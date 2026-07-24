Hà Tĩnh ghi nhận hơn 280 ca dương tính Adenovirus từ đầu năm, ngành y tế khuyến cáo

Adenovirus có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh, bàn tay, đồ dùng và các bề mặt bị nhiễm virus. Vì vậy, những nơi tập trung đông người như trường học, nhà trẻ, khu vui chơi hay bể bơi công cộng luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nếu không bảo đảm các điều kiện vệ sinh. Adenovirus lưu hành quanh năm, song nguy cơ lây truyền thường gia tăng vào mùa hè.

Theo ngành chuyên môn, phần lớn trường hợp nếu diễn biến nhẹ thì sẽ tự hồi phục, nhưng đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch thì có nguy cơ diễn tiến nặng.

Ảnh minh hoạ.

Những ngày gần đây, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ sốt cao kéo dài, sau xét nghiệm được xác định nhiễm Adenovirus.

Một trong những bệnh nhi đang được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh là bé Hoàng Văn Minh Ph. (8 tháng tuổi, xã Cẩm Duệ). Theo chị Phạm Thị Thủy (mẹ của bé), con sốt cao liên tục nhiều giờ, dùng thuốc hạ sốt nhưng chỉ giảm trong thời gian ngắn rồi sốt trở lại. Lo ngại con diễn biến nặng, sáng 23/7, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện để thăm khám.

Sau khi khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định bé dương tính với Adenovirus và chỉ định theo dõi, điều trị.

Trẻ nhỏ là nhóm có nguy cơ diễn tiến nặng khi nhiễm Adenovirus.

Theo thống kê từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay đơn vị ghi nhận gần 40 trường hợp dương tính với Adenovirus. Riêng khoảng một tuần trở lại đây, số lượng các ca dương tính tăng mạnh so với thời điểm trước.

Biểu hiện của bệnh khá đa dạng, phổ biến nhất là sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa; ban đầu phụ huynh dễ nhầm với cảm cúm thông thường.

Bác sĩ thăm khám cho bé Hoàng Văn Minh Ph.

Bác sĩ Hà Tuấn Bảo (Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Adenovirus thường gây các triệu chứng ở đường hô hấp như sốt, ho, đau họng, sổ mũi; ngoài ra có thể gây viêm kết mạc hoặc rối loạn tiêu hóa. Các bệnh nhi cần được theo dõi, điều trị theo triệu chứng và kiểm soát nguy cơ lây nhiễm trong quá trình nằm viện. Hiện, bệnh viện đã thực hiện phân luồng khám, bố trí khu vực điều trị phù hợp cho các trường hợp mắc hoặc nghi mắc Adenovirus".

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh), từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 284 ca dương tính với Adenovirus. Trước nguy cơ lây lan trong môi trường tập trung, ngành y tế Hà Tĩnh đang tăng cường giám sát, chủ động phát hiện và xử lý các trường hợp nghi mắc Adenovirus.

Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp, đồng thời, phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh để theo dõi, phát hiện sớm ca nghi nhiễm Adenovirus, xử lý kịp thời nếu xuất hiện ổ dịch. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ, thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Chúng tôi sẵn sàng triển khai các biện pháp đáp ứng theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi tình hình dịch có diễn biến mới”.

Theo Bộ Y tế, hiện chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ lây truyền vẫn có thể xảy ra tại những nơi tập trung đông người nếu các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh không được thực hiện đầy đủ.