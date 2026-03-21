Sau giờ tan học, không ít học sinh Hà Tĩnh tìm đến quán game online như một “điểm hẹn” quen thuộc. Từ những giờ giải trí ngắn ngủi ban đầu, nhiều em dần bị cuốn vào thế giới ảo với những cuộc “cày game” xuyên màn đêm, kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, học tập và trật tự xã hội.

Những đứa trẻ mắt dán chặt vào màn hình máy tính với những trò chơi bạo lực.

Sau giờ tan học, thay vì về nhà thì một quán game trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Thành Sen) lại trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều em học sinh. Lần theo cánh cửa khép hờ, đi vào phía trong quán, chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi có đến chục em đang say sưa với những trò chơi trên mạng.

Hình ảnh quen thuộc trước các quán game online với học sinh mang ba lô đi vào phía trong cùng dãy dài xe máy điện, xe đạp điện.

Không chỉ diễn ra vào ban ngày, khi màn đêm buông xuống, thực trạng này càng trở nên nhức nhối hơn. 20 giờ, thời điểm lẽ ra các em phải có mặt ở nhà, ngồi bên bàn học thì nhiều em lại tụ tập tại quán game, dán mắt vào màn hình, đắm chìm trong thế giới ảo.

Những học sinh tiểu học, THCS đang say mê với những trò chơi trên mạng vào buổi tối.

“Em năm nay học lớp 4. Bố mẹ em đi làm cả, không có ai ở nhà thì em đi chơi game thôi” - một em nhỏ vô tư thừa nhận.

Sự thiếu vắng quản lý từ gia đình đã vô tình trở thành “kẽ hở” để các em sa vào game. Ban đầu có thể chỉ là vài giờ giải trí, nhưng dần dần, nhiều em bị cuốn vào những cuộc “cày game” kéo dài, thậm chí xuyên đêm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần và kết quả học tập.

Không dừng lại ở đó, thực tế ghi nhận còn cho thấy những dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật. Theo Nghị định 147 ban hành ngày 9/11/2024 của Chính phủ, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không được phép hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau. Thế nhưng, tại nhiều quán game, hoạt động vẫn diễn ra công khai, thậm chí đông đúc hơn khi về khuya.

Trong vai khách hàng, phóng viên tìm đến 1 quán game khác cũng trên địa bàn phường Thành Sen. Tại đây, chủ quán cho biết: "Cửa hàng mở cửa đến 23h đêm. Cứ nộp tiền là chơi thoải mái".

Chủ quán game vẫn luôn túc trực để sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Để tìm hiểu thế giới của những "game thủ nhí" về đêm, nhóm phóng viên đã cùng có mặt tại một số quán game trên địa bàn. Vào lúc 22h38 phút, bất chấp các quy định của pháp luật, hàng chục “game thủ nhí” vẫn miệt mài trước màn hình.

22h38 phút, nhiều em học sinh vẫn đang say sưa với những trò chơi hư ảo.

Để phục vụ những “thượng khách nhí”, nhiều quán game không chỉ dừng lại ở việc cung cấp máy chơi, mà còn cung cấp các dịch vụ ăn uống đi kèm. Từ mì tôm, xúc xích đến nước ngọt… tất cả đều luôn sẵn sàng, phục vụ ngay tại chỗ cho những cuộc chơi kéo dài hàng giờ, thậm chí xuyên đêm. Mỗi món chỉ dao động từ 10.000 đến 25.000 đồng, đủ để các em dễ dàng chi trả mà không cần đắn đo.

Sự tiện lợi này đang tiếp tay cho việc kéo dài thời gian chơi game, khiến các em càng khó rời khỏi màn hình.

Những cánh cửa khép hờ, những chiếc xe đạp điện, máy điện được xếp gọn.

Theo chia sẻ của anh N.T.T (phường Trần Phú), ban đầu con trai của anh chỉ chơi game vài lần mỗi tuần. Tuy nhiên, theo thời gian, tần suất ngày càng tăng, dẫn đến học lực sa sút và dần vượt khỏi tầm kiểm soát của gia đình. “Từ ngày chơi game, nó thay đổi hẳn. Càng ngày càng bướng bỉnh, thậm chí hỗn láo với bố mẹ. Thậm chí, nó tìm cách lấy trộm tiền để ra quán game. Chúng tôi đã đi tìm rất nhiều lần… nhưng giờ thực sự không kiểm soát nổi nữa…” - anh N.T.T bất lực chia sẻ.

Nỗi lòng của anh N.T.T cũng đang là lo âu của rất nhiều phụ huynh khi việc con cái sa vào game nhưng bố mẹ khó kiểm soát.

Không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình, đây còn là thực trạng chung mà nhiều phụ huynh đang phải đối mặt khi con em dần bị cuốn vào thế giới game mà thiếu đi sự định hướng và kiểm soát kịp thời.

Tại các quán game, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều em học sinh với vẻ ngoài mệt mỏi, ủ rũ, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Thế nhưng, dù cơ thể đã kiệt sức, các em vẫn cố bám trụ, “leo rank” (thăng hạng, nâng cấp bậc trong game - PV) đến cùng, như bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.

Nhiều học sinh có biểu hiện mệt mỏi, uể oải tại quán game nhưng vẫn tiếp tục chơi.

Không chỉ là vấn đề về thời gian hay thói quen sinh hoạt, việc chơi game kéo dài còn tác động trực tiếp đến não bộ. Theo các nghiên cứu, khi chơi game, não tăng cường giải phóng dopamin - chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn và khoái cảm. Việc lặp đi lặp lại cơ chế “phần thưởng” này khiến não bộ dần hình thành sự lệ thuộc.

Song song đó, ở những người có dấu hiệu nghiện game, lượng serotonin - chất liên quan đến điều hòa cảm xúc lại suy giảm, làm gia tăng nguy cơ rối loạn khí sắc, trầm cảm và suy giảm năng lượng.

Nhiều em học sinh rơi vào trạng thái mệt mỏi khi chơi game nhiều.

Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa rối loạn chơi game vào ICD-11 - Bảng phân loại bệnh quốc tế, qua đó khẳng định đây là một bệnh lý cần được chẩn đoán và điều trị chuyên khoa.

Theo các chuyên gia, hệ lụy của nghiện game ở trẻ em không chỉ dừng lại ở sức khỏe suy giảm hay học tập sa sút. Nghiêm trọng hơn, một số trường hợp, để có tiền tiếp tục chơi game, không ít em đã nảy sinh những hành vi tiêu cực như trộm cắp, thậm chí cướp giật - những hệ lụy nguy hiểm có thể ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của các em và trật tự xã hội. Mới đây, dư luận không khỏi lo lắng trước sự việc một nam sinh 18 tuổi ở Đồng Tháp bị ông bà ngoại la mắng vì mê game, đi chơi khuya nên bực tức chế bom xăng đốt nhà. Lửa bùng lên và thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà. Cùng với đó, những sự việc như thiếu tiền chơi game nên đột nhập nhà hàng xóm trộm cắp hay thậm chí đến nơi thờ tự trộm tiền công đức cũng không hiếm gặp trên địa bàn Hà Tĩnh.

Nữ sinh cũng đam mê game.

Đằng sau những cánh cửa khép hờ không chỉ là thế giới ảo, mà còn là nơi tuổi thơ và tương lai của nhiều đứa trẻ đang dần bị bào mòn. Khi sự buông lỏng quản lý từ gia đình, nhà trường đến các cơ quan chức năng vẫn tồn tại thì những việc "cày game" sẽ tiếp tục kéo theo những hệ lụy khó lường.

Câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ đứng ra chặn dòng trượt này, để thế giới ảo không tiếp tục đánh cắp tuổi thơ và tương lai của các em?

“Thời gian gần đây, số lượng học sinh đến khám vì có dấu hiệu nghiện game gia tăng. Điểm chung là các em đều khó kiểm soát hành vi, khi không được chơi game; thường xuất hiện cảm giác khó chịu, bứt rứt, thậm chí phản ứng tiêu cực. Trẻ em nghiện game không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, kết quả học tập sa sút, nguy hiểm hơn, để có tiền chơi game, một số trường hợp còn nảy sinh hành vi tiêu cực như trộm cắp, cướp giật. Và điều mà hầu như những người nghiện game đều mắc phải đó là bị rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, mất kiểm soát hành vi. Bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh

