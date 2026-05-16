Xót xa cảnh sân vận động tiền tỷ thành nơi thả trâu bò

SVĐ Đức Thọ thành bãi thả trâu của người dân địa phương.

SVĐ Đức Thọ (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) được xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 2005. Đây là một trong những SVĐ quy mô lớn nhất tỉnh thời điểm đó, với tổng mức đầu tư 5,9 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, khu vực khán đài SVĐ Đức Thọ nhiều hạng mục hiện đã bong tróc, nứt vỡ; hệ thống hàng rào, cửa sắt hoen gỉ, xuống cấp. Mặt sân cỏ trở thành nơi người dân chăn thả trâu, bò. Nhiều khu vực, rác thải vứt bừa bãi tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Khu vực khán đài SVĐ Đức Thọ cỏ mọc um tùm.

Người dân địa phương cho biết, trước đây SVĐ từng là nơi diễn ra các hoạt động thể thao và tổ chức các sự kiện của huyện Đức Thọ (cũ). Tuy nhiên, do không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cùng với việc ít được khai thác sử dụng nên công trình ngày càng xuống cấp.

Nhiều hạng mục SVĐ Đức Thọ xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Trần Văn Toàn – Thôn 8, xã Đức Thọ cho biết: “Nhìn rất xót xa vì SVĐ bỏ không nhiều năm và giờ đã xuống cấp. Nếu được sửa chữa, cải tạo thì đây sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân, thanh thiếu niên trên địa bàn xã”.

Cảnh nhếch nhác bên trong và ngoài SVĐ Đức Thọ.

Người dân chăn thả trâu trên mặt cỏ trong SVĐ Đức Thọ.

Bà Trần Thị Thanh Thủy – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức Thọ cho biết: “Hàng năm, SVĐ chỉ tổ chức một số hoạt động, nhiệm vụ chính trị và một vài hoạt động thể thao khác; 4 năm một lần tổ chức đại hội TDTT cấp huyện cũ.

Do thiếu nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa thường xuyên, cộng với việc ít sử dụng nên SVĐ chưa phát huy hết công năng. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND xã có kế hoạch, giải pháp để nâng cấp, sửa chữa”.

SVĐ Hồng Lĩnh nằm ở vị trí đắc địa tại phường Bắc Hồng Lĩnh.

Còn tại phường Bắc Hồng Lĩnh, SVĐ Hồng Lĩnh nằm ở vị trí đắc địa trên đường Ngô Đức Kế và cạnh quảng trường trung tâm. SVĐ Hồng Lĩnh được đầu tư xây dựng từ năm 1999 với kỳ vọng trở thành trung tâm sinh hoạt thể thao của địa phương.

Hiện SVĐ Hồng Lĩnh không phát huy tác dụng, bỏ hoang nhiều năm nay.

Cỏ mọc cao quá đầu người trong SVĐ Hồng Lĩnh.

Ông Bùi Xuân Anh – TDP 4 Bắc Hồng, phường Bắc Hồng Lĩnh cho rằng, việc SVĐ Hồng Lĩnh bỏ hoang trong thời gian dài đang gây lãng phí lớn nguồn lực đầu tư công, trong khi nhu cầu tập luyện thể thao của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên vẫn rất lớn. Để phát huy hiệu quả công năng, thay vì để SVĐ bỏ hoang, chính quyền địa phương có thể xã hội hóa đầu tư để thu hút nguồn lực duy tu, vận hành.

Cảnh hoang tàn phía trong SVĐ Hồng Lĩnh.

Ông Trần Hữu Lộc - Tổ trưởng TDP 9 Bắc Hồng, phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Trong nhiều kỳ tiếp xúc cử tri, người dân kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp hoặc khai thác hiệu quả SVĐ nhằm tránh lãng phí tài sản công, đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao của người dân”.

Nhiều trẻ em tìm đến SVĐ Hồng Lĩnh để đá bóng nhưng cửa đóng.

Trước thực trạng các SVĐ tại xã Đức Thọ và phường Bắc Hồng Lĩnh đang rơi vào cảnh bỏ hoang, người dân mong muốn các địa phương sớm rà soát, đánh giá lại hiệu quả sử dụng; đồng thời có phương án cải tạo, sửa chữa hoặc chuyển đổi công năng phù hợp nhằm tránh lãng phí kéo dài.

