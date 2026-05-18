QUIZ: Bác Hồ căn dặn “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên” trong dịp nào?

Năm 1906, ở tuổi 16 tuổi, người thanh niên Nguyễn Tất Thành theo cha rời Nghệ An vào Huế và bắt đầu tham gia các phong trào yêu nước.
Năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, với tên gọi Nguyễn Văn Ba, Người lên tàu Latouche-Tréville làm phụ bếp và xuất dương sang Pháp, mở đầu hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách phong kiến, thực dân.
Mãi đến năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh mới có dịp trở về thăm quê hương Nghệ An sau 51 năm xa cách. Tuy nhiên, khi biết được tình hình, cuộc sống của người dân Hà Tĩnh đang gặp nhiều khó khăn, Bác đã quyết định vào thăm Hà Tĩnh trước rồi mới trở về quê hương. Đó là niềm vinh dự lớn lao đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.
Ngày 15/6/1957, Người đã về thăm, nói chuyện với các đại biểu, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, bộ đội và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh. Dù diễn ra trong thời gian ngắn, chuyến thăm và làm việc của Bác đã để lại dấu ấn sâu sắc, trở thành nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.
Sau năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn quan tâm đến tình hình của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh. Bác thường viết thư, điện thăm hỏi và chúc mừng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh, nhất là khi quân và dân Hà Tĩnh bắn rơi máy bay Mỹ.
Đặc biệt ngày 6/7/1966, Bác đã trực tiếp nói chuyện với đoàn cán bộ Hà Tĩnh nhân dịp đoàn đi tham quan học tập kỹ thuật thâm canh lúa ở tỉnh Thái Bình về. Tại buổi nói chuyện này Bác đã căn dặn “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên. Các đồng chí có làm được thế không? Làm được chứ? Miễn là lãnh đạo phải có quyết tâm, có tinh thần tự lực cánh sinh, biết lắng nghe ý kiến quần chúng”...
Ngày 15/5/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã điện gửi toàn thể đồng bào tỉnh Hà Tĩnh. Bức thư của Người viết: “Hà Tĩnh là một tỉnh thanh toán xong nạn mù chữ trước nhất trong cả nước”. Lại xung phong đỡ đầu dân quân, nhất là các xã ở Can Lộc đã giúp 80 - 200 vạn đồng. Đó là kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc”.
Cùng với điện khen, ngày 30/12/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vì đã có thành tích “là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành thanh toán nạn mù chữ trên phạm vi toàn tỉnh”, phần thưởng đặc biệt cao quý thời điểm lúc bấy giờ.
Bài viết “Thanh niên anh hùng Lý Tự Trọng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bút danh Chiến Sĩ, đăng báo Nhân Dân số 3649, ra ngày 26/3/1964. Bài báo giới thiệu khái quát cuộc đời hoạt động cách mạng và tấm gương hy sinh của người thanh niên anh hùng Lý Tự Trọng.
Bác viết: “Đồng chí Lý Tự Trọng đã nêu gương chân chính cách mạng cho chúng ta noi theo. Ngày nay, được Đảng giáo dục, có Đoàn dắt dìu, thanh niên chúng ta phải xung phong gương mẫu trong đạo đức, trong sinh hoạt, trong học tập, trong lao động; phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Như thế, chúng ta mới xứng đáng là thế hệ thanh niên xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa vẻ vang”.
Tọa lạc tại phường Thành Sen, “Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh” là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh vào ngày 15/6/1957.
Để ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trân trọng tình cảm sâu nặng Người dành cho quê hương Hà Tĩnh, nơi Bác từng đứng nói chuyện năm xưa đã được tôn tạo, chăm sóc, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
Nhằm lưu giữ ký ức về sự kiện lịch sử trọng đại, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tôn tạo nhiều hạng mục trong khuôn viên. Tượng Bác được đặt tại vị trí trang nghiêm; hồ sen được chỉnh trang với đài phun nước, cầu ao và cảnh quan xanh, tạo không gian tưởng niệm gần gũi, ý nghĩa.
Năm 1994, Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.