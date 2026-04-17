Từ tháng 5, học viên phải xem video tình huống tai nạn trước sát hạch

Ngày 17/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết đã hoàn thiện các video dài khoảng 15 phút, phản ánh các tình huống dẫn đến tai nạn liên quan đến xe máy và ôtô.

Theo quy định mới, học viên các khóa sát hạch mới phải xem các video này trước khi bước vào kỳ thi. Nội dung nhằm giúp người học nhận diện các hành vi nguy hiểm, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân cũng như người tham gia giao thông.

Các video sử dụng hình ảnh thực tế kết hợp mô phỏng, tái hiện nhiều tình huống phổ biến như chuyển hướng sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, vượt ẩu. Một số tình huống cũng được đưa vào bài thi mô phỏng để kiểm tra khả năng xử lý của học viên.

Các học viên tham gia kỳ thi sát hạch lái xe do phòng Cảnh sát giao thông TP Huế tổ chức. Ảnh: Việt An

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết việc bổ sung nội dung này nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo, sát hạch lái xe, không chỉ kiểm tra kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn chú trọng đạo đức và trách nhiệm của người lái.

Trước đó, cơ quan này đã đề xuất siết chặt nội dung sát hạch do thực tế đào tạo và thi cử chưa phản ánh đầy đủ các tình huống giao thông ngoài đường.

Theo đánh giá, phần thi hiện nay chủ yếu kiểm tra kỹ năng cơ bản như điều khiển xe, tăng giảm tốc, bật tín hiệu trong quãng đường khoảng 2 km. Trong khi đó, nhiều lỗi phổ biến gây tai nạn như thiếu quan sát khi qua nút giao, đi sai làn, sai phần đường chưa được kiểm tra đầy đủ.