Trẻ vị thành niên loạn thần vì "bẫy" game online, thuốc lá điện tử

Thời gian qua, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tiếp nhận một số bệnh nhân là trẻ vị thành niên bị loạn thần. Qua khai thác bệnh sử, hầu hết các trường hợp này đều có tiền sử nghiện game, nghiện xem điện thoại hoặc sử dụng các chất kích thích, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Bác sĩ Trần Hậu Anh thăm khám cho một trường hợp nghiện game vào điều trị.

Điển hình như trường hợp em P.T.Q. (17 tuổi, xã Hương Sơn) nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy giảm, cơ thể mệt mỏi, ít giao tiếp, thường xuyên cáu gắt, mất ngủ kéo dài và không còn hứng thú với các hoạt động thường ngày.

Theo chia sẻ từ gia đình, trước đây Q. là học sinh có kết quả học tập khá. Tuy nhiên, thời gian gần đây, em dành phần lớn thời gian để chơi game trên điện thoại, thường xuyên thức khuya, bỏ bê việc học. Gia đình nhiều lần nhắc nhở nhưng em phản ứng gay gắt. Phát hiện những bất thường của Q. nên gia đình đã đưa đến Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh thăm khám và điều trị.

Người bệnh bị các triệu chứng loạn thần đều được theo dõi sát sao diễn biến tâm lý, hành vi.

Trước đó, tại Khoa Phục hồi chức năng và Khoa Cấp tính nam cũng từng tiếp nhận một số bệnh nhân trẻ tuổi có các triệu chứng ảo giác, hoang tưởng, kích động, mất kiểm soát hành vi. Qua tìm hiểu từ gia đình, các bác sĩ phát hiện những bệnh nhân này đã sử dụng thuốc lá điện tử trong thời gian dài.

Bác sĩ Trần Hậu Anh – Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh cho biết: "Các biểu hiện rõ nét nhất đối với những người nghiện game, nghiện xem điện thoại, nghiện thuốc lá điện tử là rối loạn về giấc ngủ do sự thay đổi về nhịp sinh học thức - ngủ, lâu dài sẽ xuất hiện các triệu chứng hoang tưởng, ảo giác làm chi phối hành vi. Đặc biệt, nhiều cháu sẽ có những thay đổi về cảm xúc, tác phong, hay cáu gắt vô cớ, không tuân thủ các sinh hoạt, học tập hàng ngày và dần tách mình ra môi trường xung quanh”.

Nghiện game sẽ gây ra nhiều hệ lụy khôn lường về sức khỏe.

Việc nghiện game, các chất kích thích không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn gây ra nhiều hệ lụy. Thực tế cho thấy, thời gian qua, không ít vụ việc trộm cắp, cướp giật, lừa đảo tiền bạc do các đối tượng là thanh, thiếu niên gây ra để có tiền chơi game.

"Đối với các bệnh nhân bị loạn thần khi vào điều trị tại bệnh viện, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, điều trị bằng thuốc kết hợp với liệu pháp tâm lý, phục hồi chức năng và tư vấn cho gia đình. Quan trọng nhất là phải loại bỏ các yếu tố nguy cơ như game online, thuốc lá điện tử và các chất kích thích khác để hạn chế tái phát; đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ của gia đình trong quá trình điều trị và quản lý người bệnh sau khi ra viện" - Bác sĩ Trần Hậu Anh cho biết thêm.

Theo nhận định của giới chuyên môn, số người bị rối loạn tâm thần do nghiện game và sử dụng thuốc lá điện tử trên thực tế có thể lớn hơn nhiều so với số bệnh nhân được phát hiện. Tuy nhiên, do tâm lý mặc cảm hoặc chưa nhận thức đầy đủ về bệnh nên nhiều gia đình không đưa con em đi khám, điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh bận rộn với công việc, ít dành thời gian quan tâm, theo dõi nên không phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về tâm lý của con.

Phát hiện sớm các triệu chứng rối loạn sức khỏe tâm thần do nghiện game, thuốc lá điện tử để đưa đến các cơ sở y tế chuyên khoa sẽ nâng cao hiệu quả can thiệp.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, để điều trị nghiện game hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của các y bác sĩ thì vai trò của gia đình hết sức quan trọng. Trước hết cần thay đổi môi trường sống cho các em bằng việc hạn chế tối đa việc tiếp xúc với game online. Những trường hợp đã điều trị trở về không cho sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị có thể truy cập internet khi không thực sự cần thiết. Đồng thời, gia đình cần quản lý chặt chẽ việc sinh hoạt, học tập, các mối quan hệ của trẻ; kiểm soát các thói quen ăn uống, vui chơi để kịp thời phát hiện việc trẻ sử dụng các chất kích thích.

Bác sĩ CKI Nguyễn Ngọc Quý – Phó Trưởng khoa Khám bệnh – Cấp cứu, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh cho biết: “Các bậc phụ huynh cũng cần thường xuyên quan tâm, trò chuyện, theo dõi những thay đổi về tâm lý của con. Nếu phát hiện trẻ có các biểu hiện như lầm lì, hay cáu gắt, không thích giao tiếp, mất ngủ kéo dài, học tập sa sút, mắt thường xuyên nhìn xuống, bàn tay bị chai do sử dụng điện thoại trong thời gian dài hoặc có những biểu hiện bất thường về hành vi thì cần sớm đưa đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị”.