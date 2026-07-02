Xây dựng môi trường không khói thuốc tại Trung tâm Y tế Hương Khê

Những ngày đầu hè, tại các khoa phòng của Trung tâm Y tế Hương Khê, không khí khám, chữa bệnh diễn ra trật tự, sạch sẽ. Dọc các hành lang, khuôn viên trung tâm, các biển báo "Cấm hút thuốc lá", "Bệnh viện không khói thuốc" được bố trí dễ quan sát.

Công tác truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá được Trung tâm Y tế Hương Khê thường xuyên chú trọng.

Công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được thực hiện thường xuyên thông qua hệ thống loa phát thanh, pa nô, áp phích và các buổi tư vấn sức khỏe cho người bệnh. Theo ghi nhận, tình trạng hút thuốc lá trong khuôn viên trung tâm đã giảm đáng kể. Khi phát hiện có người hút thuốc lá, cán bộ y tế sẽ nhanh chóng nhắc nhở.

Đang điều trị bệnh tại Khoa Nội tổng hợp, ông Nguyễn Sỹ Hồ (xã Hương Phố) chia sẻ: "Tôi điều trị tại Trung tâm Y tế Hương Khê gần một tuần nay. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là môi trường bệnh viện rất sạch sẽ, thông thoáng, hầu như không còn tình trạng hút thuốc trong các hành lang như trước đây. Đối với người bệnh, đặc biệt là những người mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch, môi trường trong lành như thế này giúp chúng tôi cảm thấy dễ chịu và yên tâm điều trị hơn".

Xây dựng môi trường không khói thuốc để người bệnh an tâm điều trị.

Cùng chung quan điểm, bà Võ Thị Minh (xã Hương Phố) - có người nhà điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp cho biết: "Việc cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá là rất cần thiết. Người bệnh vốn đã yếu, nếu phải hít thêm khói thuốc thụ động sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe”.

Xác định xây dựng môi trường không khói thuốc là một trong những tiêu chí quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, Trung tâm Y tế Hương Khê đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm và đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào tiêu chí đánh giá thi đua của các khoa, phòng. Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định cấm hút thuốc trong toàn bộ khuôn viên và yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện. Các khoa, phòng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá cho người bệnh và người nhà bệnh nhân trong quá trình khám, điều trị.

Các biển báo không hút thuốc lá được treo dọc hành lang của trung tâm.

Ông Nguyễn Trường Lâm - Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Khê cho biết: "Khói thuốc lá không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người hút mà còn tác động tiêu cực đến những người xung quanh, đặc biệt là người bệnh đang điều trị tại cơ sở y tế. Vì vậy, xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh và thân thiện".

Trung tâm Y tế Hương Khê hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường y tế không khói thuốc.

Ông Nguyễn Trường Lâm - Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Khê khẳng định: "Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ y tế, người bệnh và cộng đồng về tác hại của thuốc lá. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hướng tới xây dựng môi trường y tế xanh - sạch - đẹp, không khói thuốc. Việc duy trì và phát huy hiệu quả mô hình cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh, nhân viên y tế mà còn tạo dựng hình ảnh cơ sở y tế văn minh, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn".