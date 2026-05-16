Đề xuất tăng gấp đôi số câu lý thuyết với người thi lại bằng lái

Đây là những đề xuất được Bộ Công an nêu tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2024, quy định về kiểm tra kiến thức pháp luật để phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Hai thay đổi mang tính "đột phá" trong dự thảo lần này chính là việc tăng mạnh số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và mở rộng phạm vi kiến thức kiểm tra theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Tăng gấp đôi số lượng câu hỏi

Trong Thông tư số 65/2024 hiện hành, số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra lý thuyết được đánh giá là tương đối ít, chưa bao quát hết các tình huống phức tạp trên đường thực tế.

Dự thảo mới đề xuất tăng gần gấp đôi số lượng câu hỏi đối với hầu hết các hạng GPLX, kèm theo đó là kéo dài thời gian làm bài để người dự kiểm tra có đủ thời gian tư duy kỹ lưỡng. Song điểm đạt yêu cầu do đó cũng tăng lên.

Số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và điểm đạt theo đề xuất, được thể hiện dưới bảng:

Việc tăng số lượng câu hỏi này nhằm loại bỏ tình trạng "học vẹt" hoặc may rủi. Với bộ đề dài và bao quát hơn, người lái xe buộc phải nắm vững kiến thức một cách hệ thống mới có thể đạt được số điểm tối thiểu rất cao, thường là 90% số câu trả lời đúng.

Đặc biệt, quy định về "câu hỏi điểm liệt" vẫn được duy trì: người dự kiểm tra chỉ cần sai 1 câu điểm liệt là sẽ bị tính không đạt yêu cầu, bất kể tổng điểm là bao nhiêu.

Sẽ có cả câu hỏi về kiến thức pháp luật hình sự

Không chỉ tăng về "lượng", thông tư mới sẽ chú trọng mở rộng khung kiến thức kiểm tra, không chỉ các quy tắc giao thông đường bộ hay kỹ thuật lái xe thông thường.

Theo dự thảo, bộ câu hỏi mới sẽ bổ sung thêm các nhóm kiến thức quan trọng như nhận thức về Bộ luật Hình sự, chủ yếu nhóm tội liên quan đến vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Điều này giúp người lái xe hiểu rõ ranh giới giữa vi phạm hành chính và trách nhiệm hình sự.

Các nội dung khác được bổ sung vào phần lý thuyết là pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kiến thức phòng ngừa tai nạn giao thông.

Đối với các hạng GPLX chuyên nghiệp (từ hạng B trở lên), đề xuất tiếp tục duy trì và làm sâu sắc hơn các nội dung về cấu tạo sửa chữa thông thường, đạo đức người lái xe, văn hóa giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Việc tăng độ khó của kỳ kiểm tra phục hồi điểm nhằm đánh giá không chỉ kiến thức mà còn cả đạo đức và ý thức trách nhiệm của người lái xe – những người vốn đã vi phạm đến mức bị trừ hết điểm. Lộ trình để họ quay lại cầm lái phải thực sự khắt khe để đảm bảo họ đã thay đổi về nhận thức và kỹ năng.

Dự thảo được lấy ý kiến đến hết 25/5.