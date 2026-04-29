Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

(Baohatinh.vn) - Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.

​Thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, từ cuối tháng 3/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2026.

Giữa tháng 4/2026, Đảng ủy xã Xuân Lộc là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

bqbht_br_anh16.jpg
Từ 12 thí sinh tham gia hội thi cấp xã, Đảng ủy xã Xuân Lộc đã lựa chọn anh Nguyễn Xuân Hoài - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã (người ở giữa) tham dự vòng thi cấp cụm.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc Bùi Thị Kiều Nhi cho biết: “Mặc dù kế hoạch của tỉnh yêu cầu ban thường vụ đảng ủy mỗi xã, phường, đảng ủy trực thuộc lựa chọn, cử 1 thí sinh tham gia, không yêu cầu tổ chức hội thi cấp xã. Tuy nhiên, Ban Thường vụ đảng ủy xã xác định, việc tổ chức hội thi cấp xã không chỉ để lựa chọn cá nhân xuất sắc tham dự hội thi vòng thi cụm mà còn là một sân chơi nghiệp vụ ý nghĩa, tạo cơ hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, vì vậy, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc thi. Từ 12 thí sinh tham gia, chúng tôi đã lựa chọn 1 thí sinh xuất sắc và phù hợp với các tiêu chí hội thi cấp cụm để tham dự”.

bqbht_br_anh15.jpg
Anh Nguyễn Xuân Hoài - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Lộc tập trung chuẩn bị cho hội thi cụm.

Là đại diện duy nhất của xã Xuân Lộc tham dự hội thi cụm, anh Nguyễn Xuân Hoài - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã chia sẻ: “Việc tham gia hội thi là cơ hội để tôi rèn luyện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, nhất là kỹ năng thuyết trình trước tập thể. Tôi tập trung nghiên cứu kỹ nội dung nghị quyết, đồng thời liên hệ thực tiễn ở cơ sở để bài trình bày sát với tình hình địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian luyện tập, nhờ đồng nghiệp góp ý để hoàn thiện bài thi. Qua hội thi cấp xã, tôi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các thí sinh khác và tự tin hơn khi bước vào vòng thi cụm sắp tới”.

Tương tự Xuân Lộc, Đảng ủy xã Phúc Trạch và Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức vòng thi cấp cơ sở để lựa chọn nhân tố tiêu biểu.

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch Hoàng Quốc Nhã cho biết: “Chúng tôi xác định hội thi là dịp quan trọng để đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở, phát hiện nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới. Vì vậy, vòng thi cấp xã được tổ chức nghiêm túc, bài bản. Đảng ủy cũng chủ động hỗ trợ thí sinh hoàn thiện nội dung, rèn luyện kỹ năng trước khi tham gia thi cụm. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ cơ sở không chỉ giúp thí sinh tự tin mà còn góp phần nâng cao chất lượng chung của hội thi”.

Chị Trần Thị Hoài Lý - Phó Chánh văn phòng Đảng ủy xã Phúc Trạch, người đạt giải nhất hội thi cấp xã tích cực chuẩn bị cho hội thi cụm.

Chị Trần Thị Hoài Lý - Phó Chánh văn phòng Đảng ủy xã Phúc Trạch, người đạt giải nhất hội thi cấp xã tích cực chuẩn bị cho hội thi cụm.

Bên cạnh đó, hiện nay, các đơn vị còn lại cũng đã chủ động lựa chọn mỗi đơn vị 1 cá nhân có năng lực, kinh nghiệm để tham gia vòng thi cụm dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2026.

Là đại diện của Đảng ủy phường Thành Sen tham gia hội thi, cô Trần Thị Diệu Huyền - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Du Plus chia sẻ: "Ngoài việc nghiên cứu kỹ các nghị quyết, văn kiện, tôi dành nhiều thời gian liên hệ với thực tiễn công tác để bài thuyết trình có chiều sâu, dễ hiểu. Tôi cũng tham khảo thêm nhiều bài thuyết trình trên các nền tảng trực tuyến để học hỏi cách thể hiện mới, gần gũi, tránh lối trình bày khuôn mẫu trước đây. Với lợi thế công tác trong ngành giáo dục, tôi lựa chọn cách tiếp cận trực quan, sinh động, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong bài dự thi. Dự kiến, tôi sẽ trình bày chủ đề "Xây dựng nền giáo dục Việt Nam ngang tầm với nền giáo dục thế giới theo quan điểm Văn kiện Đại hội XIV của Đảng", qua đó góp phần làm rõ vai trò, trách nhiệm của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay”.

bqbht_br_z7774112151190-de7f75815301bb67131c01d14743d5b1.jpg
Cô Trần Thị Diệu Huyền - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Du Plus tích cực chuẩn bị đề cương, tập luyện để tham gia hội thi cụm.

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội thi dành cho báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đang công tác tại các địa phương, đơn vị. Mỗi thí sinh lựa chọn nội dung dự thi gắn với việc cụ thể hóa, triển khai nghị quyết tại cơ quan, địa phương, bảo đảm tính thực tiễn và khả năng vận dụng.

Hội thi được tổ chức theo 2 vòng: thi cụm và chung kết cấp tỉnh. Ở vòng thi cụm, mỗi xã, phường, đơn vị lựa chọn 1 thí sinh tham gia; toàn tỉnh chia thành 3 cụm, mỗi cụm chọn 3 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6/2025. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương thuyết trình, phần thuyết trình (15-20 phút) và trả lời câu hỏi của ban giám khảo.

Hội thi không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Hội thi nhằm góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao năng lực, bản lĩnh, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, tạo nguồn lực chất lượng cho công tác tuyên truyền ở cơ sở trong thời gian tới.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc từ cơ sở, hội thi năm nay được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn rõ nét về chất lượng, thực sự trở thành diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên thể hiện năng lực tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.