Lan tỏa mô hình “Dân vận khéo”, tạo động lực phát triển từ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả thiết thực tại cơ sở, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.
Gần nửa năm nay, 1.158 ngôi mộ vô chủ nằm rải rác tại 7 nghĩa trang của xã Cẩm Lạc đã được Hội Người cao tuổi xã quản lý, chăm sóc. Định kỳ mỗi tháng một lần, các hội viên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang cỏ dại, chỉnh trang khuôn viên các nghĩa trang, thắp hương vào dịp lễ, Tết. Đây là một trong những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu đang được xã Cẩm Lạc triển khai.
Ông Võ Văn Điển - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Cẩm Lạc cho biết: “Những ngôi mộ vô chủ này được quy tập trong quá trình GPMB phục vụ các dự án trọng điểm và quá trình tích tụ ruộng đất ở địa phương. Trước đây, do không có người thân chăm nom, các ngôi mộ rơi vào cảnh hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm, xuống cấp theo thời gian. Từ cuối năm 2025, hội đã đứng ra đảm nhận trách nhiệm quản lý, chăm sóc các phần mộ, nhằm góp phần bảo đảm sự trang nghiêm và lan tỏa nghĩa cử nhân văn, ý thức cộng đồng trong gìn giữ nghĩa trang”.
Ghi nhận mô hình này, ông Nguyễn Siêu Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Lạc chia sẻ: “Chăm sóc phần mộ vô chủ do Hội Người cao tuổi xã triển khai là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của địa phương. Cách làm này không chỉ giảm áp lực quản lý nghĩa trang, cải thiện cảnh quan môi trường mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị nhân văn. Thời gian tới, khi triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn, dự kiến phát sinh thêm khoảng 70 ngôi mộ vô chủ, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Người cao tuổi xã đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ quy tập, chăm sóc, duy trì và nhân rộng mô hình”.
Ở lĩnh vực phát triển kinh tế, mô hình “Dân vận khéo” do Đoàn xã Mai Hoa triển khai từ tháng 3/2026 cũng bước đầu mang lại hiệu quả. Theo đó, Đoàn xã đã vận động, hỗ trợ đoàn viên Nguyễn Văn Tiến (thôn Tiến Hưng) chuyển đổi hơn 3 ha đất vườn đồi từ trồng keo sang trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi bò.
Anh Bùi Duy Hảo - Bí thư Đoàn xã Mai Hoa cho biết: “Diện tích đất vườn đồi của gia đình anh Tiến khá rộng trong khi chỉ trồng keo không mang lại giá trị kinh tế cao. Vì vậy, từ nhu cầu thực tế của gia đình, Đoàn xã đã tích cực vận động và hỗ trợ ngày công để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Đến nay, mô hình đang duy trì trồng hàng trăm gốc cây cam, bưởi và chăn nuôi hàng chục con bò. Chúng tôi đang khảo sát để vận động thêm 2 mô hình cải tạo ao hồ để nuôi ốc bươu”.
Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 165 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực đời sống. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả thiết thực như: “Tổ công tác cuối tuần về cơ sở” (xã Hà Linh); “Công an Hà Tĩnh nuôi em”, “Xã không có tội phạm về ma túy” (xã Thượng Đức); “Xây dựng NTM kiểu mẫu” (xã Tùng Lộc); “Chính quyền số thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (phường Hà Huy Tập)… Qua đó, góp phần tạo đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành đồng bộ các văn bản chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cấp thiết từ cơ sở, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, xây dựng NTM, đô thị văn minh và phát triển KT-XH.
Ông Nguyễn Đình Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: "Trong thực tiễn triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa, giải quyết hiệu quả những vấn đề còn tồn đọng ở cơ sở. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN trên địa bàn tỉnh".
