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN, đầu tư công, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Tài chính thị trường ngày 25/6: Chung cư phải bố trí chỗ đậu, sạc xe điện riêng 25/06/2026 07:45 Từ 15/12/2026, chung cư phải bố trí khu vực đỗ và sạc xe điện riêng, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về khoảng cách an toàn, phòng cháy và giám sát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/6: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 25/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/6: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ từ 29 - 39°C.

Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống 24/06/2026 19:41 Chiều 24/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao 24/06/2026 19:32 Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.

Khởi công xây dựng nhà ở cho 12 hộ gia đình chính sách, khó khăn 24/06/2026 15:16 Sáng 24/6, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 12 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 6 24/06/2026 14:23 Sáng 24/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6.

Tài chính thị trường ngày 24/6: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 1/7 24/06/2026 07:45 Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư cho phép nâng tỷ lệ tối đa ngân hàng được dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/6: Nắng nóng gay gắt 24/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/6: đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt; nhiệt độ dao động từ 28 - 39 độ C.

Xây dựng lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại 23/06/2026 20:56 Chiều 23/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 23/06/2026 19:02 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả ứng dụng, khả năng thương mại hóa và mức độ đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tài chính thị trường ngày 23/6: Lãi tiết kiệm còn cao, lãi vay chưa dễ hạ 23/06/2026 07:45 Nhiều ngân hàng vẫn duy trì lãi suất tiết kiệm 7–8%/năm để hút vốn, trong khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động khiến lãi vay chưa thể giảm trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Khám phá thác Tiên nơi thượng nguồn Giăng Màn 23/06/2026 05:20 Với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và đầy thơ mộng, thác Tiên (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút những người yêu thiên nhiên tìm về khám phá và trải nghiệm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/6: Có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt 23/06/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ dao động từ 28 - 40 độ C.

Hà Tĩnh tập trung nguồn lực cho nông nghiệp, môi trường và nhân lực chất lượng cao 22/06/2026 14:40 Sáng 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 32 để cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Những bàn cờ tướng nối nhịp tình quê 22/06/2026 14:22 Giữa nhịp sống hiện đại, những bàn cờ tướng vẫn hiện diện ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Không chỉ là môn thể thao trí tuệ, cờ tướng còn là nét đẹp văn hóa gắn kết cộng đồng.

Tài chính thị trường ngày 22/6: Những lưu ý với người livestream bán hàng từ tháng 7 22/06/2026 07:45 Từ ngày 1/7/2026, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, quy định nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động livestream bán hàng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/6: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi 40 độ 22/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/6: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ: 28 - 39 độ C, có nơi đến 40 độ C.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh – Từ hợp nhất đến hội tụ 21/06/2026 16:38 Sau hơn 1 năm hợp nhất, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đang định hình mô hình tòa soạn hội tụ, nơi mỗi sự kiện được kể bằng nhiều nền tảng, nhiều cách tiếp cận.

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