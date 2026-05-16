Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Xót xa cảnh sân vận động tiền tỷ thành nơi thả trâu bò

Nam Giang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Do không được sử dụng trong thời gian dài, sân vận động (SVĐ) ở xã Đức Thọ và phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang rơi vào cảnh bỏ hoang, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

SVĐ Đức Thọ thành bãi thả trâu của người dân địa phương.

SVĐ Đức Thọ thành bãi thả trâu của người dân địa phương.

SVĐ Đức Thọ (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) được xây dựng, đưa vào hoạt động từ năm 2005. Đây là một trong những SVĐ quy mô lớn nhất tỉnh thời điểm đó, với tổng mức đầu tư 5,9 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, khu vực khán đài SVĐ Đức Thọ nhiều hạng mục hiện đã bong tróc, nứt vỡ; hệ thống hàng rào, cửa sắt hoen gỉ, xuống cấp. Mặt sân cỏ trở thành nơi người dân chăn thả trâu, bò. Nhiều khu vực, rác thải vứt bừa bãi tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

bqbht_br_dt-dsc0335.jpg
bqbht_br_dt-dsc0337.jpg
Khu vực khán đài SVĐ Đức Thọ cỏ mọc um tùm.

Người dân địa phương cho biết, trước đây SVĐ từng là nơi diễn ra các hoạt động thể thao và tổ chức các sự kiện của huyện Đức Thọ (cũ). Tuy nhiên, do không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cùng với việc ít được khai thác sử dụng nên công trình ngày càng xuống cấp.

bqbht_br_dt-dsc-034601.jpg
bqbht_br_dt-dsc-034901.jpg
bqbht_br_dt-dsc-0355001.jpg
Nhiều hạng mục SVĐ Đức Thọ xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Trần Văn Toàn – Thôn 8, xã Đức Thọ cho biết: “Nhìn rất xót xa vì SVĐ bỏ không nhiều năm và giờ đã xuống cấp. Nếu được sửa chữa, cải tạo thì đây sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao cho người dân, thanh thiếu niên trên địa bàn xã”.

bqbht_br_dt-dsc-039001.jpg
bqbht_br_dt-dsc-039601.jpg
bqbht_br_dt-dsc-039801.jpg
Cảnh nhếch nhác bên trong và ngoài SVĐ Đức Thọ.
Người dân chăn thả trâu trên mặt cỏ trong SVĐ Đức Thọ.

Người dân chăn thả trâu trên mặt cỏ trong SVĐ Đức Thọ.

Bà Trần Thị Thanh Thủy – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức Thọ cho biết: “Hàng năm, SVĐ chỉ tổ chức một số hoạt động, nhiệm vụ chính trị và một vài hoạt động thể thao khác; 4 năm một lần tổ chức đại hội TDTT cấp huyện cũ.

Do thiếu nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa thường xuyên, cộng với việc ít sử dụng nên SVĐ chưa phát huy hết công năng. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND xã có kế hoạch, giải pháp để nâng cấp, sửa chữa”.

bqbht_br_dt-dji-0987.jpg
SVĐ Hồng Lĩnh nằm ở vị trí đắc địa tại phường Bắc Hồng Lĩnh.

Còn tại phường Bắc Hồng Lĩnh, SVĐ Hồng Lĩnh nằm ở vị trí đắc địa trên đường Ngô Đức Kế và cạnh quảng trường trung tâm. SVĐ Hồng Lĩnh được đầu tư xây dựng từ năm 1999 với kỳ vọng trở thành trung tâm sinh hoạt thể thao của địa phương.

bqbht_br_dt-dsc-0422001.jpg
bqbht_br_dt-dsc-0423001.jpg
Hiện SVĐ Hồng Lĩnh không phát huy tác dụng, bỏ hoang nhiều năm nay.
bqbht_br_dt-dji-0994.jpg
bqbht_br_dt-dsc-045501.jpg
bqbht_br_dt-dsc-045901.jpg
Cỏ mọc cao quá đầu người trong SVĐ Hồng Lĩnh.

Ông Bùi Xuân Anh – TDP 4 Bắc Hồng, phường Bắc Hồng Lĩnh cho rằng, việc SVĐ Hồng Lĩnh bỏ hoang trong thời gian dài đang gây lãng phí lớn nguồn lực đầu tư công, trong khi nhu cầu tập luyện thể thao của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên vẫn rất lớn. Để phát huy hiệu quả công năng, thay vì để SVĐ bỏ hoang, chính quyền địa phương có thể xã hội hóa đầu tư để thu hút nguồn lực duy tu, vận hành.

bqbht_br_dt-dsc-043101.jpg
bqbht_br_dt-dsc-044301.jpg
Cảnh hoang tàn phía trong SVĐ Hồng Lĩnh.

Ông Trần Hữu Lộc - Tổ trưởng TDP 9 Bắc Hồng, phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Trong nhiều kỳ tiếp xúc cử tri, người dân kiến nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp hoặc khai thác hiệu quả SVĐ nhằm tránh lãng phí tài sản công, đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể dục thể thao của người dân”.

bqbht_br_dt-dji-0012.jpg
Nhiều trẻ em tìm đến SVĐ Hồng Lĩnh để đá bóng nhưng cửa đóng.

Trước thực trạng các SVĐ tại xã Đức Thọ và phường Bắc Hồng Lĩnh đang rơi vào cảnh bỏ hoang, người dân mong muốn các địa phương sớm rà soát, đánh giá lại hiệu quả sử dụng; đồng thời có phương án cải tạo, sửa chữa hoặc chuyển đổi công năng phù hợp nhằm tránh lãng phí kéo dài.

Video: Các SVĐ bị bỏ hoang, xuống cấp.

Tin liên quan

Tags:

#Sân vận động bỏ hoang #Sân vận động Đức Thọ #Sân vận đồng Hồng Lĩnh #Sân vận động xuống cấp #Báo mới Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Rác thải bủa vây đê hữu sông Lam

Rác thải bủa vây đê hữu sông Lam

Thời gian gần đây, tình trạng rác thải tập kết tràn lan trên tuyến đê hữu sông Lam và khu vực chân đê qua thôn Xuân An 6, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khiến nhiều người dân hết sức bức xúc.
Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Mỗi học sinh hãy nỗ lực học tập để trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước

Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2025-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt mong muốn mỗi học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tự học để trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Tiếp tục khơi dậy khát vọng làm chủ của phụ nữ Hà Tĩnh

Sau gần 10 năm tạo dấu ấn trong hỗ trợ sinh kế và khởi nghiệp, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ đỡ để phụ nữ Hà Tĩnh nâng cao năng lực số, tư duy kinh tế hiện đại và khát vọng làm chủ.
Lực lượng QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các ngành có liên quan phát hiện hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc gồm nội tạng động vật, xương ống, mỡ động vật và chân trâu đang lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Thực phẩm bẩn len lỏi, lỗ hổng từ đâu?

Dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng Hà Tĩnh tăng cường, song thực phẩm bẩn vẫn len lỏi ra thị trường bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.
Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lúng túng trong thu gom, xử lý pin thải

Lượng pin đã qua sử dụng thải ra môi trường ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, từ thu gom đến xử lý loại chất thải này ở Hà Tĩnh vẫn đang tồn tại nhiều “điểm nghẽn”, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!