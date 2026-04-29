Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

​Thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, từ cuối tháng 3/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2026.

Giữa tháng 4/2026, Đảng ủy xã Xuân Lộc là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Từ 12 thí sinh tham gia hội thi cấp xã, Đảng ủy xã Xuân Lộc đã lựa chọn anh Nguyễn Xuân Hoài - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã (người ở giữa) tham dự vòng thi cấp cụm.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc Bùi Thị Kiều Nhi cho biết: “Mặc dù kế hoạch của tỉnh yêu cầu ban thường vụ đảng ủy mỗi xã, phường, đảng ủy trực thuộc lựa chọn, cử 1 thí sinh tham gia, không yêu cầu tổ chức hội thi cấp xã. Tuy nhiên, Ban Thường vụ đảng ủy xã xác định, việc tổ chức hội thi cấp xã không chỉ để lựa chọn cá nhân xuất sắc tham dự hội thi vòng thi cụm mà còn là một sân chơi nghiệp vụ ý nghĩa, tạo cơ hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, vì vậy, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc thi. Từ 12 thí sinh tham gia, chúng tôi đã lựa chọn 1 thí sinh xuất sắc và phù hợp với các tiêu chí hội thi cấp cụm để tham dự”.

Anh Nguyễn Xuân Hoài - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Lộc tập trung chuẩn bị cho hội thi cụm.

Là đại diện duy nhất của xã Xuân Lộc tham dự hội thi cụm, anh Nguyễn Xuân Hoài - Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã chia sẻ: “Việc tham gia hội thi là cơ hội để tôi rèn luyện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, nhất là kỹ năng thuyết trình trước tập thể. Tôi tập trung nghiên cứu kỹ nội dung nghị quyết, đồng thời liên hệ thực tiễn ở cơ sở để bài trình bày sát với tình hình địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian luyện tập, nhờ đồng nghiệp góp ý để hoàn thiện bài thi. Qua hội thi cấp xã, tôi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các thí sinh khác và tự tin hơn khi bước vào vòng thi cụm sắp tới”.

Tương tự Xuân Lộc, Đảng ủy xã Phúc Trạch và Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức vòng thi cấp cơ sở để lựa chọn nhân tố tiêu biểu.

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch Hoàng Quốc Nhã cho biết: “Chúng tôi xác định hội thi là dịp quan trọng để đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở, phát hiện nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới. Vì vậy, vòng thi cấp xã được tổ chức nghiêm túc, bài bản. Đảng ủy cũng chủ động hỗ trợ thí sinh hoàn thiện nội dung, rèn luyện kỹ năng trước khi tham gia thi cụm. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ cơ sở không chỉ giúp thí sinh tự tin mà còn góp phần nâng cao chất lượng chung của hội thi”.

Chị Trần Thị Hoài Lý - Phó Chánh văn phòng Đảng ủy xã Phúc Trạch, người đạt giải nhất hội thi cấp xã tích cực chuẩn bị cho hội thi cụm.

Bên cạnh đó, hiện nay, các đơn vị còn lại cũng đã chủ động lựa chọn mỗi đơn vị 1 cá nhân có năng lực, kinh nghiệm để tham gia vòng thi cụm dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2026.

Là đại diện của Đảng ủy phường Thành Sen tham gia hội thi, cô Trần Thị Diệu Huyền - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Du Plus chia sẻ: "Ngoài việc nghiên cứu kỹ các nghị quyết, văn kiện, tôi dành nhiều thời gian liên hệ với thực tiễn công tác để bài thuyết trình có chiều sâu, dễ hiểu. Tôi cũng tham khảo thêm nhiều bài thuyết trình trên các nền tảng trực tuyến để học hỏi cách thể hiện mới, gần gũi, tránh lối trình bày khuôn mẫu trước đây. Với lợi thế công tác trong ngành giáo dục, tôi lựa chọn cách tiếp cận trực quan, sinh động, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong bài dự thi. Dự kiến, tôi sẽ trình bày chủ đề "Xây dựng nền giáo dục Việt Nam ngang tầm với nền giáo dục thế giới theo quan điểm Văn kiện Đại hội XIV của Đảng", qua đó góp phần làm rõ vai trò, trách nhiệm của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay”.

Cô Trần Thị Diệu Huyền - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Du Plus tích cực chuẩn bị đề cương, tập luyện để tham gia hội thi cụm.

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội thi dành cho báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở đang công tác tại các địa phương, đơn vị. Mỗi thí sinh lựa chọn nội dung dự thi gắn với việc cụ thể hóa, triển khai nghị quyết tại cơ quan, địa phương, bảo đảm tính thực tiễn và khả năng vận dụng.

Hội thi được tổ chức theo 2 vòng: thi cụm và chung kết cấp tỉnh. Ở vòng thi cụm, mỗi xã, phường, đơn vị lựa chọn 1 thí sinh tham gia; toàn tỉnh chia thành 3 cụm, mỗi cụm chọn 3 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào giữa tháng 6/2025. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương thuyết trình, phần thuyết trình (15-20 phút) và trả lời câu hỏi của ban giám khảo.