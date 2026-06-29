Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Trẻ vị thành niên loạn thần vì "bẫy" game online, thuốc lá điện tử

Phúc Quang - Đình Nhất
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các bác sĩ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh cảnh báo, việc nghiện game, lạm dụng thiết bị điện tử và sử dụng thuốc lá điện tử có thể làm gia tăng nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần nếu không được phát hiện, can thiệp kịp thời.

Thời gian qua, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tiếp nhận một số bệnh nhân là trẻ vị thành niên bị loạn thần. Qua khai thác bệnh sử, hầu hết các trường hợp này đều có tiền sử nghiện game, nghiện xem điện thoại hoặc sử dụng các chất kích thích, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

bqbht_br_a1.jpg
Bác sĩ Trần Hậu Anh thăm khám cho một trường hợp nghiện game vào điều trị.

Điển hình như trường hợp em P.T.Q. (17 tuổi, xã Hương Sơn) nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy giảm, cơ thể mệt mỏi, ít giao tiếp, thường xuyên cáu gắt, mất ngủ kéo dài và không còn hứng thú với các hoạt động thường ngày.

Theo chia sẻ từ gia đình, trước đây Q. là học sinh có kết quả học tập khá. Tuy nhiên, thời gian gần đây, em dành phần lớn thời gian để chơi game trên điện thoại, thường xuyên thức khuya, bỏ bê việc học. Gia đình nhiều lần nhắc nhở nhưng em phản ứng gay gắt. Phát hiện những bất thường của Q. nên gia đình đã đưa đến Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh thăm khám và điều trị.

bqbht_br_tam-than-2a.jpg
Người bệnh bị các triệu chứng loạn thần đều được theo dõi sát sao diễn biến tâm lý, hành vi.

Trước đó, tại Khoa Phục hồi chức năng và Khoa Cấp tính nam cũng từng tiếp nhận một số bệnh nhân trẻ tuổi có các triệu chứng ảo giác, hoang tưởng, kích động, mất kiểm soát hành vi. Qua tìm hiểu từ gia đình, các bác sĩ phát hiện những bệnh nhân này đã sử dụng thuốc lá điện tử trong thời gian dài.

Bác sĩ Trần Hậu Anh – Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh cho biết: "Các biểu hiện rõ nét nhất đối với những người nghiện game, nghiện xem điện thoại, nghiện thuốc lá điện tử là rối loạn về giấc ngủ do sự thay đổi về nhịp sinh học thức - ngủ, lâu dài sẽ xuất hiện các triệu chứng hoang tưởng, ảo giác làm chi phối hành vi. Đặc biệt, nhiều cháu sẽ có những thay đổi về cảm xúc, tác phong, hay cáu gắt vô cớ, không tuân thủ các sinh hoạt, học tập hàng ngày và dần tách mình ra môi trường xung quanh”.

bqbht_br_4a.jpg
Nghiện game sẽ gây ra nhiều hệ lụy khôn lường về sức khỏe.

Việc nghiện game, các chất kích thích không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây ra nhiều hệ lụy. Thực tế cho thấy, thời gian qua, không ít vụ việc trộm cắp, cướp giật, lừa đảo tiền bạc do các đối tượng là thanh, thiếu niên gây ra để có tiền chơi game.

"Đối với các bệnh nhân bị loạn thần khi vào điều trị tại bệnh viện, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, điều trị bằng thuốc kết hợp với liệu pháp tâm lý, phục hồi chức năng và tư vấn cho gia đình. Quan trọng nhất là phải loại bỏ các yếu tố nguy cơ như game online, thuốc lá điện tử và các chất kích thích khác để hạn chế tái phát; đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ của gia đình trong quá trình điều trị và quản lý người bệnh sau khi ra viện" - Bác sĩ Trần Hậu Anh cho biết thêm.

Theo nhận định của giới chuyên môn, số người bị rối loạn tâm thần do nghiện game và sử dụng thuốc lá điện tử trên thực tế có thể lớn hơn nhiều so với số bệnh nhân được phát hiện. Tuy nhiên, do tâm lý mặc cảm hoặc chưa nhận thức đầy đủ về bệnh nên nhiều gia đình không đưa con em đi khám, điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh bận rộn với công việc, ít dành thời gian quan tâm, theo dõi nên không phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về tâm lý của con.

bqbht_br_tam-than-a.jpg
Phát hiện sớm các triệu chứng rối loạn sức khỏe tâm thần do nghiện game, thuốc lá điện tử để đưa đến các cơ sở y tế chuyên khoa sẽ nâng cao hiệu quả can thiệp.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, để điều trị nghiện game hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của các y bác sĩ thì vai trò của gia đình hết sức quan trọng. Trước hết cần thay đổi môi trường sống cho các em bằng việc hạn chế tối đa việc tiếp xúc với game online. Những trường hợp đã điều trị trở về không cho sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị có thể truy cập internet khi không thực sự cần thiết. Đồng thời, gia đình cần quản lý chặt chẽ việc sinh hoạt, học tập, các mối quan hệ của trẻ; kiểm soát các thói quen ăn uống, vui chơi để kịp thời phát hiện việc trẻ sử dụng các chất kích thích.

Bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Quý – Phó Trưởng khoa Khám bệnh – Cấp cứu, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh cho biết: “Các bậc phụ huynh cũng cần thường xuyên quan tâm, trò chuyện, theo dõi những thay đổi về tâm lý của con. Nếu phát hiện trẻ có các biểu hiện như lầm lì, hay cáu gắt, không thích giao tiếp, mất ngủ kéo dài, học tập sa sút, mắt thường xuyên nhìn xuống, bàn tay bị chai do sử dụng điện thoại trong thời gian dài hoặc có những biểu hiện bất thường về hành vi thì cần sớm đưa đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị”.

Tin liên quan

Tags:

#Trẻ em Hà Tĩnh nghiện chơi game #Phòng chống tác hại thuốc lá điện tử #Rối loạn sức khỏe tâm thần do nghiện game

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!