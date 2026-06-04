Khẩn trương xử lý sự cố, bảo đảm cấp nước ổn định cho người dân

Nước sinh hoạt vừa thiếu vừa bị đục

Nhiều ngày liên tiếp không có nước sinh hoạt, cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Gia Ngãi 1 (xã Thạch Hà) bị đảo lộn. Trong lúc chờ nguồn nước được cấp trở lại, người dân nơi đây đang trông đợi vào những chuyến xe bồn tiếp nước từ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu hằng ngày.



Do mất nước nên bể chứa nước của gia đình bà Nguyễn Thị Hương (thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Hà) đã khô cạn nhiều ngày.

Đứng bên bể chứa nước đã cạn đáy, bà Nguyễn Thị Hương (thôn Gia Ngãi 1) lo lắng: “Hơn 10 ngày nay, gia đình tôi không có nước máy để sử dụng. Nhà có người già, trẻ nhỏ nên việc sinh hoạt gặp rất nhiều bất tiện. Từ nấu ăn, tắm giặt đến các nhu cầu thiết yếu hằng ngày đều phải sử dụng nguồn nước mưa tích trữ từ trước. Nay nguồn nước mưa cũng đã cạn, con cái từ phường Vinh Hưng (Nghệ An) về chơi phải chở nước về dùng. Chúng tôi mong Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh sớm có giải pháp khắc phục sự cố, cấp nước ổn định trở lại cho người dân".

Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng thôn Gia Ngãi 1 cho biết: "Toàn thôn có hơn 250 hộ dân, 100% hộ đều sử dụng nước máy. Tuy nhiên, tình trạng mất nước đã kéo dài khoảng 20 ngày nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, nhiều hộ phải sử dụng nước giếng đào không đảm bảo chất lượng. Hiện nay, một số hộ đã được Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh hỗ trợ nước từ xe bồn nhưng lượng nước rất ít, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Trước thực trạng này, tôi đã phản ánh qua ứng dụng i-Hà Tĩnh, nhân viên cung cấp dịch vụ đã về kiểm tra thực tế, song đến nay nguồn nước vẫn chưa được khôi phục".

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh cấp nước bằng xe bồn cho khu vực thiếu nước.

Tương tự, những ngày gần đây, nhiều hộ dân tại các phường Hà Huy Tập, Thành Sen, Trần Phú, xã Cẩm Bình... cũng gặp tình trạng mất nước hoặc nước sinh hoạt chảy yếu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Bà Võ Thị Lưu (tổ dân phố Nam Tiến, phường Thành Sen) cho biết: "Những ngày qua, gia đình tôi cùng một số hộ dân trong khu vực đã bị gián đoạn nguồn nước sinh hoạt khoảng 3 ngày liên tiếp, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Trong những ngày mất nước, gia đình tôi phải sử dụng rất hạn chế, ưu tiên nước máy cho việc nấu nướng, còn các nhu cầu như rửa ráy, vệ sinh thì phải tận dụng nguồn nước giếng khoan. Hiện nay, nguồn nước đã được khôi phục trở lại, tuy nhiên chúng tôi vẫn mong đơn vị cấp nước có giải pháp bảo đảm việc cấp nước ổn định, tránh để tình trạng tương tự tái diễn".

Ngoài ra, tại khu vực ngõ 24 đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, một số hộ dân lo lắng khi phát hiện có thời điểm nước sinh hoạt có màu đục bất thường.

Người dân lo lắng khi thấy nước sinh hoạt có màu đục bất thường.

Anh La Văn Tài (tổ dân phố Minh Tiến, phường Trần Phú) cho biết: “Tối 28/5, gia đình tôi phát hiện nước sinh hoạt có màu đục khi sử dụng. Qua kiểm tra bể ngầm và bồn chứa, chúng tôi nhận thấy nguồn nước đang được bơm vào bể cũng có màu đục nên khá lo lắng về chất lượng nước sinh hoạt. Tình trạng này diễn ra trong thời gian ngắn và đến ngày hôm sau nguồn nước đã trở lại bình thường. Trong thời gian nước bị đục, gia đình đã khóa nguồn nước để súc rửa bồn chứa. Không chỉ gia đình tôi, một số hộ dân xung quanh cũng ghi nhận hiện tượng nước đổi màu tương tự. Nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn, chúng tôi khá lo lắng về sức khỏe”.

Anh La Văn Tài (tổ dân phố Minh Tiến, phường Trần Phú) kiểm tra bể ngầm sau sự cố nước sinh hoạt bị đục.

Ông Võ Minh Huấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh cho biết: "Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước, nước yếu tại một số khu vực là do sự cố trên tuyến ống truyền tải nước từ Nhà máy nước Bộc Nguyên đến trạm tăng áp Đại Nài. Đây là tuyến ống quan trọng, cung cấp nước cho khoảng 65.000 khách hàng khu vực thành phố Hà Tĩnh (cũ) và vùng phụ cận với sản lượng trung bình khoảng 42.000 m³/ngày đêm. Tuy nhiên, trong thời gian xảy ra sự cố, sản lượng cấp nước chỉ đạt khoảng 40.000 m³/ngày đêm, khiến lưu lượng cấp nước đến một số khu vực bị ảnh hưởng".

Lý giải nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nguồn nước sinh hoạt tại một số khu vực có màu đục trong thời gian qua, ông Võ Minh Huấn thông tin: Tại các tuyến ống cuối nguồn và bể chứa của hộ dân thường có hiện tượng lắng cặn. Khi xảy ra mất nước, sau đó nguồn cấp được khôi phục trở lại, lớp cặn này có thể bị xáo trộn và cuốn theo dòng nước, gây hiện tượng nước đục trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây là hàm lượng cặn nằm trong giới hạn cho phép của quá trình sản xuất và cấp nước. Theo quy chuẩn của Bộ Y tế, độ đục tối đa đối với nước ăn uống, sinh hoạt là dưới 2 NTU; tại Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh, chỉ tiêu này được kiểm soát ở mức từ 0,5 - 1 NTU. Về kiểm soát chất lượng nước, công ty có quy trình chặt chẽ từ khâu quan trắc nguồn nước, xử lý tại nhà máy đến kiểm tra chất lượng nước tại các điểm cuối nguồn nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Công nhân Nhà máy nước Bộc Nguyên theo dõi, vận hành hệ thống trạm bơm cấp nước.

Nỗ lực xác định nguyên nhân, tìm giải pháp

Để khắc phục sự cố, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện và huy động chuyên gia hỗ trợ tìm nguyên nhân. Theo ông Võ Minh Huấn – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh, đây là lần đầu tiên đơn vị gặp sự cố dạng này. Công ty đã mời các chuyên gia từ nhiều tỉnh, thành phố về để kiểm tra toàn diện hệ thống nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

﻿ Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh đã mời chuyên gia kiểm tra, tìm nguyên nhân sự cố dọc tuyến ống truyền tải từ Nhà máy nước Bộc Nguyên đến trạm tăng áp Đại Nài.

Ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Chi nhánh cấp nước thành phố cho hay: "Công tác kiểm tra được triển khai từ các hạng mục trong nhà máy đến toàn bộ tuyến ống truyền tải. Tại Nhà máy nước Bộc Nguyên, công ty đã kiểm tra các khâu sản xuất, thiết bị trong nhà máy. Trên dọc tuyến đường ống từ nhà máy về trạm tăng áp cũng đã rà soát, kiểm tra hệ thống thiết bị như van chặn, van khí, van xả cặn; đồng thời, kiểm tra khả năng rò rỉ, vỡ đường ống bằng quan sát trực tiếp kết hợp thiết bị chuyên dụng. Một số vị trí trên tuyến cũng đã được đào kiểm tra, đo áp lực đường ống nhưng chưa phát hiện bất thường.

Hiện nay, công ty tiếp tục huy động thêm chuyên gia để khoanh vùng, xác định nguyên nhân nhằm sớm xử lý sự cố, bảo đảm việc cấp nước ổn định cho người dân. Trong thời gian khắc phục, đơn vị vẫn duy trì phương án cấp nước bằng xe bồn tại các khu vực bị ảnh hưởng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân".

Lãnh đạo và công nhân Nhà máy nước Bộc Nguyên kiểm tra bể lắng xử lý nước sinh hoạt.

Nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu gắn với sinh hoạt hằng ngày của người dân. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên diện rộng như hiện nay, việc thiếu nước đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại một số phường, xã trên địa bàn. Không ít người dân lo lắng về chất lượng nguồn nước khi nước sinh hoạt của gia đình xuất hiện màu vàng đục như thời gian qua.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước tăng cao, việc nhanh chóng xác định nguyên nhân, khắc phục triệt để sự cố và bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ. Người dân mong muốn Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh sớm có giải pháp hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ xử lý sự cố để sớm cấp nước trở lại cho những vùng bị ảnh hưởng và đảm bảo chất lượng nguồn nước theo quy định.