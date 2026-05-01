Nhiều người dân tri ân, tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Trong không khí trang nghiêm, thành kính, mỗi nén hương từ du khách, người dân và các cơ quan, đơn vị là sự tri ân sâu sắc đối với Tổng Bí thư Trần Phú - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời vì độc lập dân tộc.
Nhân kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2026), từ nhiều ngày nay, đặc biệt là dịp lễ 30/4-1/5, đông đảo du khách, người dân và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài địa bàn Hà Tĩnh đã về dâng hương, tưởng niệm đồng chí Trần Phú tại khu mộ Tổng Bí thư ở xã Đức Thọ.
Đến dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú còn có rất nhiều bạn trẻ. Với họ, những chuyến về nguồn như thế này rất ý nghĩa, giúp thế hệ trẻ được nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những thành quả cách mạng mà cha ông đã gây dựng.
Đoàn cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Đức Thọ đến dâng hương, tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã đến dâng hương tại phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú.
Tuổi trẻ xã Đức Thọ tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của quê hương Đức Thọ.
Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; nguyên quán xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (cũ), nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ và thân mẫu của đồng chí Trần Phú là ông Trần Văn Phổ và bà Hoàng Thị Cát.
Đồng chí là người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 26 tuổi (năm 1930).
Năm 1931, Tổng Bí thư Trần Phú bị địch bắt ở Sài Gòn. Sống trong điều kiện hết sức nghiệt ngã của nhà tù thực dân, chịu đựng mọi thủ đoạn tra tấn tàn độc của kẻ thù, đồng chí Trần Phú vẫn một lòng son sắt thủy chung với Đảng. Trong ngục tối của kẻ thù vẫn mãi sáng ngời khí tiết của một chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên trung.
Ngày 6/9/1931, đồng chí Trần Phú qua đời tại Nhà thương Chợ Quán ở tuổi 27 với lời nhắn nhủ: "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu".
Ngày 12/1/1999, hài cốt của Tổng Bí thư Trần Phú được di dời từ TP Hồ Chí Minh về an táng tại quê hương Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự của một vùng đất giàu truyền thống, là quê hương hai Tổng Bí thư của Đảng, từ đó khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Cuộc đời hoạt động của Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn liền với giai đoạn cách mạng Việt Nam gặp khó khăn. Đồng chí đã có công lớn và đóng vai trò quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ nhất, khôi phục bộ máy tổ chức Đảng.
Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, trên vùng đất Hà Tĩnh giàu truyền thống hiếu học và cách mạng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập sớm được nuôi dưỡng trong những giá trị văn hóa bền vững và tinh thần yêu nước sâu sắc.
Chỉ còn ít ngày nữa, lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị từ nội dung, hậu cần đến tuyên truyền, khánh tiết… đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.