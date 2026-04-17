Từ tháng 5, học viên phải xem video tình huống tai nạn trước sát hạch

Từ tháng 5/2026, học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc xem video tình huống tai nạn giao thông, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức khi tham gia giao thông.
Ngày 17/4, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết đã hoàn thiện các video dài khoảng 15 phút, phản ánh các tình huống dẫn đến tai nạn liên quan đến xe máy và ôtô.
Theo quy định mới, học viên các khóa sát hạch mới phải xem các video này trước khi bước vào kỳ thi. Nội dung nhằm giúp người học nhận diện các hành vi nguy hiểm, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của bản thân cũng như người tham gia giao thông.
Các video sử dụng hình ảnh thực tế kết hợp mô phỏng, tái hiện nhiều tình huống phổ biến như chuyển hướng sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, vượt ẩu. Một số tình huống cũng được đưa vào bài thi mô phỏng để kiểm tra khả năng xử lý của học viên.
Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết việc bổ sung nội dung này nhằm hoàn thiện quy trình đào tạo, sát hạch lái xe, không chỉ kiểm tra kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn chú trọng đạo đức và trách nhiệm của người lái.
Trước đó, cơ quan này đã đề xuất siết chặt nội dung sát hạch do thực tế đào tạo và thi cử chưa phản ánh đầy đủ các tình huống giao thông ngoài đường.
Theo đánh giá, phần thi hiện nay chủ yếu kiểm tra kỹ năng cơ bản như điều khiển xe, tăng giảm tốc, bật tín hiệu trong quãng đường khoảng 2 km. Trong khi đó, nhiều lỗi phổ biến gây tai nạn như thiếu quan sát khi qua nút giao, đi sai làn, sai phần đường chưa được kiểm tra đầy đủ.
Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Khóa huấn luyện PCCC&CNCH sẽ góp phần nâng cao kỹ năng, ý thức phòng ngừa và khả năng ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.
Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.
Một học sinh lớp 12 tại Thanh Hóa tham gia lập trình mã độc, xâm nhập máy tính để đánh cắp dữ liệu. Theo cơ quan an ninh điều tra, đã có hơn 94.000 máy tính tại nhiều quốc gia trên thế giới đã bị nhiễm mã độc từ nhóm này phát tán.
Trong thế giới đầy cám dỗ hiện nay, không ít học sinh dễ bị cuốn vào những thú vui thiếu kiểm soát như game online, hút thuốc lá hay các trò đỏ đen. Giữ con trước cám dỗ thời đại, làm gì để con không lạc lối? Đó không chỉ là những lệnh cấm khô cứng, điều quan trọng hơn là sự đồng hành của gia đình, giáo dục kỹ năng tự kiểm soát, định hướng giá trị sống tích cực và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để con phát triển đúng hướng.
Báo động cạm bẫy bủa vây thế hệ Gen Z không chỉ là thuốc lá, những buổi tối cày game online... mà nghiêm trọng hơn, nhiều học sinh còn sa vào những trò cá cược, đỏ đen trá hình. Từ sự tò mò ban đầu, các em dần đánh cược cả t tương lai.
Sau giờ tan học, không ít học sinh Hà Tĩnh tìm đến quán game online như một “điểm hẹn” quen thuộc. Từ những giờ giải trí ngắn ngủi ban đầu, nhiều em dần bị cuốn vào thế giới ảo với những cuộc “cày game” xuyên màn đêm, kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, học tập và trật tự xã hội.