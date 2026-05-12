“Cầu nối” đưa pháp luật đến gần hơn với người dân

Thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành trên cả nước, xuất hiện tình trạng bắt cóc trẻ em, gây lo lắng trong dư luận. Trước thực trạng đó, việc trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện và phòng tránh nguy cơ bị xâm hại, bắt cóc trở nên cần thiết.

Đại úy Phan Thị Kiều Trang chú trọng tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ mình cho các em học sinh.

Tại Trường Tiểu học Bắc Hồng, dưới sự hướng dẫn của Đại úy Phan Thị Kiều Trang (SN 1991, cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh), các em học sinh đã được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nhận biết tình huống nguy hiểm; kỹ năng từ chối khi bị người lạ dụ dỗ; cách kêu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn đáng tin cậy; ghi nhớ số điện thoại người thân, địa chỉ nhà để sử dụng khi cần thiết.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các em còn được tham gia thực hành các tình huống giả định như: cách xử lý khi bị người lạ tiếp cận, phản ứng an toàn khi bị lôi kéo hoặc tách khỏi người thân... Qua đó, học sinh được trang bị sự bình tĩnh, tự tin và khả năng xử lý tình huống trong thực tế.

10 năm gắn bó với vai trò tuyên truyền viên, Đại úy Phan Thị Kiều Trang đã trở thành “cầu nối” pháp luật gần gũi, tin cậy đối với người dân địa phương. Chị luôn chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền trên nhiều lĩnh vực như: phòng, chống ma túy; bạo lực học đường; tội phạm trên không gian mạng; phòng, chống đuối nước... Từ đầu năm đến nay, Đại úy Trang đã trực tiếp "đứng lớp" 15 buổi tuyên truyền cho hơn 3.500 lượt người tham gia; đồng thời đăng tải 35 tin, bài trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Những hoạt động này góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng phòng ngừa cho người dân, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đại úy Phan Thị Kiều Trang chia sẻ: “Để người nghe thực sự "thấm" pháp luật, nội dung cần ngắn gọn, dễ hiểu, tăng cường tương tác hai chiều giữa tuyên truyền viên và người dân; hạn chế việc đọc quá nhiều quy định khô cứng khiến người nghe khó tiếp cận. Với mỗi nhóm đối tượng, tôi sẽ lựa chọn cách truyền đạt khác nhau. Chẳng hạn, các em học sinh cần tăng cường trò chơi, hoạt động giao lưu; đoàn viên thanh niên cần ứng dụng công nghệ để tạo sự hấp dẫn; còn với hội viên phụ nữ nên lồng ghép câu chuyện thực tế để dẫn dắt, tạo sự gần gũi và dễ tiếp nhận”.

Trong khi đó, ngoài vai trò tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các tổ hoà giải, hoà giải viên còn góp phần gìn giữ, bảo vệ khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Với cách giải quyết, xử lý vấn đề vừa mềm dẻo, vừa dứt khoát, thấu đáo, hoà giải viên đã nhận được sự tin tưởng từ người dân và chính quyền địa phương.

7 năm làm công tác hoà giải ở cơ sở, ông Trần Đình Thiện - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP Tiền Tiến (phường Trần Phú), Tổ trưởng Tổ hoà giải cơ sở không ít lần tham gia giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Mới đây nhất, cuối tháng 4/2026, ông đứng ra chủ trì hòa giải xích mích giữa ông N.V.V. và ông N.C.T. trong quá trình xây nhà.

Cán bộ Sở Tư pháp Hà Tĩnh phát sổ tay công tác hoà giải ở cơ sở cho đội ngũ hoà giải viên.

Ban đầu, các bên liên tục đưa ra quan điểm cá nhân và tranh cãi gay gắt; song, với bề dày kinh nghiệm, ông Trần Đình Thiện đã phân tích thấu tình đạt lý trên góc độ tình làng nghĩa xóm, quyền và trách nhiệm công dân... từ đó, giúp các bên tự nhìn nhận, điều chỉnh hành vi. Kết thúc buổi hòa giải, ông V. và ông T. đã nhận thức được lỗi của mình và vui vẻ ký vào bản cam kết. Điều khiến ông Thiện phấn khởi, đến nay, sau gần 1 tháng kể từ buổi hòa giải, mối quan hệ giữa ông V. và ông T. đã có sự chuyển biến rõ rệt.



"Mỗi khi xảy ra xích mích, mâu thuẫn, tranh chấp, thành viên tổ hòa giải luôn kịp thời có mặt để giải quyết. Chúng tôi phải khách quan, công tâm giải thích, phân tích đúng, sai trên cơ sở có lý, có tình, hướng dẫn các bên tự thương lượng, giải quyết. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân. Vì vậy, thời gian qua, các mâu thuẫn, tranh chấp trên địa bàn đều được giải quyết kịp thời, không phát sinh đơn thư, khiếu kiện; tình làng, nghĩa xóm luôn được củng cố, gắn kết…" - ông Thiện chia sẻ.

Sở Tư pháp Hà Tĩnh tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho tuyên truyền viên, hoà giải viên.

Hiện nay, toàn tỉnh có tất cả 1.414 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, 1.894 tổ hòa giải viên với 13.469 hòa giải viên. Thời gian qua, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Tại các hội nghị, đại biểu được truyền đạt, cập nhật nội dung quan trọng về pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; đồng thời nghe giới thiệu các văn bản pháp luật gắn liền với đời sống dân sinh như: Luật Đất đai, Luật Dân sự, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Trẻ em...

Bên cạnh đó, buổi tập huấn còn lồng ghép các vấn đề pháp lý thường gặp, giúp đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên trau dồi kỹ năng tiếp cận, xử lý tranh chấp thấu tình, đạt lý. Nhờ vậy, hoá giải kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, giữ vững ANTT và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hoạt động hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến pháp luật theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với thực tiễn và đặc điểm từng địa bàn dân cư. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở. Qua đó, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp; củng cố niềm tin của người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương".